Muita expectativa pela estreia mundial, na plataforma Netflix, de "O Filho de Mil Homens", filme baseado no livro homônimo do escritor best-seller português Valter Hugo Mãe. Obra aborda temas como aceitação, acolhimento e o conceito de família e comunidade a partir da história do protagonista Crisóstomo (personagem de Rodrigo Santoro, na foto), um pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo (Miguel Martines), um menino órfão que decide acolher. Preparem os lencinhos. Estreia ainda sem data, plataforma só adianta que "em breve".