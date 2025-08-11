Almoço com a cúpula da energia, selo de gastronomia e outras notas...

Foto: Manoella Mello/ Globo Claudia Ohana

Energia & negócios

Foto: divulgação Beto Studart e Luis Carlos Queiroz

Almoço do Sindienergia-CE, nesta quinta-feira, 14, no Allêz Brasserie, recebe o empresário Beto Studart.

A convite do presidente da entidade, Luis Carlos Queiroz, ele vai apresentar um panorama de sua trajetória no mundo business e compartilhar aprendizados com os associados e convidados da associação empresarial.

No evento, Luis Carlos anuncia as novidades sobre o Proenergia Summit 2025, evento aguardado todos os anos pelos empresários e estudiosos do setor de energia no Brasil.

Mundo ESG

Foto: DIVULGAÇÃO TCE Conselheiro Edilberto Pontes - TCE

Presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), Edilberto Pontes, será um dos destaques do II Congresso de Sustentabilidade e ESG da Cimento Apodi, evento que acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto.

Ele irá proferir a palestra magna "Empresa Privada, Responsabilidade Pública: Transparência e Confiança", no dia 13 de agosto, às 14h30min, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Camarim

Plateia lotada, no fim de semana, para a encenação de "Avesso do Avesso", peça com Letícia Spiller e Marcelo Serrado. Muitos nomes de expressão foram ao Cineteatro São Luiz conferir o espetáculo, que trata de temas como o amor, a convivência e o tempo. Presenças...

Estreia

Foto: Manoella Mello/ Globo Claudia Ohana

Chega aos cinemas, em 21 de agosto, "Luiz Gonzaga: Légua Tirana", nova cinebiografia do Rei do Baião. Obra trata da vida pessoal e artística do compositor e ícone visionário da Música Popular Brasileira, mergulhando nas raízes do artista, na identidade e na sua história como retirante do Sertão nordestino. Longa também passeia pela infância e adolescência do músico, mostrando as referências culturais e religiosas que o levaram a escrever canções simbólicas e marcantes. No elenco, Chambinho do Acordeon como o protagonista e Claudia Ohana (foto) dentre os papéis de destaque na trama.

Alta Gastronomia

Mayú Brasileiro, programa de banquetes com chefs visitantes no restaurante Mayú (Senac Reference), recebeu o talento de Gabriel Aguilar em sua última edição, casa lotada. Natural de São Paulo, o chef tem 15 anos de experiência e atualmente trabalha em Santa Catarina, onde é responsável por três restaurantes em Itajaí, incluindo o Uvva Wine Bar. Presenças...

Selo Amis Et Vins

Dia 28 de agosto, Confraria de enogastronomia Amis Et Vins, da qual o colunista faz parte, reúne-se em jantar no Esttaleiro. Além de ser o encontro mensal do grupo, fundado pelo médico Weiber Xavier, noite será marcada pelo lançamento do Selo Amis Et Vins, "carimbo" de qualidade a ser conferido pelos confreiros nos restaurantes visitados na Cidade.



