Almoço com a cúpula da energia, selo de gastronomia e outras notas...

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Almoço do Sindienergia-CE, nesta quinta-feira, 14, no Allêz Brasserie, recebe o empresário Beto Studart.
A convite do presidente da entidade, Luis Carlos Queiroz, ele vai apresentar um panorama de sua trajetória no mundo business e compartilhar aprendizados com os associados e convidados da associação empresarial.
No evento, Luis Carlos anuncia as novidades sobre o Proenergia Summit 2025, evento aguardado todos os anos pelos empresários e estudiosos do setor de energia no Brasil.
Presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), Edilberto Pontes, será um dos destaques do II Congresso de Sustentabilidade e ESG da Cimento Apodi, evento que acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto.
Ele irá proferir a palestra magna "Empresa Privada, Responsabilidade Pública: Transparência e Confiança", no dia 13 de agosto, às 14h30min, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.
Plateia lotada, no fim de semana, para a encenação de "Avesso do Avesso", peça com Letícia Spiller e Marcelo Serrado. Muitos nomes de expressão foram ao Cineteatro São Luiz conferir o espetáculo, que trata de temas como o amor, a convivência e o tempo. Presenças...
Chega aos cinemas, em 21 de agosto, "Luiz Gonzaga: Légua Tirana", nova cinebiografia do Rei do Baião. Obra trata da vida pessoal e artística do compositor e ícone visionário da Música Popular Brasileira, mergulhando nas raízes do artista, na identidade e na sua história como retirante do Sertão nordestino. Longa também passeia pela infância e adolescência do músico, mostrando as referências culturais e religiosas que o levaram a escrever canções simbólicas e marcantes. No elenco, Chambinho do Acordeon como o protagonista e Claudia Ohana (foto) dentre os papéis de destaque na trama.
Mayú Brasileiro, programa de banquetes com chefs visitantes no restaurante Mayú (Senac Reference), recebeu o talento de Gabriel Aguilar em sua última edição, casa lotada. Natural de São Paulo, o chef tem 15 anos de experiência e atualmente trabalha em Santa Catarina, onde é responsável por três restaurantes em Itajaí, incluindo o Uvva Wine Bar. Presenças...
Dia 28 de agosto, Confraria de enogastronomia Amis Et Vins, da qual o colunista faz parte, reúne-se em jantar no Esttaleiro. Além de ser o encontro mensal do grupo, fundado pelo médico Weiber Xavier, noite será marcada pelo lançamento do Selo Amis Et Vins, "carimbo" de qualidade a ser conferido pelos confreiros nos restaurantes visitados na Cidade.
