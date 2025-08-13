Cidadania para um homem do coração e das letras

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Natural de Alagoas, o requisitado cirurgião cardíaco pediátrico e escritor Valdester Cavalcante Pinto Júnior será homenageado nesta quinta-feira, 14, com o Título de Cidadão Cearense, em solenidade na Assembleia Legislativa do Ceará. Iniciativa é dos deputados estaduais Guilherme Sampaio e Leonardo Pinheiro, subscrita pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri.
Durante o evento, marcado para começar às 17 horas, também será lançado o livro "Entre Fios e Nós", obra em que o autor relata sua trajetória profissional. A narrativa aborda não apenas os desafios da profissão, mas também os dilemas familiares e pessoais de quem dedica a vida a salvar corações infantis.
Arquiteto e urbanista, Rodrigo Porto celebra duas décadas de trajetória à frente de seu escritório com um convite especial: ele vai assinar um dos ambientes mais simbólicos da CasaCor Ceará 2025, os banheiros públicos da Deca. Para o espaço, Rodrigo propõe unir arte popular, acessibilidade e design contemporâneo como gesto de celebração e compromisso com a arquitetura como linguagem cultural.
Tendo como inspiração a obra do homenageado da mostra este ano, o mestre artesão Espedito Seleiro, o arquiteto constrói um projeto que mergulha nas formas, cores e texturas do couro trabalhado, traduzindo a alma do sertão cearense. Promete!
Há 70 anos, João Arruda Ribeiro fundava o Grupo Fornecedora, hoje uma das empresas mais relevantes do Nordeste no setor de bens de capital. Genuinamente cearense, conglomerado é comandado pela terceira geração da família Ribeiro. À frente, o empresário André Ribeiro, CEO da companhia, ao lado do pai Nertan Ribeiro, presidente do Grupo, e o irmão Pablo Leão Ribeiro, vice-presidente (juntos na foto).
A jornada de empreendedorismo, expansão e sucesso motiva grande comemoração, no sábado, 16, em solenidade seguida de festa no La Maison Buffet. Toda a comunicação do evento, desde o convite, remete às raízes culturais do Ceará, enfatizando o orgulho do conglomerado em prestar serviços por todo o País, mas sem perder de vista a sua identidade.
Com uma ampla gama de negócios e serviços, o Grupo Fornecedora comercializa equipamentos de marcas globais como as máquinas de construção e rodoviárias Case e Dynapac, os caminhões DAF, as máquinas agrícolas da New Holland, empilhadeiras Hyster e Yale.
Empresa também representa as máquinas Zoomlion fora do Estado. Grupo detém ainda a Engelog, especializada em terceirização de frotas com máquinas e caminhões; e a Fornecedora Pavimentos, que atua na produção e aplicação de asfalto a granel, pavers de concreto e soluções para pavimentação. Sucesso!
Na sexta-feira, 8, foi aberta a exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado (1944-2025), na Caixa Cultural Fortaleza. Responsável pela mostra, o arquiteto e produtor Álvaro Razuk recebeu nomes de expressão do mundo das artes, dentre os quais, o ator e diretor Caio Blat, em rápida passagem pela cidade. A exposição segue em cartaz até 30 de novembro, com 54 registros do premiado fotógrafo documental.
Após oito anos de relacionamento, o jogador-star Cristiano Ronaldo pediu em casamento a agora noiva Georgina Rodriguez. Modelo e influenciadora digital, a beldade exibiu, nas redes sociais, o (big) anel que recebeu do amado, composto por diamante de lapidação oval acompanhado por outros diamantes menores. Especialistas em alta joalheria calculam em cerca de 5 milhões de euros ou mais o valor da peça. Viva os noivos!
Empresário da construção civil e liderança do setor no Ceará, Sérgio Macêdo (Base Engenharia) reuniu família e os amigos, em seu endereço, comemorando os "60+1". Ao lado da esposa Letícia e dos filhos Sérgio Filho e Victoria, aniversariante recebeu os muitos abraços pelo novo ciclo. Presenças... Mais fotos na coluna especial de domingo e em @pauseopovo.
Terry Hines e a esposa cearense Rosângela Hines vieram dos EUA, residem em Michigan, para celebrar com a família em Tianguá os 15 anos da filha Aneglina Hines. Festa foi no Guilter Buffet, noite do último sábado. Na foto, aniversariante entre os pais, felicidades!
