Vem da Praia de Iracema, um alerta cósmico...

Sábado, 10h...

...Praia de Iracema. Com um banner desses de lona, feitos em gráfica, um senhor de branco (bem amassado) anunciava a chegada da "Fase Racional".

No cartaz, uma imagem de um ovni, ilustrando o alerta cósmico, segundo o qual, a natureza estaria entrando num novo ciclo e os "habitantes do mundo racional", nós, no caso, poderíamos vir a nos transformar em discos voadores.

Por um momento, quis ter pena do nível de alucinação.

Seria o uso de drogas, um hippie remanescente dos anos 1970, alguém abandonado pela família ao léu? Mas depois, vendo a alegria dele ao falar, olhando para o céu, na expectativa dessa chegada intergaláctica e holística, fiquei foi com inveja, sabia?

Deve ser muito confortável e até divertido acordar, mediante o cenário ULTRA-instável político e econômico no qual o Brasil e o mundo se encontram e ter a crença, íntima e até inocente, de que a humanidade está entrando numa quadra de mais evolução e racionalidade.

Essa perspectiva é exatamente o oposto do que vemos todos os dias, um desenho de aprofundamento da ignorância, da violência, dos extremismos, dos preconceitos, do descompromisso com a coletividade, da falta de ética e do descrédito, generalizados.

Na Globoplay tem uma série (fantástica) chamada "Os Outros" que esgaça as relações interpessoais contemporâneas, a partir da convivência em espaços como condomínios classe média e os personagens de seu entorno.

Um dos papéis de destaque na segunda temporada é um motoboy, que passa por inúmeras situações difíceis e desumanas. É tudo tão aflorado, intenso e animalesco, que a gente ousa acreditar numa realidade mais harmoniosa do aquela apresentada.

Lendo sobre o entregador por aplicativo, agredido por um cliente dentro de um condomínio no Meireles, seguido de represália, por parte de outros motociclistas, que quebraram o portão da garagem e da entrada de moradores do residencial, concluí que "Os Outros" não contém exageros típicos da dramaturgia, é apenas uma reprodução da vida via streaming. Digo o mesmo para o fato de segunda-feira, quando um empresário foi preso por suspeita de atirar e matar um gari durante briga de trânsito.

Vamos piorar, mas ainda no clima da sétima arte?

Sucesso absoluto de crítica e audiência a série "The Handmaid's Tale" (2017), já na sexta temporada, retrata um futuro distópico, em uma república totalitária teocrática chamada Gilead, formada a partir do que antes eram os Estados Unidos. Produção é baseada no livro "O conto da aia", de Margaret Atwood.

No regime retratado, as poucas mulheres férteis restantes são usadas como reprodutoras para repovoar a população, sendo submetidas à servidão sexual e a um ciclo de abusos, mesmo tratamento dado às esposas dos oficiais, com a diferença de uma vida com mais conforto e pequenos luxos. Para todos os casos, mulheres, em Gilead, não têm voz.

Pois bem, esses dias, agora, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou vídeo, em sua rede social, no qual diversos pastores cristãos afirmam que mulheres não devem ter direito ao voto. O escrutínio seria atividade exclusiva do "chefe da família" expressando, portanto, o desejo daquele núcleo.

Às vezes faltam palavras...

E na busca por saídas e novidades frente à tela dos dias, a gente assiste, pelo menos aqui no nosso Ceará "véi de guerra", a uma novela remake da política dos anos 1980-1990. Parece que estamos presos na Banheira do Gugu Partidária, ao som da repetitiva e enfadonha banda Dominó.

Estou mentindo?

Vou indo... por hoje, sinto que ainda acordei humano. Ainda não foi minha vez de virar Ovni e assistir à chegada da "Fase Racional". Por via das dúvidas, já vou sair de branco, engomado, vai que...

Flores...

Fomos felizes...

Foto: Jucélio Araújo / Divulgação Zeca Pagodinho

Com esse brinde de Zeca Pagodinho no palco, foto de Jucélio Araújo, lamento o encerramento das atividades do Iguatemi Hall, último sábado, sem entrar no mérito dos negócios envolvendo aquele terreno, o que não me cabe. Apenas registrar que aquela casa cumpriu um papel importante no cenário musical da Cidade, não apenas pelos espetáculos de alto nível apresentados, mas também oportunizando, por meio de sua estrutura acessível e confortável, que públicos de todas as gerações vivessem noites mágicas com seus ídolos da música. Sem calor, sem longas filas, sem contratempos.

Tudo transcorria, na maior parte das vezes, de forma organizada, pontual e respeitando os frequentadores, postura que deveria ser óbvia em espaços de entretenimento, mas que na prática não funciona assim. Fomos felizes aí, e sabíamos.

Mel é Rita!

Foto: Divulgação Mel Lisboa é Rita Lee em musical

Visto por mais de 60 mil pessoas, o espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", estrelado por Mel Lisboa, chega a Fortaleza de quinta-feira, 14, a domingo, 17. Espetáculo nasceu ainda em 2014, quando a atriz atuava em outro musical, "Rita Lee Mora ao Lado".

Ela, a própria Rita, foi assistir sem avisar e "abençoou" a interpretação que Mel fazia de si. Daí surgiu a ideia do novo show, que conta a história da Rainha do Rock com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil.

Publicação conta os altos e baixos da carreira com uma honestidade escancarada, a ponto de ter sido apontado como "ensinamento à classe artística" pelo jornal O Estado de São Paulo. Rita para sempre! Mel brilha! Ingressos esgotados para todas as apresentações na Cidade.

Debut

Layla e Guilherme Fujita viveram momentos de forte alegria e emoção, noite do último sábado, quando reuniram a lista do coração para celebrar, com grande festa, os 15 anos da filha Anik Fujita. Para a idealização da tão sonhada festa, Roberto Alves, da Celebre Eventos, assinou o cerimonial e a produção criativa do espaço, que teve ambientação de Branca Mourão, inspirada em elementos orientais, onde o rosa salmão ganhou vida como uma cor exclusiva da aniversariante. Fernando Amorim, Kaká e Pedrinho, Cirilo e o DJ Thiago Camargo embalaram a noite ao som de sucessos musicais. Cenas... Mais fotos na coluna especial de domingo e em @pauseopovo.

