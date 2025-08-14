Tributo ao Direito no Legislativo

Foto: Lufre (@lufreee)/ Divulgação Sabrina Sato para Lança Perfume

Nomes de expressão do Direito brasileiro foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na noite da segunda-feira (11/08) com a Medalha Paulo Bonavides. Instituída em julho deste ano, honraria reconhece contribuições das personalidades ao Direito, à Justiça e ao fortalecimento da ordem democrática.

Foram agraciados com as primeiras medalhas a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o advogado, professor e procurador do Município de Fortaleza Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, e o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Elizabeth Guimaraes e Gabriela Aguiar (Foto: JoaoFilho Tavares)Elizabeth Guimarães e Maria Luiza Fontenele (Foto: JoaoFilho Tavares)Elizabeth Mont'Alverne e Custodio Almeida (Foto: JoaoFilho Tavares)Eunicio Oliveira e Leonardo Carvalho (Foto: JoaoFilho Tavares)Andrea e Esmeralda Fontenele, Elizabeth Guimarães e Maria Luiza Fontenele (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Oliveira, Tainah Marinho, Romeu Aldigueri e Eunicio Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Elizabeth Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Haley de Carvalho, Leonardo Carvalho e Cid Marconi (Foto: JoaoFilho Tavares)Teodoro Santos e Randal Pompeu (Foto: JoaoFilho Tavares)Socorro França, Onélia Santana e Tainah Marinho (Foto: JoaoFilho Tavares)Acrisio Sena, Romeu Aldigueri, Tainah Marinho, Custódio Almeida, Heráclito Vieira e Renato Roseno (Foto: JoaoFilho Tavares)Cássio Pacheco e Erinaldo Dantas (Foto: JoaoFilho Tavares)Andrei Aguiar e Teodoro Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Cid Marconi e Onélia Santana (Foto: JoaoFilho Tavares)Claudio Rocha, Teodoro e Raimundo Nonato Santos e Felipe Rocha (Foto: JoaoFilho Tavares) Teodoro Santos, Romeu Aldigueri, Elizabeth Guimarães e Martonio Mont'Alverne

Zoom

Foto: Lufre (@lufreee)/ Divulgação Sabrina Sato para Lança Perfume

...E quem surge assim, num clima bem riviera-chic, para a marca Lança Perfume é a onipresente Sabrina Sato. Japa é a garota-propaganda da coleção Landscape, temporada de Primavera/26 da grife. Sob a direção criativa de Bruna Olivo, peças nascem a partir de um processo imersivo e poético. "Landscape", explica a estilista, é uma ode à leveza da estação, ao brilho do sol no horizonte e ao poder de transformação que existe no olhar. Combinando bases naturais a tecidos fluidos, alfaiataria de atitude, peças em jersey e construções em moulage, a coleção traz uma nova sensualidade à Lança Perfume, mais sofisticada, confiante e cosmopolita. Brilha!

Sextou

Foto: arquivo pessoal Fernanda e Tasso Pacheco: verão europeu

As belezas naturais da região da Puglia, Itália, foram o cenário da euro tour de Fernanda e Tasso Pacheco. No roteiro do casal, Bari, Polignano a Mare, núcleo mais antigo da cidade que fica sobre um complexo rochoso voltado para o mar Adriático, Monopoli, Ostuni, Otranto e Alberobello.

Além de conhecer as cidades e as suas riquezas culturais e históricas locais, casal reservou um momento romântico no icônico restaurante Grotta Palazzese. Em Polignano a Mare, o espaço gastronômico é famoso por estar situado em uma gruta natural, com vista para o mar Adriático.

Últimas...

Muitos nomes de expressão sobem a serra, neste fim de semana, para o festão de 60 anos do empresário Idézio Rolim.

Reconhecida profissional no mundo terapêutico, Silvânia Teixeira profere curso de introdução a meditação em setembro no Brahma Kumaris Fortaleza.

Colega querida, Salete Araújo celebra novo ciclo com festa dia 29, no Ideal Clube.

Karla Rodrigues, sócia da Capuchino Press, é a nova Membro Honorária da Academia Cearense de Direito.

Advogado e doutorando em Educação, Antônio Lourenço Neto celebra mais um ano de vida no próximo dia 16 de agosto, no Viriato Buffet.