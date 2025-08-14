Tributo ao Direito no Legislativo

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Nomes de expressão do Direito brasileiro foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na noite da segunda-feira (11/08) com a Medalha Paulo Bonavides. Instituída em julho deste ano, honraria reconhece contribuições das personalidades ao Direito, à Justiça e ao fortalecimento da ordem democrática.
Foram agraciados com as primeiras medalhas a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o advogado, professor e procurador do Município de Fortaleza Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, e o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Registros...
...E quem surge assim, num clima bem riviera-chic, para a marca Lança Perfume é a onipresente Sabrina Sato. Japa é a garota-propaganda da coleção Landscape, temporada de Primavera/26 da grife. Sob a direção criativa de Bruna Olivo, peças nascem a partir de um processo imersivo e poético. "Landscape", explica a estilista, é uma ode à leveza da estação, ao brilho do sol no horizonte e ao poder de transformação que existe no olhar. Combinando bases naturais a tecidos fluidos, alfaiataria de atitude, peças em jersey e construções em moulage, a coleção traz uma nova sensualidade à Lança Perfume, mais sofisticada, confiante e cosmopolita. Brilha!
As belezas naturais da região da Puglia, Itália, foram o cenário da euro tour de Fernanda e Tasso Pacheco. No roteiro do casal, Bari, Polignano a Mare, núcleo mais antigo da cidade que fica sobre um complexo rochoso voltado para o mar Adriático, Monopoli, Ostuni, Otranto e Alberobello.
Além de conhecer as cidades e as suas riquezas culturais e históricas locais, casal reservou um momento romântico no icônico restaurante Grotta Palazzese. Em Polignano a Mare, o espaço gastronômico é famoso por estar situado em uma gruta natural, com vista para o mar Adriático.
Muitos nomes de expressão sobem a serra, neste fim de semana, para o festão de 60 anos do empresário Idézio Rolim.
Reconhecida profissional no mundo terapêutico, Silvânia Teixeira profere curso de introdução a meditação em setembro no Brahma Kumaris Fortaleza.
Colega querida, Salete Araújo celebra novo ciclo com festa dia 29, no Ideal Clube.
Karla Rodrigues, sócia da Capuchino Press, é a nova Membro Honorária da Academia Cearense de Direito.
Advogado e doutorando em Educação, Antônio Lourenço Neto celebra mais um ano de vida no próximo dia 16 de agosto, no Viriato Buffet.
