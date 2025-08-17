Anik Fujita: Noite pintada de encantos

Tomados de bastante emoção e alegria, Layla e Guilherme Fujita receberam grande lista de amigos, no Salão Cidade, do La Maison, para a marcante festa de 15 anos da filha Anik Fujita.
Decoradora Branca Mourão mesclou o romantismo da data com toques asiáticos, fazendo referência à família paterna da debutante.
Para a idealização da tão sonhada festa, Roberto Alves, da Celebre Eventos, assinou o cerimonial e a produção criativa do espaço, que teve o tom de rosa salmão como a base de todo a ambientação.
Na pista, Fernando Amorim, Kaká e Pedrinho, Cirilo e o DJ Thiago Camargo colocaram todo mundo para dançar.
Presenças...
abrir
(Foto: JoaoFilho Tavares)Rachel e Paulo Teixeira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Edson e Clarissa Santana
(Foto: JoaoFilho Tavares)Maria José, Nisabro Fujita, Zeneide Fujita e Zulene Bezerra
(Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre e Natali Guilhon
(Foto: JoaoFilho Tavares)Randal, Maria Eduarda, João e Carmen Pompeu
(Foto: JoaoFilho Tavares)Giulia, Gisela, Herbert e Giovanna Vieira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Layla, Anik e Guilherme Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Flavio Pinto e Silvana Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Jose, Eveline e Lisandro Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Diego Ferraz, Liz, Anik e Nicole Fujita, e Michel Ferraz
(Foto: JoaoFilho Tavares)Edson e Clarissa Santana
(Foto: JoaoFilho Tavares)Aline Pinho, Larissa, Layla e Mariah Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Rogerio Torres e Sandra Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Afrânio e Pauliane Plutarco
(Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno e Juliana Nogueira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Said e Adriano Sobreira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Claudia Quental, Luciana Fialho e Vandinha Barreira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Gleuvi e Galeno Taumaturgo
(Foto: JoaoFilho Tavares)Layla, Anik e Guilherme Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Giulia, Gisela, Herbert e Giovanna Vieira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre e Natali Guilhon
(Foto: João Filho Tavares)Martinha e George Assuncão
(Foto: João Filho Tavares)Pedro, Anik e Sandra Fujita
(Foto: João Filho Tavares)Aline Pinho, Larissa,
Layla e Mariah Fujita
(Foto: João Filho Tavares)José e
Eveline Fujita
(Foto: João Filho Tavares)Fernanda Zeballos e Bernard Twardy
(Foto: João Filho Tavares)Rodrigo Cruz
e Larissa Fujita
(Foto: João Filho Tavares)Luís Eugênio Pequeno e Lara Fujita
(Foto: João Filho Tavares) Maria Beatriz,
Viana Neto e Miyuki Viana
(Foto: João Filho Tavares)Branca Mourão
(Foto: João Filho Tavares)Anik Fujita
e Milla Ferraz
(Foto: João Filho Tavares)Layla e Guilherme Fujita
(Foto: João Filho Tavares)Diego Ferraz, Liz, Anik e Nicole Fujita, e Michel Ferraz
(Foto: João Filho Tavares)15 anos de Anik Fujita
(Foto: Fotos João Filho Tavares)Anik Fujita
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.