Anik Fujita: Noite pintada de encantos

Tomados de bastante emoção e alegria, Layla e Guilherme Fujita receberam grande lista de amigos, no Salão Cidade, do La Maison, para a marcante festa de 15 anos da filha Anik Fujita.

Decoradora Branca Mourão mesclou o romantismo da data com toques asiáticos, fazendo referência à família paterna da debutante.

Para a idealização da tão sonhada festa, Roberto Alves, da Celebre Eventos, assinou o cerimonial e a produção criativa do espaço, que teve o tom de rosa salmão como a base de todo a ambientação.

Na pista, Fernando Amorim, Kaká e Pedrinho, Cirilo e o DJ Thiago Camargo colocaram todo mundo para dançar.

Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Rachel e Paulo Teixeira (Foto: JoaoFilho Tavares)Edson e Clarissa Santana (Foto: JoaoFilho Tavares)Maria José, Nisabro Fujita, Zeneide Fujita e Zulene Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre e Natali Guilhon (Foto: JoaoFilho Tavares)Randal, Maria Eduarda, João e Carmen Pompeu (Foto: JoaoFilho Tavares)Giulia, Gisela, Herbert e Giovanna Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Layla, Anik e Guilherme Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Flavio Pinto e Silvana Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Jose, Eveline e Lisandro Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Diego Ferraz, Liz, Anik e Nicole Fujita, e Michel Ferraz (Foto: JoaoFilho Tavares)Edson e Clarissa Santana (Foto: JoaoFilho Tavares)Aline Pinho, Larissa, Layla e Mariah Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Rogerio Torres e Sandra Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Afrânio e Pauliane Plutarco (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno e Juliana Nogueira (Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Said e Adriano Sobreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Claudia Quental, Luciana Fialho e Vandinha Barreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Gleuvi e Galeno Taumaturgo (Foto: JoaoFilho Tavares)Layla, Anik e Guilherme Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Giulia, Gisela, Herbert e Giovanna Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre e Natali Guilhon (Foto: João Filho Tavares)Martinha e George Assuncão (Foto: João Filho Tavares)Pedro, Anik e Sandra Fujita (Foto: João Filho Tavares)Aline Pinho, Larissa, Layla e Mariah Fujita (Foto: João Filho Tavares)José e Eveline Fujita (Foto: João Filho Tavares)Fernanda Zeballos e Bernard Twardy (Foto: João Filho Tavares)Rodrigo Cruz e Larissa Fujita (Foto: João Filho Tavares)Luís Eugênio Pequeno e Lara Fujita (Foto: João Filho Tavares) Maria Beatriz, Viana Neto e Miyuki Viana (Foto: João Filho Tavares)Branca Mourão (Foto: João Filho Tavares)Anik Fujita e Milla Ferraz (Foto: João Filho Tavares)Layla e Guilherme Fujita (Foto: João Filho Tavares)Diego Ferraz, Liz, Anik e Nicole Fujita, e Michel Ferraz (Foto: João Filho Tavares)15 anos de Anik Fujita (Foto: Fotos João Filho Tavares)Anik Fujita



