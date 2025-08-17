É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Contagem regressiva para a estreia, em 25 de setembro, do filme "Uma Batalha Após a Outra", nova produção com o astro Leonardo DiCaprio, em cena com nomes como Benicio del Toro e Sean Penn. Suspense tem roteiro inspirado em "Vineland", épico livro do misterioso autor Thomas Pynchon, e conta a história do hippie Zoyd Wheeler (DiCaprio), que mora sozinho com a filha e se vê no meio de uma missão perigosa quando é recrutado por um promotor para investigar criminosos. Na foto, o ator em um dos red carpets da vida, trajando um Caban, peça da vez no vestuário masculino. Trata-se de uma jaqueta com cortes e tecidos de alfaiataria, transmitindo uma elegância jovem e casual.
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.