Contagem regressiva para a estreia, em 25 de setembro, do filme "Uma Batalha Após a Outra", nova produção com o astro Leonardo DiCaprio, em cena com nomes como Benicio del Toro e Sean Penn. Suspense tem roteiro inspirado em "Vineland", épico livro do misterioso autor Thomas Pynchon, e conta a história do hippie Zoyd Wheeler (DiCaprio), que mora sozinho com a filha e se vê no meio de uma missão perigosa quando é recrutado por um promotor para investigar criminosos. Na foto, o ator em um dos red carpets da vida, trajando um Caban, peça da vez no vestuário masculino. Trata-se de uma jaqueta com cortes e tecidos de alfaiataria, transmitindo uma elegância jovem e casual.