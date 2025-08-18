coluna segunda

Foto: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Emma Stone

Comenda

Associação Peter Pan viveu um momento especial ao receber, no Senado Federal, a Comenda Santa Dulce dos Pobres, honraria concedida anualmente a pessoas e instituições que prestam relevantes serviços na área social da saúde.

Na solenidade, sete homenageados foram agraciados: Santa Dulce dos Pobres (in memoriam); Henrique Duarte Prata, diretor e idealizador do Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos); Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança; Comunidade Filhos da Misericórdia - Fundação São Padre Pio de Pietrelcina (PB); Fundação Altino Ventura (PE); Associação Peter Pan (CE); e Obra Social Dona Meca (RJ).

A Comenda Santa Dulce dos Pobres homenageia a religiosa brasileira que se tornou mundialmente conhecida por sua dedicação aos doentes e mais necessitados. Canonizada pelo Papa Francisco em 2019, Irmã Dulce é exemplo de amor e serviço ao próximo.

Na foto, a fundadora da Associação Peter Pan, Olga Freire, momento em que recebia o distintivo.

Revista Pause, vem aí!

Após o sucesso da primeira edição, 2024-2025, está no forno a revista "Pause O POVO - Por Clóvis Holanda 2025-2026". Publicação anual, selo ouro O POVO, mescla reportagens, entrevistas, perfis de profissionais e muitas informações costuradas pelo fio da arte de criadores cearenses. Interessados em participar deste projeto podem entrar em contato com a gerente de negócios Ranilce Barbosa pelo email ranilce.barbosa@opovo.com.br.

Trajetória em perspectiva

Engenheiro civil e presidente da construtora Mota Machado, Assis Machado foi o convidado-palestrante da última edição do almoço empresarial da CDL Jovem Fortaleza. Com mais de 300 empreendimentos entregues em três estados e mais de cinco décadas à frente de uma das maiores construtoras do Nordeste, Assis compartilhou momentos importantes da trajetória marcada por visão empreendedora e compromisso com a excelência. No comando da agenda, esteve a empresária Máyra Thé, presidente da entidade. Registros…

Zoom

Estrela sempre em evidência na sétima arte, Emma Stone trocou as madeixas médias por esse curtinho fashion não por acaso. Atriz compõe o elenco de "Bugonia", filme produzido por ela em parceria com o diretor grego Yorgos Lanthimos, de "Pobres Criaturas" (2024), filme que rendeu a Emma o segundo Oscar de Melhor Atriz da carreira. O primeiro foi por "La La Land" (2017). Detalhe: o novo estilo de cabelo faz parte da trama do longa e será o ator Jesse Plemons, colega de elenco, quem manejará a máquina para a cena do corte. Produção estreia em 30 de outubro no Brasil. Promete!

Celebrar

Fim de tarde da sexta-feira, 8, marcou o início do novo ciclo da consultora de imagem Catarina Cavalcante, que rodeada pelo carinho e boas energias das amigas, celebrou o seu aniversário em seu endereço, no Meireles. Garantindo o sabor para as convidadas, Confité preparou um menu especial. Já na animação, trio comandado por Marina Cavalcante Oficial trouxe uns mixs de sambas para tirar o pé do chão. Brindes, risadas e danças embalaram a noite. Cenas…