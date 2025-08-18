Conjuntura e trajetória em perspectiva

Foto: arquivo pessoal Marcella Jereissati Mota Porto

Presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz reuniu associados e convidados da entidade, tarde da úiltima quinta-feira, para a segunda reunião do grupo em 2025. No formato de almoço empresarial, no restaurante Allêz Brasserie, momento teve como empresário-palestrante o presidente BSpar, Beto Studart, que compartilhou momentos marcantes de sua trajetória no mundo business, em um bate-papo regado a curiosidades, causos, memórias e ensinamentos.

Reunião também teve como pauta o aguardado Proenergia Summit 2025, megaevento do setor de energias, agendado para os dias 24 e 25 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Novidade: além da presença dos maiores players do segmento, o Proenergia reservará dez vagas de expositores gratuitas para os associados de pequeno porte. Presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

Enquanto houver sol...

Direto dos badalados points do verão europeu, Marcella Jereissati Mota Porto, em laranja (the new black na cena fashion), em registro no Le Tigrr Ermitage, St Tropez. Fez o giro anual pelo roteiro com o marido Eugênio Porto Filho. Sobre o Le Tigrr, indica começar a noite na varanda ao aberto, com vista para a cidade costeira da Riviera Francesa, esticando a noite no animadíssimo ambiente interno. Anotaram? Casal, já de volta à Cidade, também aproveitou para rever Paris e Lisboa.

Mercado

Um dos maiores conglomerados empresariais do país, atuando em setores como infraestrutura, ambiental, imobiliário e shopping centers, Grupo Marquise anuncia a transição planejada da liderança dos fundadores.

Executivos Carla Pontes e Paulo Marcelo Santana (foto) assumem o comando do grupo como os novos CEOs, mantendo o modelo de gestão compartilhada que pautou a história da companhia nos últimos 50 anos. Os fundadores José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes passam, a partir de agora, a se dedicarem integralmente ao Conselho Consultivo da companhia em funções estratégicas.

Mudança é parte de um processo de fortalecimento da governança corporativa que vem sendo conduzido nos últimos anos e incluiu a criação de Conselho Consultivo, Conselho de Família e um plano estruturado de sucessão, reforçando a visão de longo prazo e a continuidade dos negócios, informa o conglomerado.

Últimas...

Procurador do Estado e mestre em Direito, Yury Queiroz, representou o Brasil na edição 2025 do Fórum Jurídico de Lisboa, com a apresentação de um artigo acadêmico de sua autoria.

Escritório Rodrigues de Albuquerque celebra 38 anos de trajetória, oferecendo soluções na área empresarial. À frente da banca, advogados Rui Farias, Miguel Hissa, Rodrigo de Carvalho e Frota Neto.

Na plateia de "Rita Lee, uma Autobiografia Musical", no Cineteatro São Luiz: Rebecca Albuquerque e Ana D`Áurea Chaves, Izolda Cela e Clodoveu Arruda, Giovanna Bezerra e Giselle Bezerra.

Chef Bia Araújo e nutricionista e barista Laura Barbosa celebram o sexto ano de atividades da Casa Nupê lançando mais de dez novos sabores em seu menu. Charmoso café, numa casa da década de 1970, fica na Rua Doutor Gilberto Studart, 753.

Lilian Porto dedicada, ao longo de toda a semana, à big festa do empresário Idézio Rolim, que comemora seus 50 anos no sábado, em Guaramiranga.

Também em clima de preparativos o construtor Paulo Miranda (Construtora Moreira de Sousa), convidando para seus 65, durante sunset em setembro.

Presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante conduz esta noite, início às 18h30min, a Solenidade Comemorativa pelos 131 anos de fundação da instituição. Na programação, acadêmico e ator Ricardo Guilherme fará leitura de trechos do clássico "Dom Casmurro".

Galvão Bueno recebe o Título de Cidadão Cearense no dia 22, às 9 horas, em sessão solene no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa.



