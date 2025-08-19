Eu vou tomar é um tacacá, vai que...

Foto: divulgação Felipe Barreira, sócio- diretor da rede, reconhecimento em Sampa

Foi um mix...

...de romantismo e inocência, duas expressões humanas cada vez mais raras de se ver por aqui, no planetinha em colapso.

Falo de um amigo, apaixonadíssimo, que foi receber a namorada no aeroporto de Belém do Pará para um fim de semana a dois, ele havia chegado em voo horas antes.

Na cartolina erguida, nada mais retrô e pueril, estava escrito: "Feliz um mês de namoro", com a data abaixo e corações pintados com canetinhas coloridas.

A partir deste desembarque, meus amigos, não teve tacacá, tucupi, maniçoba e vatapá que desse conta da chama.

Nem a pele dos indígenas paraenses, com sua tez "glow", de fazer inveja ao universo do skincare de free shops, ficou tão reluzente e límpida como a dos pombinhos. O Instagram deveria criar esse filtro: "gente bem amada é diferente".

Era a fauna, a flora, ele e ela, sem resto. A superfaturada COP30 que lute, meu bem!

Acompanhá-los, pelas redes, foi meu programa preferido do fim de semana...

Banhos na Ilha do Combu com direito à energia do açaí com filhote frito, sorvetes (dado na boca, claro) na famosa Cairu (a 50 Sabores de lá). Os lábios, dos dois, estavam tão adocicados, que optaram pelo amargor dos chocolates 70%, no mínimo.

A visita ao histórico Theatro da Paz mais pareceu cena de um filme de Almodóvar, com ela performando de alça, soltinha, entre as cortinas e frisas. Ou ainda um take dirigido por Adrian Lyne, de "Atração Fatal" e "9 e Meia Semanas de Amor".

Ele, de boca aberta, acho que até agora.

É o efeito Calypsooooooooooooooooo - HOT - de quem ainda se predispõe a amar.

Escrevi no inbox:

- Às vezes um fim de semana em Belém, ou seja onde for, vale por uma vida inteira. Que seja eterno enquanto dure.

Meu momento de novelinha "real life" foi quebrado pelas cenas, pragmáticas, do aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio, um verdadeiro mega-evento da Oposição no Ceará, com direito ao clã bolsonarista nas casas legislativas, prefeitos, bancada evangélica, estavam praticamente todos se esbaldando com o churrasco ao som do hit "Marra de Bandido" com o qual RC fez até dancinha de TikTok.

É, pois é...

Ciro Gomes, presente, manteve a fama de metralhadora multifocal ambulante na minicoletiva entre picanhas e linguiças. André Fernandes foi fiel ao seu estilo "direi o que convém", saindo-se com uma fala bem "polite", até que as oportunidades, no jogo do poder, mostrem o contrário.

Da outra banda, a vermelha, prefeito Evandro Leitão e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Sampaio, balançavam os braços ao som de "Diga Que Valeu", nas areias de Iracema, área VIP, off course. Era o show de Bell Marques fechando a corrida 100% Você, nova empreitada do baiano pelas capitais.

M U L T I D Ã O.

Nunca havia visto tanta gente na nossa "BM", com exceção das festas de réveillon. Corrida seguida de cervejada, já viu, né? Vai direto para a cabeça, sem tempo nem de percorrer o sangue. Assim, sobrou mãozinha para cá, outras para lá, ui, ui, ui...

Até uma amiga, recém-separada, sorry, levou tapa safadinho no bumbum. Acho que sentiu-se na pista novamente...

Sei que naquele calorão, o inoxidável Bell teve foi um rápido passamento. Sabe o que pensei, no meio do fervo (adoro, vocês sabem)? Onde a Rexona inventou que um desodorante é capaz de sustentar 72h de suor?

Eu, hein, é a mentira do século, excluindo as epopeias que políticos criam para justificar seus mal-feitos e algumas posturas tomadas.

Já sei!!!!

Este é mais um caso para o Capitão Calcinha, o pastor que enfrentava os perigos noturnos de calça fio e peruca da Xuxa, enveredando, bravamente, pelo que ele chama de "investigação de assunto pessoal".

Pelo visto, deve ser algo bem delicado e espinhoso, como as tramas de Brasília com poderosos, públicos e privados, de todos os estados, para tantas aparições do líder religioso pela escuridão das esquinas.

Vez por outra, surge um novo trecho de sua inspeção, numa vibe Sherlock Holmes à moda Gretchen. Tenho um conhecido, empreendedor do prazer, que depois da "ocorrência" pretende abrir um Sex Shop com o nome "Investigação", slogan: O Lugar Onde Você Descobre o Seu Prazer.

Vou indo... me deu até medo agora, de ir ao inferno, embora ache que já estamos quase lá...

Sabe o que queria? 48 horas em Belém do Pará, naquela base...

Meu amigo voltou e trouxe, de "lembrança", um sucesso por lá, Gel Lubrificante Multiuso de Jambu, a fruta que promove dormência e formigamentos.

Onde usa? Essa parte é com vocês, curiosos.

Flores... iguais as do Mangal das Garças, lindas e selvagens.

Glam

...E o já tradicional Baile do BB, balada deluxe idealizada por Beto Pacheco e Tiago Moura, chegou à 5ª edição no último fim de semana reunindo, mais uma vez, celebridades & bacanas, de vários pontos do Brasil, para uma noite de pura animação e beleza no Hotel Rosewood-SP. Tema da vez: Cassino Royale, evocando a atmosfera de brilho e charme dos cassinos de Mônaco e o glamour das Bond Girls e showgirls de Las Vegas. Do Ceará, zoom na presença sempre marcante da empresária Melaine Fernandes.

Reconhecimento

Do Ceará para todo o Brasil, Coco Bambu acaba de conquistar o Prêmio "O Melhor de São Paulo", realizado pela Folha de S. Paulo-Datafolha, na categoria "Melhor Restaurante para ir com a Família".

O reconhecimento tem um peso especial: o resultado vem do voto popular, refletindo diretamente a preferência dos paulistanos. Considerado o mais importante prêmio de opinião popular da cidade, "O Melhor de São Paulo" é fruto de uma ampla pesquisa do Datafolha, instituto do grupo Folha de S. Paulo, que consulta moradores de diferentes regiões para identificar os locais mais queridos em áreas como gastronomia, lazer, cultura e serviços.

Felipe Barreira, sócio- diretor da rede de restaurantes, é quem foi receber o troféu. Aplausos!

Judiciário

Tribunal Superior do Trabalho ( TST), Brasília-DF. Era a solenidade de entrega de Medalhas do Mérito Judiciário a destaques na área jurídica nacional. Ministra Gleisi Hofmann e o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin foram contemplados. Dentre às presenças ao evento, o desembargador Emanuel Furtado, no registro com colegas titulares do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Feliciano e Alexandre Cunha.

Anuário do Ceará: ranking dos colégios

Grupo de Comunicação O POVO lança, com solenidade na segunda-feira, dia 25, a nova edição do Anuário do Ceará, publicação mais longeva e tradicional do Estado.

Ponto de destaque no livro, edição ouro de Jocélio Leal, é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que revela ao mercado as marcas mais lembradas pelos cearenses em 25 categorias de nove segmentos de produtos e serviços, incluindo a mais citada entre todos os segmentos, a chamada Top do Top.

No segmento colégio mais lembrado, Ari de Sá, Farias Brito e 7 de Setembro lideram como as marcas mais lembradas, aponta o levantamento.

O Ari de Sá foi mencionado por 15,6% dos entrevistados (ante 9% no ano passado), enquanto o Farias Brito alcançou 13,4% das citações (tinha 10,5% na edição anterior). A situação configura empate técnico, já que a pesquisa adota uma margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em terceiro lugar aparece o 7 de Setembro com 7,2%. Entre o público A/B, o Ari de Sá assume a liderança com 19,6% das menções.

Completam o ranking Christus (8,1%) e Imaculada Conceição (2%), demonstrando os setores presentes no imaginário dos consumidores de maior poder aquisitivo.