Noite histórica celebra trajetória do Grupo Fornecedora

Os 70 anos de mecado do Grupo Fornecedora motivaram momento dos mais marcantes no La Maison Coliseum. Nertan Ribeiro e os filhos Pablo e André Ribeiro, cabeças do conglomerado empresarial, reuniram muitos nomes de expressão do mundo business, clientes, parceiros e amigos da empresa para bela e tocante solenidade, seguida de animada festa.

O poeta pernambucano Toinho Mendes e a advogada e comunicadora Jeritza Gurgel atuaram como mestres de cerimônia em palco redondo e central à festa, onde Nertan e os filhos relembraram momentos marcantes da trajetória, renovando o compromisso com toda a cadeia que contempla múltiplos negócios, envolvendo equipamentos de marcas globais, como as máquinas de construção e rodoviárias Case e Dynapac, os caminhões DAF, as máquinas agrícolas da New Holland, e as empilhadeiras Hyster e Yale.

Waldonys e Marcos Lessa deram o tom musical do evento, que primou pela elegância e a forte identidade da cultura nordestina em toda a decoração e comunicação visual da festa.

Em nome do prazer

...E depois de finalizar a primeira temporada do reality show "Terceira Metade" (Globoplay), atração que programa aborda relacionamentos abertos e convida casais a encontrarem um "terceiro elemento" para formar um trisal, Deborah Secco segue incursionando pelo universo dos prazeres, dessa vez, anunciando parceria com a INTT Cosméticos como garota-propaganda do "Kiss My Clit", eletrônico para uso íntimo feminino, com a promessa de unir tecnologia, design e sensualidade, tudo em nome do prazer!

A nova de socorro

Vivendo um auge na carreira de escritora, a best-seller Socorro Acioli tem planos de empreender no ramo que lhe deu fama. Em sociedade com o marido, Júlio Camilo, prospecta endereços na Capital para abrir uma livraria.

Vindo dela, grande frequentadora desses espaços de leitura pelo Brasil e o mundo, sabe-se que não será uma loja qualquer. A ideia da autora de "A Cabeça do Santo" é criar um espaço com curadoria de livros , parceria com editoras e autores, colocando Fortaleza no mapa das livrarias de charme no Brasil (Wow!).

A casa também abrigará um café/restaurante, além de espaços para lançamentos de publicações, debates literários, saraus, dentre outras possibilidades.

Detalhe: o projeto de Socorro, em gestação, cabe parceiros e investidores. Os sócios já iniciaram as conversas neste sentido. A previsão de abertura é 2027.

Na foto, a cearense em recente entrevista no Programa Roda Viva, na TV Cultura, para Cissa Guimarães.

Inaugurado no último dia 13, o Cenário Casa de Música, além da apurada curadoria musical, tem menu da aplaudida chef Louise Benevides.

Ideal Clube de Fortaleza celebra seus 94 anos de fundação no próximo dia 6 de setembro, com um baile de gala no Salão Nobre Edson Queiroz, a partir das 21h30min.

Noite Idealina terá apresentação especial do cantor Marcos Lessa, que promete emocionar o público com seu repertório. O evento é voltado para sócios e convidados. O traje é a rigor ou passeio completo (terno escuro com gravata borboleta). Reservas pelo WhatsApp: (85) 99914.0242.

CDL Jovem Fortaleza promove, nesta quinta-feira (21), às 18h, na sede da CDL Fortaleza, o “Grandes Nomes”, com Alan Oliveira e Alex Oliveira, diretores da Zenir Móveis e Eletros, que compartilham com o empresário e fundador da empresa, José Alves de Oliveira (Sr. Zenir), o case de crescimento e consolidação da rede de varejo de móveis, eletrodomésticos e utilidades do lar do Ceará.

Indiana Nomma celebra os 90 anos de Mercedes Sosa em show no Cineteatro São Luiz no domingo, 24/08.

Hidracor, referência no segmento de soluções para pintura e acabamento, recebeu o Prêmio Destaque da Expoconstruir, na categoria Impacto Visual.