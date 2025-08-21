Gonzagão nos cinemas: Chambinho do Acordeon hoje no programa Pause

Foto: Globo/ Evelyn Kosta Chambinho do Acordeon

Em cartaz nos cinemas do Brasil, "Luiz Gonzaga - Légua Tirana", nova cinebiografia sobre o Rei do Baião. No papel do grande artista, o músico e ator Chambinho do Acordeon, que já havia interpretado "Seu Luiz" em "Gonzaga - De Pai para Filho", que conta a história do ícone da sanfona a partir de sua relação com o filho Gonzaguinha.

Nova produção foca na infância de Luiz Gonzaga, retratando suas dificuldades no sertão e as referências religiosas que compõem boa parte de sua produção. E quem apresenta o filme no programa Pause é o próprio Chambinho, comigo no Youtube do O POVO a partir das 16 horas desta sexta-feira, 22, com transmissão também no Instagram e no Facebook do O POVO Online.

Reconhecimento

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promoveu sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Cearense ao médico Valdester Cavalcante Pinto Junior. Reconhecimento atendeu ao requerimento dos deputados Guilherme Sampaio (PT) e Leonardo Pinheiro (Progressistas). Momento exaltou a trajetória do cirurgião cardiovascular, que já realizou quase 10 mil cirurgias, salvando vidas de crianças de todo o Ceará.

Durante o evento, também foi lançado o livro "Entre Fios e Nós", obra em que o autor relata, de forma sensível e intensa, sua trajetória profissional. A narrativa aborda não apenas os desafios da profissão, mas também os dilemas familiares e pessoais de quem dedica a vida a salvar corações infantis, de quem ousa enfrentar o destino com um bisturi nas mãos.

Valdester é natural de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e reside no Ceará desde setembro de 1992. Desde então, o cirurgião vem contribuindo com a educação cearense por meio de atividades de graduação e pós-graduação vinculadas ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), e ao Hospital Universitário Walter Cândido, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ele também é fundador do Instituto do Coração/Incor que, desde 2003, tem como um dos objetivos garantir atividades assistenciais na área, com preferência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Registros…

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana Clara e Mateus Pinto (Foto: JoaoFilho Tavares)Guilherne Sampaio, Valdester Cavalcante e Marta Gonçalves (Foto: JoaoFilho Tavares)Julio Cezar da Silva, Alex e Rejane Pinto (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcos Oliveira e Ulisses Croti (Foto: JoaoFilho Tavares)Plinio Bortolotti, Guilherme Sampaio e Jose Vanderley Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Valdester Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Jose Vanderley Neto, José Teles de Mendonça e Guilherme Sampaio (Foto: JoaoFilho Tavares)Plinio Bortolotti e Valdester Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Maria Passos e Lucas Cardoso (Foto: JoaoFilho Tavares)Joao Pedro Saraiva e Valdester Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Jose Vanderley Neto, José Teles de Mendonça e Guilherme Sampaio (Foto: JoaoFilho Tavares)Juan Mejia (Foto: JoaoFilho Tavares)Leonardo Mendonca e Inaê Evangelista (Foto: JoaoFilho Tavares)Mirlene Pereira e Valdester Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Guilherne Sampaio, Valdester Cavalcante e Marta Gonçalves (Foto: JoaoFilho Tavares)Valdester e Zélia Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Valdester Cavalcante, Marta Gonçalves e Rosete Lopes (Foto: JoaoFilho Tavares)Fatima e Rejane Pint)

Evidência

Foto: Ilumit Studio Pamella Arruda

Arquiteta em evidência na Cidade, Pamella Arruda dedica-se a um projeto com carga afetiva diferenciada. Profissional assina os interiores do novo endereço dos pais, Veruska e Daniel Arruda, no icônico superprédio Epic.

O empreendimento, inclusive, é uma das criações do futuro morador, arquiteto reconhecido por grandes obras no Ceará, muitas delas com pioneirismos em termos tecnológicos e estruturais, como é o caso do BS Design.

Sobre Pamella, retornou a Fortaleza após imersão de impacto em São Paulo, onde integrou um dos escritórios de arquitetura mais renomados do País, aperfeiçoando seu olhar em inovação, gestão e design de alto padrão.

Arquiteta imprime, agora, sua própria assinatura em um escritório que traduz sua visão contemporânea: luxo sob medida, personalização, tecnologia e o espírito bespoke que norteia cada detalhe de seus projetos.

Cult: presença

Foto: Jana Edisonga / Fundação Bienal de São Paulo Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

Curador da 36ª Bienal de São Paulo (2025) e um dos nomes de maior expressão da cena artística mundial, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung vem a Fortaleza, na terça-feira, 26, para palestra, no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB), às 18h30min, aberta a todos. Evento integra a programa do Agosto de Arte no equipamento.

Com amplo repertório e passagens por vários institutos e países, o também escritor e biotecnologista é o atual diretor e curador geral do Haus der Kulturen der Welt (HKW) em Berlim, Alemanha.

Natural de Camarões e radicado na Alemanha, sua passagem coloca Fortaleza, ainda mais, no radar das cidades brasileiras de expressão e relevância no campo das artes visuais.



