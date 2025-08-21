Gonzagão nos cinemas: Chambinho do Acordeon hoje no programa Pause

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Em cartaz nos cinemas do Brasil, "Luiz Gonzaga - Légua Tirana", nova cinebiografia sobre o Rei do Baião. No papel do grande artista, o músico e ator Chambinho do Acordeon, que já havia interpretado "Seu Luiz" em "Gonzaga - De Pai para Filho", que conta a história do ícone da sanfona a partir de sua relação com o filho Gonzaguinha.
Nova produção foca na infância de Luiz Gonzaga, retratando suas dificuldades no sertão e as referências religiosas que compõem boa parte de sua produção. E quem apresenta o filme no programa Pause é o próprio Chambinho, comigo no Youtube do O POVO a partir das 16 horas desta sexta-feira, 22, com transmissão também no Instagram e no Facebook do O POVO Online.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promoveu sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Cearense ao médico Valdester Cavalcante Pinto Junior. Reconhecimento atendeu ao requerimento dos deputados Guilherme Sampaio (PT) e Leonardo Pinheiro (Progressistas). Momento exaltou a trajetória do cirurgião cardiovascular, que já realizou quase 10 mil cirurgias, salvando vidas de crianças de todo o Ceará.
Durante o evento, também foi lançado o livro "Entre Fios e Nós", obra em que o autor relata, de forma sensível e intensa, sua trajetória profissional. A narrativa aborda não apenas os desafios da profissão, mas também os dilemas familiares e pessoais de quem dedica a vida a salvar corações infantis, de quem ousa enfrentar o destino com um bisturi nas mãos.
Valdester é natural de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e reside no Ceará desde setembro de 1992. Desde então, o cirurgião vem contribuindo com a educação cearense por meio de atividades de graduação e pós-graduação vinculadas ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), e ao Hospital Universitário Walter Cândido, da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Ele também é fundador do Instituto do Coração/Incor que, desde 2003, tem como um dos objetivos garantir atividades assistenciais na área, com preferência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Registros…
Arquiteta em evidência na Cidade, Pamella Arruda dedica-se a um projeto com carga afetiva diferenciada. Profissional assina os interiores do novo endereço dos pais, Veruska e Daniel Arruda, no icônico superprédio Epic.
O empreendimento, inclusive, é uma das criações do futuro morador, arquiteto reconhecido por grandes obras no Ceará, muitas delas com pioneirismos em termos tecnológicos e estruturais, como é o caso do BS Design.
Sobre Pamella, retornou a Fortaleza após imersão de impacto em São Paulo, onde integrou um dos escritórios de arquitetura mais renomados do País, aperfeiçoando seu olhar em inovação, gestão e design de alto padrão.
Arquiteta imprime, agora, sua própria assinatura em um escritório que traduz sua visão contemporânea: luxo sob medida, personalização, tecnologia e o espírito bespoke que norteia cada detalhe de seus projetos.
Curador da 36ª Bienal de São Paulo (2025) e um dos nomes de maior expressão da cena artística mundial, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung vem a Fortaleza, na terça-feira, 26, para palestra, no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB), às 18h30min, aberta a todos. Evento integra a programa do Agosto de Arte no equipamento.
Com amplo repertório e passagens por vários institutos e países, o também escritor e biotecnologista é o atual diretor e curador geral do Haus der Kulturen der Welt (HKW) em Berlim, Alemanha.
Natural de Camarões e radicado na Alemanha, sua passagem coloca Fortaleza, ainda mais, no radar das cidades brasileiras de expressão e relevância no campo das artes visuais.
