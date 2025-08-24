"Entre Vinhos & Amigos" no Iate Clube

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Fundador da Confraria de Enogastronomia "Entre Vinhos & Amigos", empresário Marcelo Arrais comandou reunião do grupo em dois momentos, ambos no cada vez mais requisitado Iate Clube.
No horário do almoço, no restaurante climatizado do clube, confreiros e convidados participaram de degustação às cegas, com a presença de estudiosos mediando a experiência.
Por volta das 16h30min, integrantes do grupo receberam esposas e namoradas para o fim de tarde, frente mar, incursionando por rótulos mais sugestivos ao momento, como os espumantes e vinhos brancos. Presenças...
Parabéns duas vezes para Lilian Porto. Produtora de eventos e cerimonialista das mais requisitadas, Lilian Porto comemorou duplamente sua entrada nas seis décadas. A primeira foi com jantar em família no seu endereço e a segunda foi com animado brinde, com amigas, no Carmel Cumbuco. Cenas mesclando os dois momentos...
