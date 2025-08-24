Jubileu de Platina

Há 70 anos, João Arruda Ribeiro fundava o Grupo Fornecedora, hoje uma das empresas mais relevantes do Nordeste no setor de bens de capital. Genuinamente cearense, conglomerado é comandado pela terceira geração da família Ribeiro. À frente, o empresário André Ribeiro, CEO da companhia, ao lado do pai Nertan Ribeiro, presidente do Grupo, e o irmão Pablo Leão Ribeiro, vice-presidente. Para comemorar o importante marco na trajetória, empresa realizou bonita solenidade, no La Maison Coliseum, seguida de festa com clientes, parceiros e amigos. Seguem registros da prestigiada noite.