É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Dentre as presenças ao Baile do BB, evento idealizado por Beto Pacheco e Tiago Moura, zoom na passagem, sempre extasiante, de Yasmin Brunet. Trajando look da estilista Fabiana Milazzo, beldade foi eleita, nas enquetes de portais de celebridades, como a mais bem vestida da noite. Glamourosa festa, além de todo o auê que promove no mundo dos famosos & bacanas, tem cunho filantrópico, doando o valor dos ingressos (disputados a tapas) a entidades sociais. Edição de 2025 repassou, conforme informado pela organização, meio milhão de reais. Sobre Yasmin, não canta, não dança, nem interpreta, mas tem intenso brilho!
