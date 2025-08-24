Dentre as presenças ao Baile do BB, evento idealizado por Beto Pacheco e Tiago Moura, zoom na passagem, sempre extasiante, de Yasmin Brunet. Trajando look da estilista Fabiana Milazzo, beldade foi eleita, nas enquetes de portais de celebridades, como a mais bem vestida da noite. Glamourosa festa, além de todo o auê que promove no mundo dos famosos & bacanas, tem cunho filantrópico, doando o valor dos ingressos (disputados a tapas) a entidades sociais. Edição de 2025 repassou, conforme informado pela organização, meio milhão de reais. Sobre Yasmin, não canta, não dança, nem interpreta, mas tem intenso brilho!