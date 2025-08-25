"50 10": festÃO na serra. "Didididiê Didididiê..."

Foto: Saulo & Luana Rocha/ Divulgação Fábio Campos e Cybele, anfitriões, Renata Guimarães e José Carlos Pontes

O imóvel histórico, em Guaramiranga, pertenceu a Luiz Severiano Ribeiro Filho, o magnata do Cinema e fundador do Grupo Severiano Ribeiro. Por décadas, a família frequentou a propriedade, que foi adquirida pelo empresário e sócio do Grupo Coco Bambu, Idézio Rolim.

Celebrando seus "50 10" (preferiu não perder a piada sobre os 60), ele recebeu inúmeros amigos, parceiros de trabalho e familiares em festÃO na casa, que acaba de se tornar o Hotel Reserva Rio Negro.

Preservando a estrutura, o mobiliário e os objetos da residência matriz, construiu no entorno chalés alto padrão e áreas de convivência, tudo em perfeita harmonia com a natureza exuberante do lugar.

Fim de tarde do sábado, 23, começou o zig zag de aeronaves trazendo os convidados para o que, definitivamente, foi uma das maiores e mais marcantes celebrações de 2025.

Uma longa escada dava acesso ao ambiente do evento, decorado por Gil Santos com flores tropicais, costurando os ambientes com sofás, pufes, mesas bistrô defronte ao megapalco, bem impactante.

Anfitrião, ao lado da esposa Maryana Rolim, recebia as presenças com o sorriso largo que marca sua personalidade. Todo em preto, usava caban Fendi grafite. Nos mesmos tons, ela optou por um midi com delicada estampa, bem lady like. No pescoço, um coração como a joia perdida do filme Titanic.

Muitos nomes - fortes - do empresariado local formaram um centro do poder numa ala da festa. Fernando Cirino (com Theresa), Beto Studart e o filho Deda, Etevaldo Nogueira Filho (com Roberta, trajando conjunto de estampa em paetês e plumas, casal está numa fase radiante).

Também Afrânio Barreira e Daniela (que abrem este ano a loja número 100 do Coco Bambu, em Maceió), Eugênio Vieira e Regina, Ticiana Barreira e o marido advogado André Parente, cujo escritório, em Sampa, possui atualmente 450 funcionários, atendendo em todas as áreas do Direito. Ela, à frente do Plus, comemora a abertura do Plus Barão de Aracati, um espaço de festas com parque, nos mesmos moldes do Plus Costa Barros, mas voltado a eventos exclusivos de apenas um aniversariante.

Ainda do mundo business...

Cláudio Rocha e Lenise com os filhos Cláudio e Felipe (de blazer com seis botões, superelegante), José Carlos Pontes (de monocromático marrom com sapatênis bem jovial) acompanhado de Renata, em caramelo longo e justo. Edyr Rolim com os filhos Pio Rodrigues e Stella, Clóvis Júnior com Pretinha, Ricardo Rolim e Denise, Eduardo Rolim e Sandra, dentre muitos outros...

Um ponto de luz veio descendo a escadaria, reluzindo os refletores da noite. Era a arquiteta Ana Virgínia Furlani, com saia dourada com maxipaetês pendurados pela barra, uma roupa-acontecimento. Chegou com marido Fernando Novais e foi cumprimentada ao longo da noite pelos interiores do hotel, projeto saído de sua requisitada prancheta.

Casal mais disputado da noite: Galvão Bueno e Desiré, que também foram os mais dançantes, solícitos e animados. Com o título de Cidadão Cearense recebido na quinta-feira, 21, ele demonstrou estar mesmo se sentindo em casa e interagiu, no palco, com todas as atrações musicais.

O narrador esportivo cantou "New York, New York" com Paulo Benevides, que abriu a noite com os clássicos. Depois "I Can't Get No Satisfaction", do Rolling Stones, com o músico George Israel (ex-Kid Abelha), que promoveu uma viagem pelo mundo do rock, assim como deu seus pitacos com a dupla Luis Marcelo e Gabriel, que fez os convidados, entoarem, a plenos pulmões, os hits do cancioneiro romântico.

Atração principal da party-maratona (tudo sob organização de Lilian Porto) foi a banda Raça Negra, com os sambas que marcaram os anos 1990-2000, mas com um detalhe que deu o que falar, ou melhor calar, com os queixos caídos. Vocalista Luiz Carlos veio acompanhado com elenco de bailarinas que, de tão lindas, teve quem sugerisse terem sido feitas pela Inteligência Artificial... brincadeirinha.

Só sei que, pernada vai, pernada vem, um casal acabou protagonizando ceninha de ciúmes, perante a perplexidade do marido frente às moças. O homem parou até de conversar e de beber, mesmo com a extensa lista de opções no menu. Virou estátua.

- "Também, elas estão tudo de meia. Isso é meia, que deixa assim", ouvi de uma bacana no burburinho frente palco.

- "Se isso aí é meia, vamos fazer a campanha Meia Já ou Bolsa Meia", respondeu um conhecido, que prometeu conversar com os donos da Lupo para uma ação de distribuição em massa das peças... pelo visto, milagrosas.

Só sei que: "Didididiê, Didididiê ê ê, Didididiê".

Corta para as presenças políticas. Pela direita, deputado estadual Carmelo Bolsonaro com esposa vereadora de Fortaleza Bela Carmelo (ambos do PL). Na ala da esquerda, prefeito Evandro Leitão (PT) com Cristiane, todos como pessoas físicas, amigos de Idézio, embora a tietagem nunca sossegue...

Também o casal de prefeitos Herberlh Mota (Baturité) e Ynara Mota (Guaramiranga), os dois filiados ao Republicanos.

Muitos e muitos lances... guardados na memória de quem teve o privilégio de vivenciar uma noite realmente especial em muitos sentidos, sobretudo no propósito central, celebrar e agradecer a vida.

Ao longo da semana vou contando mais...

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Reconhecimento

Presidente em exercício da Federação dos Transportes (Fetrans), Mário Albuquerque recebeu, em Brasília, a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2025, comenda concedida pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Honraria, conferida anualmente pela NTU desde 1997, é atribuída a personalidades que se destacam pela prestação de serviços relevantes ao setor de transporte urbano e metropolitano de passageiros no Brasil. Mário foi homenageado na categoria "empresário".

Além da presidência interina, Mário também exerce, há 8 anos, a função de Presidente do Conselho Deliberativo que dirige o Sindiônibus. Há mais de uma década, é também conselheiro da NTU. Registros...



