Expansão, Reconhecimento, streaming... segundou!

Foto: Globo / Manoella Mello Julia Dalavia

Expansão

A C. Rolim dá mais um passo no processo de modernização e crescimento da marca com a reinauguração de duas lojas dentro de um novo formato que vem sendo implantado na tradicional varejista cearense nos últimos anos.

Uma das lojas é a do North Shopping Fortaleza, reaberta na quinta-feira, dia 21, e a segunda será no North Shopping Jóquei, em 29 de agosto.

As reinaugurações marcam a consolidação do plano de expansão iniciado com o rebranding da marca, e que passa pelo novo layout de lojas e revitalização da identidade visual, que reposicionaram a C. Rolim no varejo de moda no Ceará.

À frente desse processo está o CEO Guilherme Rolim, que em 2024 recebeu da CDL de Fortaleza o título de Lojista do Ano, em reconhecimento à sua atuação como liderança empresarial no varejo.

Artes visuais

Artista visual Bosco Feitosa apresenta a exposição "O que a Natureza Sussurra", no Espaço Cultural Vicente Leite, da Artesano Casa Galeria, com abertura no dia 30, a partir das 10 horas.

Mostra reúne pinturas, tendo como temática central a relação de integração do homem com a natureza. A curadoria é de Andréa Dall'Olio e os trabalhos ficam expostos até dia 30 de setembro.

Anuário do Ceará: é hoje!

Publicação mais longeva e tradicional do Estado, o Anuário do Ceará, edição 2025-2026 (selo Fundação Demócrito Rocha), será lançado esta noite. Solenidade, sempre das mais concorridas do ano na agenda social da Capital, acontece no La Maison, reunindo nomes de máxima expressão do setor público, do empresariado, da intelectualidade e das artes, além de vários outros segmentos que dialogam com o Grupo de Comunicação O POVO, a casa sempre de portas abertas a todos.Além de todos os capítulos que fazem do Anuário um documento essencial para quem precisa entender e manusear um raio-x atualizado do Ceará em relação ao restante do País, livro traz bloco especial dedicado aos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), completados em 2025, efeméride vivida com todo o dinamismo e a inovação da presidência de Ricardo Cavalcante.

A partir das 19h, presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar (foto), e o editor do Anuário do Ceará, jornalista Jocélio Leal, recebem o governador do Estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, encabeçando a lista de autoridades confirmadas no evento.

Celebração da cearensidade, uma verdadeira repactuação de esperança, congraçamento e parceria entre as engrenagens que semeiam um futuro mais próspero para nosso Estado, noite de lançamento do Anuário terá este ano novidades.

Ao longo do salão, marcas parceiras de O POVO exibirão lançamentos e produtos, convidando a uma experiência interativa.

A Diageo terá um bar temático e será responsável pelo fornecimento de bebidas especiais no evento. A água servida será por conta da Indaiá. Os saborosos gelatos ficarão por conta da Bellucci Gelateria. A construtora Moura Dubeux terá um lounge no evento, expondo opções de empreendimentos.

Tânia Joias apresenta um estande com peças selecionadas para a cerimônia. Grupo 3corações fornecerá café gourmet e drinks exclusivos preparados com café e gim. Levy Ambientações assinará toda a mobília dos espaços Tudo Azul, da minha colega Lêda Maria, e Pause, onde estarei eu conduzindo entrevistas ao vivo e com transmissão pelo Instagram @pauseopovo.

Aos convidados, em especial aqueles declaradamente leitores fiéis desse espaço, espero encontrá-los no Lounge Pause e ao longo dos braços e abraços que fazem do lançamento do Anuário do Ceará uma noite sempre muito interessante, para dizer o mínimo.

Viva o Anuário do Ceará, viva a FDR e O POVO!Aos convidados, em especial aqueles declaradamente leitores fiéis desse espaço, espero encontrá-los no Lounge Pause e ao longo dos braços e abraços que fazem do lançamento do Anuário do Ceará uma noite sempre muito interessante, para dizer o mínimo.

Viva o Anuário do Ceará, viva a FDR e O POVO!

Evidência

Em alta, na Globoplay, a série "Dias Perfeitos". No papel principal, como a estudante de Cinema Clarisse, está a atriz Julia Dalavia (foto).

Baseado no livro homônimo do autor carioca Raphael Montes, série de drama com toques de suspense conta a história da obsessão do estudante de Medicina Téo pela jovem.

Acreditando que um dia ela se apaixonará por ele, Teo decide sequestrá-la e a mantém em cativeiros nômades, usando de suas habilidades como médico para dopá-la.

Spoiler: essa mala rosa, com a qual ela posa, é usada pelo maníaco para transportá-la de um lugar para o outro, no intuito de não levantar suspeitas em seus paradeiros e nem deixar rastros.

Mercado

Nomes da arquitetura, ambientação, construção civil, dentre outros segmentos, reuniram-se na noite da quinta-feira, 21, na Normatel Home Center da avenida Antonio Sales, para coquetel de reinauguração do setor de iluminação da megaloja. À frente, empresário Antonio Mello Júnior, que apresentou a novidade, agora com um maior mix de produtos, soluções técnicas e decorativas ainda mais completas para a valorização dos projetos, independentemente do tipo de ambiente. No registro, Júnior Mello no setor completamente renovado.

ACL: 131 anos

Academia Cearense de Letras promoveu uma programação especial na terça-feira, 19, no Palácio da Luz, em celebração aos seus 131 anos de fundação. Solenidade contou com um painel literário sobre a personagem Capitu, de Dom Casmurro, obra de Machado de Assis. Reunindo nomes de expressão da intelectulaidade, debate foi conduzido pelos acadêmicos Linhares Filho e Batista Lima, com mediação de Celma Prata.

Durante cerimônia, também foi realizada a leitura dramatizada de trechos da obra machadiana pelo acadêmico Ricardo Guilherme. Após solenidade, convidados foram recepcionados pelo presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, em coquetel no Café Java, anexo à Academia. Cenas...



