Anuário do Ceará: união de forças com foco no futuro

Foto: JoaoFilho Tavares Luciana Dummar e Ricardo Cavalcante

Publicação mais longínqua da história editorial no Estado, com mais de 200 anos, o Anuário do Ceará consegue promover, em sua noite de lançamento, o mesmo raio-x que entrega em suas páginas.

Autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário unem-se a nomes de expressão dos vários segmentos que compõem nosso tecido social, numa confluência de ideias e propósitos com um único fim: entender com profundidade nosso Ceará a fim de buscar saídas para nossos desafios rumo ao desenvolvimento pleno.

À frente da noite, Fundação Demócrito Rocha, selo do valioso livro, com apoio do Grupo de Comunicação O POVO, anfitrião da noite, por meio de seus presidentes, Luciana Dummar e João Dummar Neto.

Como por tradição, meu colega Lúcio Brasileiro é quem recebe as presenças na porta, com seu costume amarelo ouro, sua cor da sorte.

Sempre causam burburinho, ao longo das décadas de realização da cerimônia, as chegadas do prefeito, do governador e do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, um dos meus entrevistados no lounge "Pause por Clovis Holanda", decorado com mobiliário da Levy Ambientações, espaço onde recebi convidados para conversas ao vivo ao longo do evento, disponíveis no perfil @pauseopovo no instagram. O industrial registrou sua satisfação com a homenagem que a Federação recebe em capítulo especial do Anuário, celebrando os 75 anos de entidade.

Por lá também passaram o empresário Alexandre Leitão (Tânia Joias), que apresentou, pela vitrine do seu estande, dois modelos de relógios vedetes no gosto dos cearenses, um masculino e um feminino.

O engenheiro Joaquim Caracas (Impacto Protensão e Hotel Vale das Nuvens), destacando as suas patentes e soluções para a construção civil, além do museu Epcar, em Guaramiranga, que construiu para reverenciar a memória de nomes emblemáticos da aviação.

Casal Afra e Andrea Bellucci (Bellucci Gelateria) relembraram comigo sua história de empreendedorismo, que uniu uma cearense e um italiano em torno da arte de produzir sorvetes artesanais. Eles apresentaram, inclusive, um sabor novo: pequi, em homenagem ao Cariri e ao Anuário do Ceará.

Dando uma geral nas tendências do varejo e do universo dos shopping centers, conversei com a gerente de marketing do Iguatemi Bosque, Elirdes Costa, que destacou o IClub, clube de fidelidade do empreendimento comercial, além das chegadas de marcas de luxo ao shopping. Depois de Dolce & Gabbana, o Iguatemi recebe a Boss.

Comigo ainda, a diretora geral da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo, que antecipou algumas novidades da mostra esse ano, como os espaços destinados às crianças. A ideia é que seja um programa cada vez mais voltado às famílias, além do público tradicional que acompanha as tendências e lançamentos do setor de ambientação e arquitetura.

Conversa especial tive com o editor do Anuário do Ceará, jornalista Jocélio Leal, pontuando a relevância do documento que, a cada edição, vale lembrar, chega com inovações em termos de sessões e dados disponibilizados. Capítulo mais aguardado: o Top Of Mind, pesquisa contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO ao Datafolha, destrinchado as marcas que mais fazem a cabeça dos cearenses em diferentes segmentos.

Todas as entrevistas estão no @pausepovo no Instagram, onde também é possível conferir a cobertura social da noite.

Fiquem com as presenças, amanhã conto outros lances...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Eliane Brasil e Evaldo Bringel (Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia, Oto de Sá Cavalcante e Guida de Sá Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares) Jocélio Leal, Luciana Dummar, Elmano de Freitas e Erick Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina, Ricardo Cavalcante, João Dummar Neto e Jocélio Leal (Foto: Arquivo pessoal )Adriano Matos, Lêda Maria, Evineide e Romir Dias (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Dummar e Socorro França (Foto: JoaoFilho Tavares)Romeu Aldigueri, Nezinho Farias e Elmano de Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Elmano de Freitas e Luciana Dummar (Foto: JoaoFilho Tavares)Mabel Portela e Daniela Nogueira (Foto: JoaoFilho Tavares)Carolina Figueiredo, Luciana Dummar e Neuma Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo André Holanda e Leandro Vasques (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciano Cavalcante e Luciana Dummar (Foto: JoaoFilho Tavares)Filipe Dummar e Sandra Monteiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Jocélio Leal e Heráclito Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Evandro Leitão e Luciana Dummar (Foto: JoaoFilho Tavares)Eduardo Handan e Eduardo Gomes de Matos (Foto: JoaoFilho Tavares)Rholden Queiroz, Luciana Dummar e Haley de Carvalho (Foto: JoaoFilho Tavares)Victor Brasil e Leda Maria (Foto: JoaoFilho Tavares)Sabrina Cordeiro e David Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Elirdes Costa, Clovis Holanda e Luciana Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Romeu Aldigueri, Nezinho Farias e Elmano de Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina, Joao Dummar Neto, Andre Montenegro e Jocelio Leal (Foto: JoaoFilho Tavares)Jocélio leal, Leo Couto e Gabriela Ventura (Foto: JoaoFilho Tavares)Flávia Aquino, Célio Melo e Juliana Rabelo (Foto: JoaoFilho Tavares)Eliane Brasil e Evaldo Bringel (Foto: JoaoFilho Tavares)Cleiton, Airton e Fátima Boris (Foto: JoaoFilhoTavares)Assis Cavalcante e Helio Leitão (Foto: JoaoFilhoTavares)Paulo Botelho e Luiz Dias (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre e Leticia Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniela Nogueira e Herberlh Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)Airton e Cleiton Boris, Luciana Dummar e Angelo Boris (Foto: JoaoFilhoTavares)Clovis Holanda, Jocelio Leal, João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina e Plínio Bortolotti (Foto: JoaoFilho Tavares)Jocélio Leal, Dom Gregório e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia, Oto e Guida de Sá Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Dummar e Ricardo Cavalcante



