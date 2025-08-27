Política, economia e cultura: Anuário do Ceará é efervescência!

Foto: Samuel Setubal Eduardo Bismarck e Nádia com Chagas Vieira

...Seguimos por aqui com os flashies & lances que fazem da noite de lançamento do Anuário do Ceará um dos eventos mais concorridos da agenda social do ano em Fortaleza.

Três segmentos injetam bastante conteúdo - e peso - à noite: a política, a economia e a cultura.

Está cada vez mais raro de se ver o encontro entre pessoas públicas de lados opostos da polarização política, mas no Anuário, se duvidar, até brinde sorridente acontece... para as câmeras.

O convescote é grande!

Também sempre ficam muito evidentes as presenças de nomes do mercado, em vários segmentos, repercutindo com os jornalistas que cobrem a festa, as novidades em seus ramos e negócios.

Artistas também tradicionalmente marcam e marcaram presença, encabeçados pelas duas secretárias da Cultura, do Estado e Município, ambas muito solicitadas ao longo da noite.

Seguem mais registros... Outras fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Bendito Simões e Patricia Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Adrízio Câmara e Loredan Bernutty (Foto: JoaoFilho Tavares)Juliana Menezes e Joaquim Caracas (Foto: JoaoFilho Tavares)Carolina Figueiredo, Luciana Dummar e Neuma Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Jocélio Leal, Guilherme Sampaio, Assis Diniz e João Dummar Neto (Foto: João Filho Tavares e Samuel Setubal)Romeu Aldigueri e Tainah Marinho, Elmano de Freitas, Luciana Dummar, Evandro Leitão, Gabriela Ventura e Léo Couto (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, André Montenegro e Jocélio Leal (Foto: JoaoFilho Tavares)Apolo Scherer Filho e Narjara Avelino (Foto: JoaoFilho Tavares)Flavia Aquino, Celio Melo e Juliana Rabelo (Foto: JoaoFilhoTavares)Da Redação do O POVO: Aurélio Alves, Karyne Lane, Samuel Setúbal, João Filho Tavares, João Victor Dummar, Révina Nobre, Erick Guimarães, Larissa Viegas, Clovis Holanda, Ana Rute Ramires, Lara Montezuma, João Marcelo Sena, Ana Naddaf, Bianca Nogueira, Isabel Costa e George Silva (Foto: Samuel Setubal)Anya Ribeiro, Luciano Cavalcante e (Foto: arquivo pessoal)Sara Oliveira, João Marcelo Sena e Ana Rute Ramires (Foto: Samuel Setubal)Chico Marinho, Beth Lopes, Jardel Saldanha, Cecília Eurides e Patrícia Alencar (Foto: Samuel Setubal)Lêda Maria e Paula Lima (Foto: Samuel Setubal)Adriano Matos, Juliane Pereira, Allison Gomes (Foto: Samuel Setubal)Beth Lopes, Juliana Oliveira, Juliana Menezes (Foto: JoaoFilho Tavares)Airton e Cleiton Boris, Luciana Dummar e Antonio Quariguasi Ferreira Gomes (Foto: joão filho tavares)Lara Montezuma, Marcos Sampaio e Isabel Costa (Foto: Samuel Setubal)Emanuel Gondim, Juliane Pereira, Ingrid Jales, Wilton Cavalcante (Foto: Samuel Setubal)Marcelo Alcântara, Beatriz Xavier e João Xavier Holanda (Foto: Samuel Setubal)Erico Firmo, Joelma Leal, Fernando Diego, Mariana Marques (Foto: Samuel Setubal)Adriano Matos, Juliane Pereira, Allison Gomes (Foto: Samuel Setubal)Glenna Cherice e Alan Magno (Foto: Samuel Setubal)João Victor Dummar, Dummar Neto, Luciana Dummar e Filipe Dummar (Foto: Samuel Setubal)Tainah Marinho e Romeu Aldigueri (Foto: Samuel Setubal)Ranilce Barbosa, Eliziane e Evandro Colares, Adriano Matos (Foto: Samuel Setubal)Rholden Queirós, Hélio Leitão e Deodato Ramalho (Foto: Samuel Setubal)Samuel Dias, Soldado Noélio, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Artur Bruno e Marcelo Pinheiro (Foto: Samuel Setubal)Adryana Joca, Elmano de Freitas, Leda Maria e Luiza Cela (Foto: Samuel Setubal)Eduardo Bismarck e Nádia com Chagas Vieira (Foto: Samuel Setubal)Paulo Nóbrega e Jaqueline (Foto: Samuel Setubal)Paulo Nóbrega e Jaqueline (Foto: Samuel Setubal)Luiz Viana e Camila Holanda (Foto: Samuel Setubal)Lúcio Flávio, Rodrigo Barroso e Marcus Lage (Foto: Samuel Setubal)Wolney Oliveira e Lêda Maria (Foto: Samuel Setubal)Sandra Mourão e Nilo Tabosa (Foto: Samuel Setubal)Dom Gregório Paixão e Leda Maria (Foto: Samuel Setubal)Nezinho Farias e Urbano Costa Lima



