Idézio: 50 10: festÃO na serra

Mais lembranças & lances da BIG festa de "50 10" do empresário Idezio Rolim, último fim de semana no Hotel Reserva Rio Negro, em Guaramiranga, novo empreendimento do aniversariante. Ao lado da esposa Maryana Rolim, sócio do Grupo Coco Bambu recebeu muitos nomes de expressão para o evento, que teve a banda Raça Negra dentre as atrações musicais. Seguem presenças... Outras fotos em @pauseopovo.