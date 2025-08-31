Lá vem a noiva!

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Juntos desde outubro de 2023, a pop star Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram seu noivado. Considerado um dos maiores jogadores em sua posição na história da modalidade, Travis formalizou a nova etapa com anel feito sob medida pela designer Kindred Lubeck, da joalheria Artifex. Ponto alto da joia: megadiamante modelo "Old Mine Brilliant Cut", corte vintage, retangular com as pontas arredondadas, de 58 facetas. Ela agora, definitivamente, brilha!
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.