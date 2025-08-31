Lá vem a noiva!

Juntos desde outubro de 2023, a pop star Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram seu noivado. Considerado um dos maiores jogadores em sua posição na história da modalidade, Travis formalizou a nova etapa com anel feito sob medida pela designer Kindred Lubeck, da joalheria Artifex. Ponto alto da joia: megadiamante modelo "Old Mine Brilliant Cut", corte vintage, retangular com as pontas arredondadas, de 58 facetas. Ela agora, definitivamente, brilha!