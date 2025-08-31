Lounge Pause O POVO, mais um espaço de encontro e ideias

Foto: AFP Taylor Swift

Após tratar da importância e das novidades editoriais do Anuário do Ceará 2025-2026, na coluna de quarta-feira, 20, da miscelânea de personas entre políticos, nomes do business e da cena cultural que o evento promove, na coluna de quinta-feira, 21, finalizo hoje a cobertura tratando do "Lounge Pause O POVO por Clóvis Holanda", espaço decorado com peças da Levy Ambientações, onde recebi nomes de expressão e parceiros da Casa para entrevistas ao vivo, disponíveis no @pauseopovo, nosso braço de cobertura digital no Instagram.

Transmissão começou com o editor-chefe da publicação, jornalista Jocélio Leal, depois recebi o presidente da Fiec, industrial Ricardo Cavalcante, a diretora-executiva da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo, com a filha Carolina Figueiredo, responsável pelo marketing do evento de arquitetura e decoração.

Foto: Aurélio Alves Beth Lopes, Diego Farias, Madson Santos, Letícia Lopes, Joélio Leal, Gabriel Gago, Alex Ferreira, Camila Gadelha e Célio Fernando

Também conversei com Alexandre Leitão, diretor da Tânia Joias, que apontou, no estande da joalheria, o modelo masculino e o modelo feminino mais desejados do momento em suas vitrines, alguns chegando a gerar lista de espera em épocas de maior procura.

Executivo Mateus Costa, da Moura Dubeux, adiantou sobre os lançamentos da construtora no Ceará. Casal Afra e Andrea Bellucci relembraram a história de sucesso da Bellucci Gelateria e revelaram o sorvete que mais vende disparado à frente dos demais sabores.

Foto: Aurélio Alves Presdidente do O POVO, Luciana Dummar conduziu a cerimônia de lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026

Gerente de Marketing do Iguatemi Bosque, Elirdes Costa falou do IClub, plataforma de fidelidade e benefícios para os clientes do equipamento comercial, de entretenimento, gastronomia, serviços e convivência.

Enfim, foi uma noite plural, com múltiplos temas sendo tratados, seja na cerimônia oficial, nas conversas que fazem a efervescência do momento ou, a partir desta edição, no lounge que comandei com a alegria e a dedicação que tenho ao jornalismo profissional, exercido, só no O POVO, há exatos 20 anos.

Seguem mais registros e a cobertura completa está no Instagram do Pause O POVO.

Até à edição 2026-2027!



