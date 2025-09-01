Comércio em noite de reconhecimento e festa

Foto: TIZIANA FABI / AFP Julia Roberts: estreia em Cannes

Em clima de reconhecimento e celebração, a Federação das CDLs do Ceará e a CDL de Fortaleza realizaram a solenidade de entrega do Troféu Clóvis Rolim 2025 ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo Filho.

Comenda enaltece o legado do magistrado no Direito e sua contribuição para o desenvolvimento do Estado. Evento, no La Maison, reuniu muitos nomes de expressão do mundo business, das entidades representativas do comércio e da política. Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Honorio Pinheiro e Assis Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Mauricio Filizola e Laura Paiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Guilherme Rolim e Nicole Marinho (Foto: JoaoFilho Tavares)José Valdo e Marta Peixe (Foto: JoaoFilho Tavares)Marieta e Raul Araújo (Foto: JoaoFilho Tavares)Gabriela Ventura e Leo Couto (Foto: JoaoFilho Tavares)Perpetua, Silvia e Tarciano Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Heráclito Vieira e Tatiane Sirtori, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Heráclito Vieira e Tatiane Sirtori (Foto: JoaoFilho Tavares)Fatima e Airton Boris (Foto: JoaoFilho Tavares)Assis Cavalcante, Sandra Monteiro, Gabriela Ventura e Léo Couto (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando e Cristina Esteves (Foto: JoaoFilho Tavares)Freitas Cordeiro, Laura Paiva e Mauricio Filizola (Foto: JoaoFilho Tavares)Renata Teixeira e Iraguaçu Filho (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Denise Rolim (Foto: JoaoFilho Tavares)Pretinha e Clovis Rolim (Foto: JoaoFilho Tavares)Pio e Stella Rolim (Foto: JoaoFilho Tavares)Pio e Stella Rolim, Freitas Cordeiro, Claudio Aguiar e Assis Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Dimas e Anelisa Barreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Assis Cavalcante, Raul Araujo, Freitas Cordeiro e Pio Rolim (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Mota, Arthur Bruno e Vladyson Viana (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Melo e Lourenço da Mata (Foto: JoaoFilho Tavares)Chico Esteves, Pedro Alfredo, Raul Araujo e Leo Couto (Foto: JoaoFilho Tavares)Cristine e Pedro Ary (Foto: JoaoFilho Tavares)Denise e Stella Rolim com Nicole Marinho

Cult & chic

...E na badalação do Festival de Cinema de Veneza, quem estreou no tradicional red carpet da mostra foi a atriz Julia Roberts. A eterna Vivian Ward, de "Uma Linda Mulher", participou da sessão de estreia do filme "After the hunt", drama psicológico no qual vive uma importante professora de Filosofia em Yale, uma das principais universidades dos Estados Unidos. Acadêmica se vê diante de um trauma e escolhas do passado após um colega docente ser acusado de assédio sexual por parte de uma das suas alunas. Questão central da trama: a cultura do cancelamento digital e suas repercussões nos processos jurídicos. Promete!

Viajar é preciso!

Ideal Clube recebeu as amigas e clientes de Ana d'Aurea Chaves e Rita Cruz para o Grande Encontro de Amizade e Sonhos. As duas grandes desbravadoras dos destinos pelo mundo reuniram o seu grupo de viagens para coquetel de lançamento dos roteiros de 2026, com destaque para a apresentação do cruzeiro da Oceania Cruises. O encontro marcou o início do novo ciclo de atividades da "Viagem Além do Olhar", programa de viagens para grupos exclusivos em parceria com a Wee Travel, de Nathália Abreu. Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Humberto e Rosilândia Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Celso Montenegro, Ana Lúcia Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)Deusmar Queirós e Francisco Monteiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana D'Aurea Chaves e Rebeca Albuquerque (Foto: JoaoFilho Tavares)Herbert e Gisela Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Jaqueline e Paulo Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)Celina Castro Alves, Julia Oliveira, Monica Bezerra e Maria José Jereissati (Foto: JoaoFilho Tavares)Denise e César Montenegro (Foto: JoaoFilho Tavares)Assis Machado e Mirian (Foto: JoaoFilho Tavares)Rita Cruz, Ana D'Aurea Chaves e Natália Abreu (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana D'Aurea Chaves, Ana Carla Colares, Rebeca Albuquerque e Natalia Abreu



