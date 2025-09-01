Comércio em noite de reconhecimento e festa

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Em clima de reconhecimento e celebração, a Federação das CDLs do Ceará e a CDL de Fortaleza realizaram a solenidade de entrega do Troféu Clóvis Rolim 2025 ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo Filho.
Comenda enaltece o legado do magistrado no Direito e sua contribuição para o desenvolvimento do Estado. Evento, no La Maison, reuniu muitos nomes de expressão do mundo business, das entidades representativas do comércio e da política. Presenças...
...E na badalação do Festival de Cinema de Veneza, quem estreou no tradicional red carpet da mostra foi a atriz Julia Roberts. A eterna Vivian Ward, de "Uma Linda Mulher", participou da sessão de estreia do filme "After the hunt", drama psicológico no qual vive uma importante professora de Filosofia em Yale, uma das principais universidades dos Estados Unidos. Acadêmica se vê diante de um trauma e escolhas do passado após um colega docente ser acusado de assédio sexual por parte de uma das suas alunas. Questão central da trama: a cultura do cancelamento digital e suas repercussões nos processos jurídicos. Promete!
Ideal Clube recebeu as amigas e clientes de Ana d'Aurea Chaves e Rita Cruz para o Grande Encontro de Amizade e Sonhos. As duas grandes desbravadoras dos destinos pelo mundo reuniram o seu grupo de viagens para coquetel de lançamento dos roteiros de 2026, com destaque para a apresentação do cruzeiro da Oceania Cruises. O encontro marcou o início do novo ciclo de atividades da "Viagem Além do Olhar", programa de viagens para grupos exclusivos em parceria com a Wee Travel, de Nathália Abreu. Presenças...
