Temporada "BRO" chegou, e agora?

Hoje são 4 de setembro...

...e temos, portanto, 17 semanas para dar conta dos planos e projetos destinados a 2025. Alguma alegria ou angústia por aí?

Iniciar um exercício físico, ler um livro por mês, marcar um café com aquela tia viúva e sem filhos, fazer uma planilha de gastos para organizar a vida financeira, rever os amigos da escola que há cinco anos só se falam no grupo do WhatsApp, parar de fumar, largar o refrigerante, investir e tentar resgatar o casamento, aplicar dinheiro, destinar tempo de qualidade para estar com os filhos...

A chegada dos meses finalizados em "bro" acende o alerta de que o ano está caminhando para o fim, assim como a vida, e traz uma questão central: o que ainda é possível realizar este ano para além das demandas cotidianas das quais não podemos abrir mão?

Vão pensando aí...

...enquanto percorremos, nos supermercados, gôndolas já enfileiradas com panetones, dentre os quais um novo sabor: Chocolate Caribe. Lembram daquele bombom de banana passa que ficava sempre por último nas caixas de chocolate da Nestlé? Isso mesmo, aquele eterno rejeitado. Pois é...

É inclusive bíblico: "os humilhados serão exaltados" e chegou a vez do Caribe. O doce é trend e deu a volta por cima, mais do que muita gente.

...E nesse clima de high-low, a montanha russa permanente da sobrevivência adulta...

...a despedida de William Bonner esta semana foi muito bem executada do ponto de vista estratégico, respeitosa com o público, sincera, compatível com a popularidade histórica do âncora do mais importante jornal televisivo do Brasil. Um trecho, contudo, deixou-me reflexivo, assim como a muitos adultos, pelo que acompanhei nas repercussões da web. Dizia assim:

"...eu sentia que, no meu dia a dia, só cabia o que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando", declarou o icônico jornalista.

Gente do céu...

...Se ele, ganhando seu bem considerável salário, filhos saudáveis e já criados, gozando de todo o respeito e admiração como profissional, casado com respeitada médica e numa relação amistosa com a ex, a também jornalista de sucesso Fátima Bernardes, dentre outros confortos que a carreira lhe permitiu conquistar, se diz sem tempo para o que gostaria de fazer, imaginem nós, os meros mortais...

Lembrei-me de um depoimento que ouvi num debate vindo de alto executivo que, após décadas dedicadas a uma grande empresa, sendo demitido surpreendentemente numa reunião de três minutos, precisou de psiquiatra e muita terapia não por conta da condição de desempregado, havia acumulado bens suficientes nesse tempo todo, mas porque se viu, após muito tempo e com quase 60 anos, diante de si mesmo e não sabia mais quem ele era sem o CNPJ atuando sobre sua performance pessoal e social. Alguém aí?

Os amigos eram todos da firma. Seus aniversários haviam se tornado uma reunião dos setores com música e bebida. Até nas fotos do casamento de uma das filhas, uma parte dos padrinhos eram os diretores com os quais lidava nacionalmente. Hobby? Esporte predileto? Amigos extra-trabalho? Gostos pessoais? Tudo precisou recomeçar, do zero, um verdadeiro renascimento dentro si.

...Mas voltando ao alerta "bro", quatro meses são bastante tempo para realizar e muito do ponto de vista individual. Mesmo diante das limitações, é possível hoje ainda iniciar metas e até virar chaves, mas quando pensamos na coletividade...

O que esperar ainda para este ano do Brasil?

Nossa agenda legislativa, como Nação, está completamente cooptada pelo julgamento dos acusados de tentativa de golpe e todas as suas inúmeras reverberações político-partidárias.

Que em Brasília o tema seja este, até é compreensível, mas nas câmaras municipais e assembleias legislativas, a começar pelas nossas, parece não existir mais questões a serem discutidas e enfrentadas. E não é por falta de aviso...

Conforme O POVO vem mostrando, as facções criminosas avançam sobre territórios da Capital, como a Praia do Futuro, a avenida Beira Mar está mais parecida com o trânsito de Mumbai, na Índia, com seus patinetes, quadriciclos, motinhas e "tuc tucs" de toda ordem pondo em risco pedestres, o avanço nos índices de feminicídio, só para citar alguns.

No balanço das horas, pergunto:

Será que eles, como bem pagos parlamentares que são, também fazem listas anuais de metas de entregas ao cidadão, como números de projetos de lei, audiências públicas, visitas de inspeção a equipamentos públicos e fiscalização do Executivo?

Deixando a resposta no ar, recolho-me ao terceiro café desde o amanhecer, temendo que, a qualquer instante, o porteiro informe que chegou um panetone de Natal para mim.

"Jingle Bells, Jingle Bells..."

Vem aí.

Flores...

Poderosa "caneta"

Grupo editorial Condé Nast anunciou uma das sucessões mais aguardadas - e temidas - da cena fashion. Quem vai ocupar a cadeira liderada pela enigmática Anna Wintour à frente da Vogue americana, considerada a Bíblia da moda mundial, é a jornalista Chloe Malle. Aos 39 anos, era editora do site Vogue.com e iniciou carreira na revista em 2011, como editora de social.

Diferentemente de Anna, conhecida pela sisudez blasé no semblante, Chloe aparece sempre sorrindo nas fotos e é adepta de certas ousadias, como a bolsa-livro da designer Olympia Le Tan, famosa pelas clutches divertidas que imitam capas de obras literárias.

Brasília: agenda

Auditora do Banco Central, com amplo repertório na participação de cúpulas e eventos internacionais, integrando a comitiva do País, Sara Diniz fez visita das mais especiais ao presidente da instituição, Gabriel Galípolo.

Economista, professor universitário, escritor e ex-banqueiro, o jovem executivo recebeu, na sala do Copom (Brasília), a dedicada servidora em visita de cortesia junto do pai, o empresário Demerval Diniz, fundador dos Hotéis Mareiro, rede em expansão e construindo um cinco estrelas na Praia do Futuro, projeto do também estrelado Marcelo Franco.

Ao líder do BC, Sarinha levou uma xilogravura com o prédio do Banco Central, obra do mestre da Abraão Batista, poeta, xilógrafo e ceramista é um dos mais importantes nome na cultura popular cearense, herdeiro do Mestre Noza e fundador do Centro de Cultura Mestre Noza.

Também na agenda de pai e filha, abraço ao conterrâneo Manoel Linhares, atual presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), que autografava o livro "De Baixinho a Gigante - Como Manoel Linhares fortaleceu a hotelaria nacional", publicação que compila ações, conquistas e iniciativas da entidade sob sua aplaudida gestão.

Cult

Capital paulista recebeu mais de 20 artistas cearenses para a quarta edição do evento "SP-Arte Rotas". Foram 65 projetos vindos de 12 estados brasileiros, além de participações de Argentina e da Amazônia Peruana. Entre os presentes do Ceará, a estreante Cave Galeria, e as veteranas Pinakotheke Cultural e Galeria Leonardo Leal. Editora do Vida&Arte, Isabel Costa marcou presença no evento. Detalhe de charme: vestiu-se de Ceará trajando vestido da Egueiras, ateliê de irmãs do Cariri radicadas em São Paulo. Cenas…



