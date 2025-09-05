Para o bem ou para o mal... amanha é o dia 6/9

Foto: divulgação Cláudia Baquit e Silvia Helena

Para o bem ou para o mal...

...sextou e com um agravante sugestivo: amanhã, 6/9, é o Dia Mundial do Sexo, data criada em 2008 por uma marca de preservativos e que vem ganhando, ao longo dos anos, cada vez mais "movimentações", digamos assim.

Uma amiga, do time das assanhadas (em desespero "moment", porém), disse que não aguentar mais ouvir o termo "Sustentação Oral" no âmbito do julgamento de Bolsonaro e demais denunciados no STF. "Dá gatilho", relata.

Segundo ela, a maldade está na cabeça das pessoas e a dela, mediante a carência dos últimos meses, tornou-se o próprio Caldeirão de Afrodite, nada passa incólume.

...E pensar que a piadinha mais ouvida até então, entre os "OABers", era aquela da "Vara do Juiz"...

Pois bem, ainda no campo "Love Day"...

...peguei, dia desses, um debate acerca da falta de galanteio dos homens atuais. Segundo as falas, conversa de "gastrobar", esses botecos onde se paga caro por frituras e chopes, os rapazes não sabem mais oferecer um drink, mandar um mimo...

Fui argumentar em "jornalitiquês", abordando a situação econômica, as mudanças dos costumes provocadas, em boa medida, até pelas posturas adotadas pelas mulheres nos últimos anos (quase foi engolido pelas feministas nessa hora), e terminei com uma frase que li dia desses...

"A liseira mora no bolso, mas passeia na alma". É verdade, mas cuidado com as pessoas nas quais o espírito da pindaíba tornou-se um encosto. A pessoa pode ganhar na Mega da Virada e, ainda assim, não abre a mão nem para dar tchau.

Triste, não é?

...Vamos rebater essa energia indo de fartura, afinal hoje é sexta, amanhã sábado, com a promessa de Dia do Sexo ON. Tem esposa apelando para a efeméride em busca de uma reação... Vai, campeão!

Mudando de prazeres para quem não tem a expectativa de uma "Sustentação" seja por onde for...

...li que este fim de semana vai ter um desses festivais de churrasco com tudo "open" como chamam por aqui para buffet e bebidas inclusas no ingresso. Tenho uma memória ruim deste tipo de evento...

Anos atrás, fui num "Barbecue Festival" (eles usam sempre em inglês, sorry), com promessa de serviço "premium" e, realmente, fui surpreendido com a qualidade, abundância, organização. Dentre o estandes, cada um com um tipo de corte, havia um chef de outro estado, desses de dolmã pintado a mão, toque blanche com a logo da Cordon Bleu, luvas pretas, um personagem completo. Servia, de fato, um suíno dos deuses, compatível com sua teatralidade na churrasqueira.

Passei a noite inteira me deliciando com o tal churrasco e uma ilha de molhos anexa, de lamber os dedos, além de muitossss drinks. Era open, lembram?

Antes de ir embora, fui pegar meu último prato nessa ilha e uma moça pediu, do meu lado, para falar com o responsável. O chef se apresentou e ela disse:

- "Eu não sou vegana, tanto que estou aqui, mas quanto mal gosto decorar o ambiente de vocês com as cabeças dos porcos mortos. Perdi até a vontade de comer", disse, firme e bastante desapontada.

Sabem esses arcos de flores muito usados em casamentos na praia? Era uma estrutura similar, sendo bem maior, com as cabeças dos animais olhando para nós.

Para lá de "bragadá", vi até o olho de um deles se mexendo, mas fui para casa.

Na madrugada, os porcos sinistros da minha memória, retirados de filmes de terror como Hannibal (2001), Jogos Mortais (2004 e demais sequências), O Corte da Navalha - Razorback (1984), uniram-se para me atazanar. Acho que até a fofa da Peppa Pig compareceu ao "Vegan Revange". Eu, hein!

Foi uma ressaca multissensorial. Terrivelmente inesquecível. Bola pra frente, como o Leão, de novo com novo técnico, acreditando que agora vai.

O importante hoje é se sustentar até o fim do dia para cair no fim de semana ou encontrar quem o faça...

Flores...

Festivais São Luiz: vem aí!

Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ Divulgação Fernando Ramalho e Severino Ramalho Neto

Irmãos Fernando Ramalho e Severino Ramalho Neto, do Grupo São Luiz, aguardam o público em mais uma edição dos Festivais Costume Saudável e Gourmet, que unem saudabilidade e alta gastronomia. O evento acontece de 12 a 14 de setembro no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, com uma programação ampla para todos os públicos.

Adeus ao ícone

Foto: MIGUEL MEDINA / AFP O adeus a Giorgio Armani

Eternizado na história da moda, o estilista Giorgio Armani deixa um imenso legado não apenas com suas criações icônicas, mas também com as reflexões que costumava compartilhar nas entrevistas sobre estilo pessoal, moda e elegância. Com a palavra, Armani:

"A elegância não é se destacar, mas sim ser lembrado."

"A diferença entre estilo e moda é a qualidade."

"A moda é feita para se tornar fora de moda. O estilo é eterno."

"A simplicidade é a chave da verdadeira elegância."

Perfumada doçura

Foto: divulgação Silvia Helena e seu Cake Show

Para apresentar "La Bomba", nova fragrância de Carolina Herrera, Cláudia Baquit teve uma ideia charmosa e deliciosa. Convidou a chef e empresária Silvia Helena, fundadora da tradicional Doce Gula, para um "cake show" ao vivo com clientes. Inspirada no perfume, a culinarista juntou geleia artesanal de frutas vermelhas e praliné de avelãs caramelizadas em massa com leve toque de baunilha. Para fechar, champs entre amigas para uma tarde perfumada.

Foto: divulgação Cláudia Baquit e Silvia Helena



