Logo O POVO+
Animação e beleza na serra
Foto de Clóvis Holanda
clique para exibir bio do colunista

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Animação e beleza na serra

.
Isis Valverde: baile da AmFar em Veneza (Foto: Diana Catch/ Divulgação)
Foto: Diana Catch/ Divulgação Isis Valverde: baile da AmFar em Veneza

Médica reumatologista, Niedja Bezerra reuniu familiares e amigos em animado fim de tarde, em Guaramiranga, celebrando a nova idade. Cercada pelos abraços e carinho dos presentes, aniversariante colocou todo mundo para dançar ao som de Xand Avião e de Sandrinha e banda. Lilian Porto foi responsável pela organização do evento, que teve dcoração assinada pelo mestre do natural-chic, Victor Oliveira. Buffet foi de Roberta Rosalba, a banqueteira cinco estrelas à frente da Confité, que preparou um mix de sabores para ficar na memória. Presenças...

Foto do Clóvis Holanda

Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?