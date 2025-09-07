É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Charme, elegância e muita alegria pelo aniversário de Ana Virgínia Martins. Trajando Lino Villaventura, ela reuniu as amigas em seu endereço para tarde daquelas. A festa, que também homenageou as amigas Elisa Oliveira e Raquel Felismino, teve animação da Banda Locomotiva, com trilha sonora eclética e vibrante até o fim. Presenças...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.