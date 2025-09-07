Saúde mental e tecnologia: o amanhã que nos espera

Foto: Manoella Mello/ Globo Zélia Duncan realiza corrida em Fortaleza

O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promoveram, no desfecho de agosto, a 15ª edição do Futura Trends. Realizado no Teatro RioMar, evento debateu "Saúde Mental e Novas Tecnologias", levantando reflexões acerca do impacto da inovação na produtividade e no bem-estar psicológico das populações e nas empresas.

Encontro reuniu cerca de 850 pessoas, entre lideranças, empreendedores e gestores, que buscaram a ocasião como um guia para entender os desafios da era digital no cotidiano, compreendendo como ferramentas tecnológicas podem interferir na comunicação e nos relacionamentos.

No palco, estiveram palestrando profissionais de referência na área, como Luana Marques, professora da Harvard Medical School; Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV); Talib Fisher, palestrante internacional especializado em Inteligência Relacional e Emocional; e Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro.

Sobre a escolha do tema da edição, o presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto afirmou que o assunto está dentro do compromisso firmado pelo grupo de comunicação de "discutir e provocar temas da atualidade que estão ligados ao dia a dia e que mexem de alguma forma com a vida cotidiana". Registros…

Corrida com propósito

Fortaleza se prepara para receber a segunda edição do "Corra por uma causa com Zélia Duncan", um evento que combina esporte, cultura e solidariedade. O evento é promovido pela "Ímã - Conexões com Propósito", empresa fundada pela artista e suas irmãs Helena e Ana Vitória. Prova acontece no dia 5 de outubro no Aterrinho da Praia de Iracema e o objetivo principal é arrecadar fundos e alimentos para o Pacto Contra a Fome. Emoção da corrida será complementada com um show de Zélia Duncan, uma das vozes mais aclamadas da MPB.

Agenda no Paraíso

Foto: Globo/ Manoella Mello Tarso Melo e Ana Cristina

Olha que registro leve & romântico de Tarso Melo e Ana Cristina no festão de Idézio Rolim em Guaramiranga. À frente do Carmel Taíba, abrem o hotel deluxe por quatro dias para o Festival Gastronômico Carmel, reunindo experiências que vão do tradicional ao contemporâneo.

De 25 a 28 de setembro, resort se transformará em um palco para encontros entre aromas, texturas e histórias, combinadas à sofisticação e ao sensorial exclusivo da marca Carmel. Nesta edição, o festival conta com a presença de marcas que adicionam à experiência, como Aviador, Veuve Clicquot e Cara Preta, na assinatura de momentos especiais da programação com ativações e harmonizações exclusivas.

Churrascada do Mar, jantares, workshop de cachaça Aviador, barca de ostras ao pôr do sol com DJ, banquete especial dos Chefs Residentes e café da manhã musical de despedida, embalado por jazz e blues, estão dentre os momentos que compõem o Festival. Reservas disponíveis também para não-hóspedes. Promete!

Gestão

Foto: Dennis Moraes/ Divulgação Alexandre Cialdini, ao centro, entre técnicos da área tributária

Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini coordenou o seminário "Governança Interfederativa e Reforma Tributária", encontro voltado a gestores e servidores públicos, bem como profissionais e estudantes dos campos tributário e contábil, interessados em se preparar para a transição da reforma tributária. Evento ocorreu em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE). Na foto, Cialdini ao centro, entre técnicos da área de várias órgãos.

Educação em pauta

Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza, nesta segunda, 8 de setembro, às 19h30, a live de lançamento da terceira turma do curso técnico em Secretaria Escolar. O encontro on-line tem como tema "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação" e será conduzido pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), professora Jôsy Cavalcante. A transmissão ocorrerá pelo perfil da FDR no Instagram e no YouTube.



