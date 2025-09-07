Saúde mental e tecnologia: o amanhã que nos espera

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promoveram, no desfecho de agosto, a 15ª edição do Futura Trends. Realizado no Teatro RioMar, evento debateu "Saúde Mental e Novas Tecnologias", levantando reflexões acerca do impacto da inovação na produtividade e no bem-estar psicológico das populações e nas empresas.
Encontro reuniu cerca de 850 pessoas, entre lideranças, empreendedores e gestores, que buscaram a ocasião como um guia para entender os desafios da era digital no cotidiano, compreendendo como ferramentas tecnológicas podem interferir na comunicação e nos relacionamentos.
No palco, estiveram palestrando profissionais de referência na área, como Luana Marques, professora da Harvard Medical School; Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV); Talib Fisher, palestrante internacional especializado em Inteligência Relacional e Emocional; e Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro.
Sobre a escolha do tema da edição, o presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto afirmou que o assunto está dentro do compromisso firmado pelo grupo de comunicação de "discutir e provocar temas da atualidade que estão ligados ao dia a dia e que mexem de alguma forma com a vida cotidiana". Registros…
Fortaleza se prepara para receber a segunda edição do "Corra por uma causa com Zélia Duncan", um evento que combina esporte, cultura e solidariedade. O evento é promovido pela "Ímã - Conexões com Propósito", empresa fundada pela artista e suas irmãs Helena e Ana Vitória. Prova acontece no dia 5 de outubro no Aterrinho da Praia de Iracema e o objetivo principal é arrecadar fundos e alimentos para o Pacto Contra a Fome. Emoção da corrida será complementada com um show de Zélia Duncan, uma das vozes mais aclamadas da MPB.
Olha que registro leve & romântico de Tarso Melo e Ana Cristina no festão de Idézio Rolim em Guaramiranga. À frente do Carmel Taíba, abrem o hotel deluxe por quatro dias para o Festival Gastronômico Carmel, reunindo experiências que vão do tradicional ao contemporâneo.
De 25 a 28 de setembro, resort se transformará em um palco para encontros entre aromas, texturas e histórias, combinadas à sofisticação e ao sensorial exclusivo da marca Carmel. Nesta edição, o festival conta com a presença de marcas que adicionam à experiência, como Aviador, Veuve Clicquot e Cara Preta, na assinatura de momentos especiais da programação com ativações e harmonizações exclusivas.
Churrascada do Mar, jantares, workshop de cachaça Aviador, barca de ostras ao pôr do sol com DJ, banquete especial dos Chefs Residentes e café da manhã musical de despedida, embalado por jazz e blues, estão dentre os momentos que compõem o Festival. Reservas disponíveis também para não-hóspedes. Promete!
Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini coordenou o seminário "Governança Interfederativa e Reforma Tributária", encontro voltado a gestores e servidores públicos, bem como profissionais e estudantes dos campos tributário e contábil, interessados em se preparar para a transição da reforma tributária. Evento ocorreu em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE). Na foto, Cialdini ao centro, entre técnicos da área de várias órgãos.
Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza, nesta segunda, 8 de setembro, às 19h30, a live de lançamento da terceira turma do curso técnico em Secretaria Escolar. O encontro on-line tem como tema "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação" e será conduzido pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), professora Jôsy Cavalcante. A transmissão ocorrerá pelo perfil da FDR no Instagram e no YouTube.
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.