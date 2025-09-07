É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Isis Valverde brilhou em sua primeira participação no tradicional baile beneficente amfAR Venezia, uma das noites mais aguardadas do 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O evento aconteceu no histórico Arsenale, reunindo personalidades do cinema, da música e da moda mundial. Para a ocasião, beldade escolheu modelo Nina Ricci by Harris Reed, combinado com joias Tiffany. Badalada noite contou ainda com a presença do premiado ator e apoiador da causa Colman Domingo, além de performances de Ava Max e Paris Jackson. Isis participou à convite da Campari Brasil. Baile arrecada fundos para a Fundação para Pesquisa da AIDS e já homenageou nomes como Antonio Banderas, Richard Gere, Ava DuVernay, Ferzan Ozpetek, Achille Boroli e Mohammed Al Turki. Brilha!
