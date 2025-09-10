União em prol de novos rumos

Foto: Globo/ Maurício Fidalgo Débora Falabella apresenta este fim de semana "Prima Facie" em Fortaleza

Graça Dias Branco, mais uma vez, fez jus à fama de maior e mais generosa anfitriã do Ceará, noite da segunda-feira, 8, no Hotel Praia Centro.

No salão Ruby do equipamento turístico e de eventos, reuniu alguns dos nomes de maior expressão do empresariado local para motivo dos mais nobres: ajudar a Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca).

O jantar beneficente misturou requinte, nos mínimos detalhes, ao mesmo tempo em que primou por uma mensagem clara e tocante acerca do trabalho desenvolvido há mais de 30 anos pela entidade artística e social.

Nas mesas postas em toalhas de renasceça e taças de cristal, onde as delícias da banqueteira Lia Freire foram servidas, envelopes formalizavam o convite à solidariedade, além do leilão de uma joia, ao longo da noite, de uma peça da AT Jewels, de Tatiana Machado e Aline Pinho, também presentes.

Dentre os depoimentos em vídeo e presenciais registrando a importância da Edisca, subiu ao palco a bailarina Renata Saldanha, vencedora da última edição do reality show Big Brother Brasil (TV Globo), que destacou o impacto da formação recebida para muito além dos palcos.

Com exatos 34 anos de trabalho, a Edisca, de fato, possibilita novos futuros para crianças e adolescentes das regiões mais vulneráveis da Capital, a história e os percursos das centenas de egressos comprovam isso.

Para além da seriedade e da potência do trabalho da educadora e bailarina Dora Andrade, a Edisca resgata não apenas a cidadania e a dignidade de crianças e jovens das regiões de menor IDH da Capital, mas foca, sobretudo, na formação de futuros adultos capacitados, autônomos e sustentáveis, ou seja, a assistência social é um apoio fundamental, mas também trampolim para uma abordagem ampla e transformadora de destinos.

Num futuro não tão distante, com homens públicos comprometidos verdadeiramente com a sociedade, o Edisca seja um modelo de programa nacional para o enfrentamento de uma parte sensível das nossas tragédias sociais.

Parabéns a todos os envolvidos. Viva a Edisca!

Em cena

Em cartaz este fim de semana, no Cineteatro São Luiz, "Prima Facie", primeiro solo teatral da atriz Débora Falabella. Após temporadas esgotadas no Brasil e montagens em diversos países, o espetáculo chega a Fortaleza com a história de Tessa, advogada bem-sucedida que defende acusados de violência sexual e, em meio a uma crise, é obrigada a rever seus princípios e encarar o sistema judicial sob uma nova perspectiva.

Escrito pela australiana Suzie Miller, o texto estreou em Londres em 2022 e rapidamente se tornou um fenômeno internacional, com montagens no West End, na Broadway e em diversos países, além de inspirar debates sobre o sistema judicial e o tratamento de casos de violência sexual. Ingressos na bilheteria e no Sympla.

Mercado

Presidente do Grupo Diagonal, o empresário e engenheiro civil João Fiuza participou do Conecta Imobi 2025, um dos maiores eventos do mercado imobiliário da América Latina, na quarta-feira, 3, no São Paulo Expo. O evento reuniu os principais líderes do setor imobiliário para debater sobre as inovações que essa tendência trouxe para o mercado nacional.

Ao lado de Moyses Parizatto, diretor de vendas da Cyrela Seller, e Rogério Fabian, diretor-executivo da Plaenge Empreendimentos, João Fiuza integrou um painel sobre branded residence, que destacou como as marcas globais estão transformando o mercado imobiliário.

Últimas

Diretor executivo da Funarte, Léo Lessa cumpre agenda em Fortaleza e participa desta quinta-feira, 11, às 15 horas, da abertura do 1º Ciclo de Debates sobre Estratégias Digitais para Políticas Públicas no Brasil no auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará realiza a entrega de sua Medalha Mérito de 2025 "in memorian" ao conselheiro Alexandre Figueiredo. Comenda reconhece relevantes serviços prestados à administração pública estadual. Comenda será entregue à família do conselheiro em Sessão Solene do Pleno, dia 14 de outubro, como parte das comemorações pelos 90 anos do TCE Ceará.

Stella e André Pavan comandam até sexta-feira, 12, no Centro de Eventos, a 7ª edição do Festival Fenacce, voltado à valorização e difusão do artesanato brasileiro. Homenageados do ano: Jade Romero, Evandro Leitão, Gabriella Aguiar, Paulo Câmara (presidente do BNB), dentre outros nomes.

Após entrevista concedida a mim no Programa Pause, celebrativa pelos 70 anos de ofício, meu confreiro Lúcio Brasileiro também será ouvido pela reportagem da revista do Ideal Clube, rememorando grandes capítulos de sua trajetória profissional.

Empresário da construção civil, Paulo Miranda reúne, no rooftop do Edifício Açores, familiares e amigos celebrando seus 65 anos. Festa acontece no fim de tarde deste sábado, 13.

Na mesma data, Abelardo e Fernando Targino colocam o champs para circular generosamente, abrindo mais uma temporada do cearense globetrotter Davi Moura do Carmo na Capital.

Li na web e me fez pensar...

"Os maiores ateus, se avaliarmos bem, são determinados pastores, que usam do púlpito para enriquecer e se aproveitar da boa fé alheia. Se acreditassem, de verdade, em Deus e temessem o inferno, como tanto pregam, agiriam de forma ética e comprometida com a mensagem do Evangelho e com o bem-estar social".

Hoje é quinta-feira, já posso desejar bom fim de semana?



