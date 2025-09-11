"O que será que será...", e eu lá sei!

Foto: Divulgação David, Tânia, Daniela, Ailton e Alexandre Leitão, Beto Studart, Rômulo Santos e Fábio Albuquerque

Divórcio dá muito trabalho, os advogados familiaristas que o digam, então tem muita gente optando por um esquema "bate-rebate" quando descobre uma pulada de cerca por parte do cônjuge. Levou, devolve na mesma moeda, e vida que segue....

Como diz uma conhecida, com mais de 20 anos de casada, ela até ventila, vez por outra, a possibilidade de virar a mesa, escancarar as verdades na cara do marido, recomeçar do zero, promover o maior climão na família....

- "Mas já pensou, ter de fazer escova e calçar saltos altos finos para jogar cabelo e fazer pose no happy hour do Moleskine? Prefiro ficar com essa tralha mesmo", diz.

De fato, se está complicado para a turma novata na pista engatar uma relação fixa e construtiva, imagina para quem retorna ao "rolê" com dois filhos, um ex ou uma ex (quase sempre complicadíssimos de lidar), um cachorro e todas as manias que os vividos acumulam consigo.

Pasta de dente apertada no meio, xícaras de café espalhadas pela casa, toalha molhada em cima na cama, gostos completamente diferentes para filmes no streaming, pizza ou sushi? No começo, esses "detalhes tão pequenos de nós dois" são até charmosos e afrodisíacos...

- Olha que xícara interessante na pia do banheiro, isso me deu uma ideia para mais tarde...

- Muito transgressora ela, intensa, aperta a parta de dente bem no meio, que mulher selvagem em tudo o que faz!

- Ele joga a toalha molhada na cama de uma forma tão desprendida e sexy, atitude de gente sem apego, mente descolada.

Depois de um tempo... vocês já sabem como é o "entorno" do caldo conjugal dos imperativos - e destrutivos - anos de convivência.

...E nessa do bateu-levou (almoço executivo em local reservado - abafa), soube de um casal bonitinho, da tribo dos Meirelers, que teve o cristal do matrimônio quebrado mediante tentação belíssima do Beach Tênis.

Que esportezinho esse, vou te contar, nunca vi uma modalidade tão assanhada. Nem a Banheira do Gugu, se fosse um tipo de Cross Aquático, acabaria tantos casamentos.

Merece um estudo sociológico e psicológico. Até gente sem a menor graça, mais para lá do que para cá, que já desistiu faz tempo, começa a ir ao tal do "play" e ganha uma autoestima extra, uma aura de pegador, já notaram?

E elas, com seus tops e short-saias, hein? Sem querer plantar discórdia, mas cuidado com quem está viciado nas partidas. Às vezes, as raquetes e bolas estão batendo e entrando em outras quadras e redes.

Mas voltando ao bate-rebate....

A bacana traída, sabendo que o maridão estava com uma "new amiga", decidiu aceitar o foguinho que o ex-ficante, da juventude, mandava para as fotos dela no Instagram. Quites e em silêncio conjugal, mas agora com todas as fantasias e vinganças resolvidas, segue o baile, meu bem, com direito a grupinho de oração para casais.

Estou dando essa colher de chá levinha para vocês, em clima de sextou cometendo erros - conscientes e adultos -, porque que semana foi essa no Brasil, não é mesmo?

Ninguém trabalhou, ninguém leu, ninguém viu um filme, namorar nem pensar... Soube de um aniversário badalado que acabou esvaziado... Geral ligado nos ministros do STF em julgamento da trama golpista envolvendo Bolsonaro & afins.

A "press" fez matéria até sobre a cabeleira, implantada, do ministro Luiz Fux, o topete mais fixado do País e seu enigma: qual técnica de transplante ele usou?

Hoje aos 47 anos, em breve chego aos 50, compensa dedicar a segunda e última parte da minha vida (com sorte) a sofrer e discutir pelo jogo de poder e ganância no qual essa Nação está mergulhada?

Renovando meus alertas e gatilhos de outro jogo, o do amor, vou indo para o melhor café da semana, com gosto de sextou.

Ideal: Black tie



Fernando e Cristina Esteves, Samia e Amarilio Cavalcante

Fernando Esteves e Cristina, Sâmia e Amarílio Cavalcante, presidente e presidente do Conselho Deliberativo do Ideal Clube com as primeiras-damas, respectivamente, noite em que o equipamento social e histórico celebrava 94 anos de fundação com seu tradicionalíssimo Baile de Gala. Presenças em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Cine Ceará

Mariana Ximenes

Com homenagem e exibições de curtas e longas-metragens, começa no dia 20 de setembro o 35º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Até o dia 26 deste mês, o festival estará no Cineteatro São Luiz, no Cinema do Dragão e no Hotel Sonata de Iracema, com uma programação que contará, ao todo, com 13 longas-metragens e 29 curtas. Toda a programação tem acesso gratuito.

A atriz Mariana Ximenes (foto), que tem fortes raízes cearenses pela família materna, de Groaíras, será a personalidade homenageada nesta edição. Na solenidade de abertura, dia 20, a partir das 18h30, a atriz receberá o Troféu Eusélio Oliveira, como reconhecimento à sua rica atuação na dramaturgia, em especial no cinema. Promete!

Entre amigos

Tânia Leitão e os filhos receberam, na Maison Tânia Joias, o empresário Beto Studart e alguns dos líderes da BSPar em pré-lançamento exclusivo do BS Rubi.

Novo empreendimento da construtora foi apresentado, em detalhes, para alguns dos clientes da tradicional joalheria, que neste sábado realiza a Coffee Party Tânia Joias, reunindo convidados para momento wellness, cafés & quitutes matinais. Registros...

João Paulo de Castro, Alexandre Guilhon e Natalie
Rômulo Santos, Ailton Leitão Filho, Renata Santos, Jonhatan Costa e Fábio Albuquerque
David, Tânia, Daniela, Ailton e Alexandre Leitão, Beto Studart, Rômulo Santos e Fábio Albuquerque

Presença zen



Chef Frederico Jayme com esposa Aline e a bebê Ava recebem Monja Coen

Em passagem por Fortaleza, Monja Coen esteve no restaurante Amecari, onde foi recebida pelo chef e restaurateur Frederico Jayme e a esposa Aline. No encontro, a líder budista presenteou o chef com um livro de sua autoria e, em um gesto de afeto e espiritualidade, abençoou a chegada de Ava, primogênita do casal. O momento marcou a noite com delicadeza e boas energias, fortalecendo ainda mais a conexão entre o Amecari e sua essência de acolhimento aos comensais. Adorei.



