Contagem regressiva para a estreia, em 6 de novembro, de "O Agente Secreto", novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho. Estrelado por Wagner Moura, longa narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna a Recife, na década de 1970, após anos vivendo fora, com a missão de descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes. Thriller político chega às telonas com dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator e melhor direção, e reúne nomes do cinema brasileiro como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros. Na foto, Wagner na première da produção durante o Festival de Cinema de Toronto.