Ideal: black tie

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Noite da tradição: Ideal Clube realizou seu tradicional Baile de Gala, em comemoração aos 94 anos de fundação. No Salão Nobre Edson Queiroz, associados e convidados brindaram a data ao som de Marcos Lessa e seu repertório de clássicos. Presidente Fernando Esteves recebeu as presenças. Cenas...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.