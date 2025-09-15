Cocó ganha Hospital Veterinário ligado a faculdade

Foto: JoaoFilho Tavares Momento da solenidade de inauguração do centro médico veterinário

Jubileu de Porcelana

À frente da Aprender Editora, sócios Josmário Nogueira e Ana Cristina Miranda da Costa (foto) realizam, nesta quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, a Imersão Aprender 2025, evento que reúne profissionais da educação e gestores públicos para a discussão e troca de experiências exitosas no cenário educacional.

Encontro ocorre em clima comemorativo pelos 20 anos de fundação da Aprender Editora, assim, além das palestras e discussões, seminário também vai promover momentos de celebração e reconhecimento aos profissionais e dirigentes da educação, cujas trajetórias demonstram o comprometimento com a aprendizagem.

Primeira infância, contexto educacional brasileiro, avaliação como instrumento de aprimoramento das práticas pedagógicas, mobilização e liderança na gestão educacional estarão dentre os temas das apresentações.

Dentre os palestrantes, Idilvan Alencar (secretário de Educação de Fortaleza), George Valentim (dirigente municipal educacional de Maracanaú), Daniela Macambira (superintendente pedagógica da Aprender Editora), além de outros nomes.

A Imersão Aprender será finalizada, na noite da quinta-feira, 18, com a entrega da Comenda Professor Edgar Linhares, distintivo que homenageia pessoas e entidades que, com dedicação, compromisso e visão educacional, contribuíram de forma significativa para a construção da história da Aprender Editora, solenidade que terei a honra de apresentar.

PURA FANTASIA

...E teve de tuuuuudo no megashow Fantasy, promovido por Xand Avião no estacionamento da Arena Castelão. Festa à fantasia, de tema livre, movimentou o sábado, reunindo inúmeras tribos e atrações nacionais, que dividiram o palco com o artista. Bacanas da Cidade acompanharam, no burburinho do camarote, o agito. Cenas...

abrir (Foto: fotos de FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Marcella Porto (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Xand Avião e Isabelle Temóteo (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Carlos Aristides (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Nattanzinho e Rafa Kalimann (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Leonardo Albuquerque e Marina (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )David Brazil (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Wesley Safadão e Xand Avião (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Nattanzinho e Rafa Kallimann (Foto: FRED PONTES/ DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO INSTAGRAM )Netinho Bayde, Francisco Marinho e Omar Macêdo

Legado

Foto: Marcos Hermes/ Divulgação Milton Nascimento

Após uma temporada nos cinemas nacionais, filme-documentário "Milton Bituca Nascimento" chegou à Globoplay. Obra apresenta a turnê de despedida de Milton Nascimento, ícone da música brasileira.

Mais do que um registro musical, produção celebra a trajetória de "Bituca" - como é carinhosamente chamado pelos amigos e pelo público.

Filme destaca, ainda, a profunda conexão entre o artista e seus fãs, com momentos exclusivos de bastidores, além de revisitar ocasiões que marcaram gerações com sua voz inconfundível e sua dedicação à arte.

Doc apresenta também depoimentos de grandes nomes da cena nacional e internacional, que reverenciam o legado e a contribuição de Milton para a cultura brasileira.

Filmado ao longo de dois anos, "Milton Bituca Nascimento" também será exibido pelo Canal Bis no dia 25 de outubro, à 00h, em homenagem ao cantor, que celebra seu aniversário de 82 anos no próximo dia 26.

Inauguração

Professor Filipe Ferro e professora Germana Torres, diretores da Faculdade Uninta Fortaleza, reuniram o mundo acadêmico, estudantes e movimento em defesa dos animais para solenidade de inauguração do Hospital Veterinário da instituição, um marco para a educação veterinária e a saúde animal no Ceará.

Na Rua Vilebaldo Aguiar, 191, Cocó, novo centro de saúde vai funcionar em duas frentes: educação veterinária e atendimento à comunidade. Também vai receber projetos de pesquisa e extensão encabeçados pelo curso, que tem o professor Rodrigo Olivindo como coordenador. Atendimentos já podem ser agendados pelo (85) 99428 4222. Seguem presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana Alice Nogueira, João Gonçalves, Roberta Brasil e Marcos Lopes (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo Olivindo, Mariana Fragoso, Germana Torres e Filipe Ferro com a placa inaugural do prédio (Foto: JoaoFilho Tavares)Momento da solenidade de inauguração do centro médico veterinário (Foto: JoaoFilho Tavares)Coordenadores da faculdade Uninta Fortaleza (Foto: JoaoFilho Tavares)Corpo docente do curso de Medicina Veterinária (Foto: FOTOS DE JoaoFilho Tavares)Diretor geral da Faculdade Uninta Fortaleza, professor Filipe Ferro; diretora acadêmica, professora Germana Torres; diretora do Hospital Veterinário, professora Mariana Rentas; coordenador do Curso de Medicina Veterinária, professor Rodrigo Olivindo



