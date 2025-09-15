Expo Ceará Química: Norte e Nordeste reúnem forças no Ceará

Foto: Pedro Torres/ Divulgação Giovanna Bezerra apresenta o show "Mulheres do Brasil II" no teatro RioMar Fortaleza

Empresas das áreas de cosméticos, saneantes e plásticos se reuniram, nas últimas quinta e sexta-feira, para a 8ª Expo Ceará Química, um dos maiores eventos destes segmentos do Norte e Nordeste.

À frente da realização, o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), presidido pelo industrial Beto Chaves, que anfitrionou no Hotel Gran Mareiro, ao lado dos seus pares, nomes de expressão do empresariado, da Universidade, do poder público, do setor financeiro, dentre outras áreas correlatas à esta cadeia produtiva.

Solenidade de abertura contou com a presença da secretária-executiva da Indústria do Ceará, Brígida Miola, representando o governador Elmano de Freitas; presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e outros diretores da entidade; além de presidentes de outras federações da indústria do País e presidentes de outros sindicatos da Federação cearense.

No pavilhão do evento, 55 estandes e 37 marcas de todo o País expuseram seus produtos, serviços e projetos, em feira paralela à programação de dois dias com palestras técnicas e apresentação de cases de sucesso, seja no empreendedorismo ou nas áreas da ciência e da tecnologia aplicadas ao setor químico,

Dentre os temas em evidência, "Fragrâncias Tecnológicas: o Desafio no Desenvolvimento de Microcápsulas Sustentáveis", "Embalagens: como definir a melhor opção para o seu produto", "Inovação e Sustentabilidade na Indústria Química", "Inovação Circular: Tecnologias para o Aproveitamento de Resíduos Industriais", "Madeira Plástica: Inovação Química e Tecnológica na Produção Sustentável",além de outros assuntos.

Palco

Elis Regina, Rita Lee, Gal Costa, Maria Bethânia, Cássia Eller, Marisa Monte, Elza Soares e tantas outras mulheres que contam os capítulos mais emblemáticos da história da Música Popular Brasileira terão alguns de seus clássicos interpretados na voz de uma outra estrela, a cantora cearense Giovanna Bezerra.

Em 28 de setembro, às 19h, ela retorna ao palco do Teatro RioMar, com "Mulheres do Brasil II". Após o sucesso da primeira edição, show volta com novo repertório, arranjos marcantes, participações especiais e a presença cênica da artista, que também é bailarina.

A cada bloco, espetáculo mergulha em uma década ou estilo, revelando a essência e a personalidade musical da época. Com sua essência artística plural, Giovana conduz o público por uma experiência que vai muito além do cant, num encontro de linguagens, onde movimentos, imagens e interpretações se entrelaçam para potencializar a força das canções.

Imperdível. Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu.

Música & solidariedade

Noite de quarta-feira, 10, o Amigos Express, projeto que há 18 anos muda a vida de crianças e adolescentes em todo o País, realizou seu tradicional show beneficente e anual no Teatro RioMar Fortaleza.

Com iniciativa de João Mendonça, diretor do grupo Express Alimentos, a programação do evento contou com grandes nomes da cena musical, como Vivian Fernandez, Paulo Benevides, Marcos Lessa, Chambinho do Acordeon, Elaine Portobello, Giovanna Bezerra, Ludmila Amaral, Paulo Rodrigo Pianista, DJ Itaquê, além da participação do maestro Arley França e Orquestra.

Em sua 3ª edição, o projeto beneficiou quatro instituições: Casa da Criança, Q'Alegria, Lar Amigos de Jesus e Caviver.


