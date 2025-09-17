Pausa na realidade para uma deliciosa Coffee Party

Foto: Raul Bittencourt/ Divulgação Mileide Mihaile é coroada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca

Quem sobrará nas trincheiras da República?

Quase perdi meu sono depois que vi a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da Blindagem, comprovando que ser brasileiro é um karma ao som de samba-enredo e que nosso fundo do poço nunca chega, sempre é preciso estar preparado para um novo golpe, sem trocadilhos.

Ao som da orquestra de fogos dos faccionados, convido-os a um PAUSE na realidade para uma trend charmosíssima que chegou à Capital.

Tudo começou na Europa, apareceu em Sampa e desembarcou por aqui. Falo das Coffee Parties, privês matinais com pegada wellness, reunindo o burburinho noturno, mas trocando os drinks e a noite em claro por cappuccinos, afogatos, mochas, machiattos & afins.

No lugar dos saltos, entram em cena os tênis da vez, as makes glow (carinha de saudável com um brilho natural), as roupas de treino, que saem das academias para seguir o resto do dia. Tudo é bem instragamável, elegante e gourmetizado.

Fui na minha primeira coffee party na manhã do sábado, 13, a convite da tradicional Tânia Joias, que abriu sua maison na Rua Fonseca Lobo para sessão de alongamento consciente, seguida da cafeinada festa. Tânia Leitão e os filhos Alexandre, Ailton Jr., Daniela e o neto David recebiam as presenças.

Gente jovem, brilho no olhar, os anos dourados são mesmo diferentes, saudades... Adorei interagir com jovens empreendedores, como a eloquente Valentina Depons Gilvich, filha de uruguaios radicados no Ceará e à frente da La Truffa Alimentos, linha de produtos trufados.

Também troquei ideias com Bárbara Albuquerque, que apresentava a primeira coleção da marca "Wintours & Caaine - 1687", linha de roupas fitness-chic, evocando o mood old money, ou seja, discrição, cores sóbrias, bons cortes, lance de gente que mistura moletom com o colar de pérolas possivelmente herdado da vovó.

Depois das 10 horas, o champs rolou solto entre joias e relógios, ao som de DJ. Festa é festa, e bombou!

Sabe o que mais me chamou atenção? A parte aguerrida e determinada da Gen Z e seus vizinhos geracionais são mais preparados do que os antecessores. Articulados, com alta capacidade de se conectar com parceiros em busca de propósitos semelhantes, mais munidos de informação, mais rápidos... e com aquela tez, esperançosa, que os anos vão levando da gente.

Adorei. Coffee Party é mesmo um programão. Cenas...

abrir (Foto: FOTOS Tânia Joias/ Divulgação)Marjorie Rocha, Raiza Teles, Giovanna Alcântara, Carolina Holanda, Roberta Pedrosa, Raissa Chaves e Luísa Rolim, dentre outras presenças (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Manoel Valderi, Germano Belchior e Arthur Freitas (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Mirla Leal e Manuela Ferran (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Jader Átila e Rafael Pamplona (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Matheus Teixeira e Isadora Brandão (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Ailton Filho e Iago Oliveira (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Bela Albuquerque e Bárbara Albuquerque (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Isabela Albuquerque, Valentina Depons e Emanuelle Melo (Foto: Tânia Joias/ Divulgação)Sara Leitão, Eduarda Leitão e Gabriela Leitão (Foto: tânia Joias/ divulgação)David Leitão e Bárbara Albuquerque (Foto: tânia Joias/ divulgação)David Leitão e Sabrina Cordeiro (Foto: tânia Joias/ divulgação) Orlando Pontes e David Leitão (Foto: tânia Joias/ divulgação)Andrea Almeida e Inês Dalva (Foto: tânia joias/ divulgação)Bárbara Albuquerque e Bela Albuquerque (Foto: tânia joias/ divulgação)Sara Leitão, Eduarda Leitão e Gabriela Leitão (Foto: tânia joias/ divulgação)Isabela Albuquerque, Valentina Depons e Emanuelle Melo (Foto: tânia joias/ divulgação)Bárbara Albuquerque e Bela Albuquerque (Foto: tania joias/ divulgação)Momento wellness: alongamento consciente

Abram alas

Foto: Raul Bittencourt/ Divulgação Mileide Mihaile é coroada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca

Após anos desfilando como musa da Grande Rio, a paraense radicada no Ceará Mileide Mihaile ascende no Carnaval carioca e desfilará, em 2026, como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. Para assumir o posto e já começar a maratona de ensaios para o "Maior Espetáculo da Terra", a bailarina, influenciadora e empresária recebeu a coroa em grande evento na quadra da escola, trajando um macacão segunda pele todo cravejado de cristais nas cores da agremiação, azul e amarelo. Mileide irá ocupar a vaga deixada por Lexa. Promete!

Celebrar

Empresário e engenheiro Paulo Miranda, fundador da Construtora Moreira de Sousa, reuniu a lista do coração, no rooftop do edifício Açores, na Aldeota, celebrando seus 65 anos de vida. Charmoso e leve fim de tarde ganhou decoração de Victor Oliveira, menu da banqueteira Zoraide Braga, música pelo DJ Luciano Freitas. Ponto alto: aniversariante aproveitou a ocasião para oficializar seu noivado com a executiva Myrian Saraiva, diretora superintendente do Grupo Sifra, com direito a flores, anel e tocante discurso. Com o desejo de felicidades, seguem registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo, Luis e Paulo Miranda e Luciana Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Miranda, Jaqueline Barbosa, Paulo Miranda e Mirian Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Fátima e Fernando Santana (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivan Dias Tereza Novais (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Bezerra, Mirian Saraiva e Denise Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana e Ricardo Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcus Garcia e Manoela Ventorini (Foto: JoaoFilho Tavares)Mariana, Paulo Filho, Paulo, Mauricio e Maria Paula Miranda (Foto: JoaoFilho Tavares)Martinha Assunção e Renata Paula Santiago (Foto: JoaoFilho Tavares)Osvaldo Araujo e Alexandre Teixeira (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Miranda e Mirian Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Cláudio Studart e Léo Teixeira (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Miranda, Israel Brito e Liliana Miranda (Foto: JoaoFilho Tavares)Dilson Menezes, Regis Tavares, Jorge Otoch, Paulo Iglesia e Ricardo Studart (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcos Aurelio e Denise Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Mirian Saraiva e Mariana Macambira (Foto: JoaoFilho Tavares)Osvaldo Araújo e Alexandre Teixeira (Foto: JoaoFilho Tavares)Martinha e George Assunção (Foto: JoaoFilho Tavares)Kalil Otoch, Jorge Fiuza, Ricardo Cavalcante e Vander Jamil (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Américo e Pedro Carapeba (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Miranda e Jaqueline (Foto: JoaoFilho Tavares)Mirian Saraiva e Paulo Miranda



