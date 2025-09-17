"Welcome Party": a privê para um badalado cearense...

Foto: JoaoFilho Tavares Abelardo e Fernando Targino

Sábado, o insistente dia para ser feliz.

Quem ainda precisa se fantasiar para "abrir as asas" foi para o Fantasy, o show de Xand Avião no Castelão, porque a tchurma que já anda, naturalmente, com todas as "feras" soltas, como diz a canção, marcou presença numa privê interessantíssima...

Início da noite, ao som da DJ Isa Capelo (adoro), médico oftalmologista Abelardo Targino e o marido, empresário Fernando Targino, receberam muitos nomes de expressão no salão de festas do luxuoso edifício One, onde residem.

Era uma festa de boas-vindas para o cearense David Moura do Carmo, globetrotter querido e há anos radicado na Dinamarca. Homenageado veio ao Ceará com o marido, o alto executivo Johan Olsson, rever as amizades e afetos. A verdade é que mal pisam em casa, um triplex defronte aos canais de Copenhague. Levam a vida colecionando os roteiros mais exclusivos e desejados do planeta, quem não queria?

As recepções nos Targino têm sempre um "je ne sais quoi" que não está à venda, fato! Eles conseguem reunir uma lista de presenças que vai do tradicional ao moderninho, apostam num repertório bem eclético, de "Killing Me Softly With This Song" a "Bandido Corazon" (hit de Ney Matogrosso, gravado em 1976, revival das pistas), colocam para circular muuuuuuuuuuuuuito espumante... No fim da noitada, todo mundo sai meio amigo de infância, sabem?

Charme extra: a festa tinha uns códigos a serem decifrados por meio de cartões que recebíamos ao chegar. No desfecho da charada, a palavra "Musa", nome científico da banana, conceito central da instalação botânica montada pela decoradora Juliana Capelo e Fernando. Troncos de bananeiras receberam maxi lírios, proposta completamente diferente de tudo já visto.

Comecei meu "Giro C.H." pelo famoso criminalista Bruno Queiroz e a esposa Juliana, ambos leves em estampas florais. Daí emendei um art-papo com o galerista Leonardo Leal e a namorada Bruna Diógenes, formando mesa com o artista visual Célio Gurgel e Ana Flávia Torquato. Ponto de confluência: exposições matinais, aos sábados, são mais leves e sugestivas para quem curte arte de verdade. Para beber vinho e bater fotos é outra conversa...

Fui indo pela lateral do amplo salão, escurinho como boate, e de braço em braço cumprimentei a enóloga e empresária Maria Braz, sem Victor, que viajava. O empresário dos carros deluxe Felipe Neves com a esposa arquiteta Anik Mourão, médico e artista visual Isaac Furtado e Cheyla, me contando sobre o restaurante Oiti Gastrobar, cujo genro, Roner Ramos, é um dos sócios.

Artista visual Joana Cardoso estreava o corte "joãozinho" degradê, comprovando o que já sabemos: em gente autêntica e segura tudo combina. Estava sem Luciana Patrício, médica de plantão. Da mesma seara, Cadeh Juaçaba com esposa Roberta. Logo ao lado outra Roberta, a Rosalba, banqueteira de marca maior mediante sua Confitê, circulando com marido Mário Brígido, em nova silhueta.

Sempre distintos Mayara e Homero Silva, André Monte e Alexandre Pita, Danielle e Cristiano Peixoto (astral nas alturas), Marcus Novais e Andréa, animados e dispostos como adolescentes, sempre.

Pausa para a calça de alfaitaria, preta com recortes em branco, do arquiteto Rodrigo Maia. Era Moschino, combinando com o cinto fininho Yves Saint Laurent e sapatos, também "black & white", da Maison Celine. Eu ficaria um palhaço fashionista torcedor do Ceará, já ele...

No mesmo clima glam & chic, Dalvinha Arraes (from London), transmite paz conversar com ela. Estava com Márcia Távora, animadíssima, e minha colega Jeritza Gurgel, que funciona como Cinderela, sempre em casa antes da meia-noite.

De meia arrastão e botinha, cano curto, Simone Bellin. Trajava seus kaftãns assim como a esfuziante Gil Santos, diva baiana, que chegou com Denise convidando para festão no casarão da Taíba. Nessa hora, já estava em cena a banda "The Dillas" com participação especial do cantor Pablo Richel, artistas de alma, todos.

Núcleo asiático foi composto pelo chef Élcio Nagano e a esposa Mirian Kina, em roda animada com Kasumi Miura, conhecida como Japa das Ostras.

Elegante advogada Déborah Sales, empresária Luiziane Cavalcante, juiz do Trabalho Rafael Xerez (depois de enveredar pelo cinema e teatro, só veste Lino Villaventura) com Carlos José Pinheiro, numa vibe regional despojado.

Retornando de tour pela Ásia, o megaempresário das rochas David Silveira (Granos) com Marcus Vinicius Batista. Compondo a ala fitness, arquiteta Carol Mendonça (com sapatilhas futuristas) e o personal trainner dos bacanas, Ronald Feijó.

Branca Mourão (sensual-chic, de saia transparente sobre short) com marido Racine. Presença sempre marcante é a advogada Natália Fernandes, sommelière nas horas vagas, que dividiu o Troféu Exuberância com a carioca Karla Petrone, em passagem pela Cidade.

Abracei forte Dodora Guimarães, refazendo a promessa de ir ao Cariri percorrer, com ela, os espaços culturais onde a obra de Sérvulo Esmeraldo é reverenciada. Revele, querida, a fonte da sua energia e alegria permanentes, precisamos!

Um minuto, vou comer quatro camarões GG crocantes com molho agridoce, petisco vedete, pelo menos no meu paladar. E a partir daí, precisei ir embora para abraçar um outro amigo que aniversariava. A vida e suas agendas.

E os códigos da festa...bem, ainda estou interpretando, "champs" me dá uma amnésia...

Cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Ana Novais, Ana Paula Resende, Hermínia Lopes, Ddora Guimarães e Simone Bellin (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Instalação botânica executada por Juliana Capelo e Fernando Targino (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Dalvinha Arraes (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Marcus Novais e Andréa (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)David Moura do Carmo e Johan Olson (Foto: JoaoFilho Tavares)Racine e Branca Mourao (Foto: JoaoFilho Tavares)Leonardo Leal e Bruna Diógenes (Foto: JoaoFilho Tavares)Dodor Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Klaus e Camila Ximenez (Foto: JoaoFilho Tavares)Nonato Barreto, Ivone Lima e Luciano Vidal (Foto: JoaoFilho Tavares)Maria Braz (Foto: JoaoFilho Tavares)Johan Olsson, Fernando Targino, David Moura e Abelardo Targino (Foto: JoaoFilho Tavares)Juliana Bastos e Bruno Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Ione Rebouças, Mário Brigido e Roberta Rosalba (Foto: JoaoFilho Tavares)Dalva Arrais, Márcia Távora e Jeritza Gurgel (Foto: JoaoFilho Tavares)Cadeh e Roberta Juaçaba (Foto: JoaoFilho Tavares)Celio Gurgel e Ana Flávia Torquato (Foto: JoaoFilho Tavares)Carol Mendonca e Ronald Feijo (Foto: JoaoFilho Tavares)Rossini e Glayddes Esmeraldo (Foto: JoaoFilho Tavares)Sávio Brito e David Rodrigues (Foto: JoaoFilho Tavares)Cheyla e Isaac Furtado (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Targino, David Moura, Anelise e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Andreia e Marcus Novais (Foto: JoaoFilho Tavares)Anik Mourão e Felipe Neves (Foto: JoaoFilho Tavares)Abelardo e Fernando Targino (Foto: JoaoFilho Tavares)Adriana Sá e Eduardo Ponte



