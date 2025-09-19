coluna sexta

Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Camila Coelho no NYFW

Ambiente "perfeito"...

...para todo tipo de falcatrua, escárnio, zombaria, ato golpista. Não estou me referindo ao Congresso Nacional, mas de nós, a sociedade brasileira.

A polarização serve SÓ para eles, que deixaram de atuar nas funções para as quais são pagos com nossos impostos para ficar fazendo esquetes em redes sociais, incitando o ódio e ocupando, assim, o vácuo promovido pela falta de projetos e trabalho sério pelas pautas de interesse da população.

Com pouco esforço, conseguem bastante engajamento e votos a um click, discutindo o sexo dos anjos, apostando em dogmas religiosos num país laico, remexendo no baú das frustrações íntimas de uma classe média sem poder aquisitivo, apelando ao sentimental, na certeza de que a audiência perdeu o fio da meada, não tem mais filtro e nem senso crítico, tranformou-se, em boa medida, em torcidas de um Clássico Rei.

O jogo deu muito certo para os dois times e o resultado está aí. Todos boquiabertos com as medidas aprovadas na surdina e em sigilo pela Câmara dos Desputados.

Vi muita gente questionando quando as massas se unirão para protestar nas ruas. Como? Se as famílias e os amigos não conseguem mais se unir nem para um jantar de aniversário porque dá briga? Se nas empresas as pessoas evitam conversar sobre a seara pública temendo serem taxadas de comunistas ou bolsonaristas? Se o lugar de mais conforto passou a ser o silêncio e a neutralidade?

As boiadas passarão. E nós, um grupo amorfo, desconexo, com a cabeça cheia de bandeiras sem importância e aplicação prática, assistiremos não de camarote, já que na área VIP estão eles, confabulando gananciosos planos.

Restaremos contando as moedas na fila dos supermercados, sem poder dar um bom dia e nem comentar a conjuntura com o "colega" da frente já que nos tornamos "inimigos" em cessar fogo. Flores...

Inauguração

Para celebrar os 62 anos de fundação, a Emape, empresa cearense que é uma das maiores do setor da avicultura no Ceará, no Nordeste e no Brasil, promoveu uma solenidade na terça-feira, 16, denominada "De Volta pra Casa".

Além de comemorar o aniversário da instituição, também foi inaugurada oficialmente a Casa Roberto Pessoa, imóvel onde nasceu Roberto e viveu sua família, localizado na Rua Monsenhor Bruno, nº 1376, no Meireles.

O espaço será dedicado a contar a trajetória de vida e profissional de Roberto Soares Pessoa, fundador e presidente da Emape, e também o prefeito de Maracanaú com quatro mandatos. Presenças...

Trend

Elas já foram vistas no colarinho de Zendaya, Larissa Manoela, Bella Hadid, Rihanna, Beyoncé, Hailey Bieber, Bruna Marquezine, Júlia Rodrigues, dentre muitas outras famosas por aí. Item que, vez por outra, vivencia revival na cena fashion, as gravatas voltaram com tudo na moda feminina, tendência que denota estilo e personalidade. A ousadia vem num combo de maximalismo nostálgico dos anos 2000 e oscila do formato clássico, como Camila Coelho na foto, em evento da Raplh Lauren nos EUA, ou mais desconstruída, denotando um charmoso e milimétrico despojamento.

Entre elas

Grupo O POVO promoveu na tarde da segunda-feira, 15, mais uma edição do seminário Missão Mulher, no Hotel Gran Marquise. Espaço reuniu mais de 200 mulheres para a reflexão e a celebração da diversidade feminina. Em pauta: sexualidade, autoestima, inteligência artificial, saúde, autismo, TDAH e qualidade de vida, dentre outros temas. Evento teve articulação e curadoria da jornalista e colunista do O POVO, Lêda Maria. Cenas…