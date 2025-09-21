Um encontro de "gente fina, elegante e sincera"

Foto: JoaoFilho Tavares Adriana Sá e Eduardo Ponte

Noite de sábado, 13, muitos nomes de expressão atenderam ao convite de Abelardo e Fernando Targino e foram ao salão de festas do edifício One brindar a chegada do cearense globetrotter David Moura do Carmo à Cidade.

Muito querido em vários meios por onde circula e cultivando amigos pelo mundo, David tem o dom de agregar pessoas e animação é um sinônimo de sua personalidade.

Ao som de DJ Isadora Capelo e The Dillas, com repertório que contemplou de clássicos da MPB a hits das pistas, festa entrou na madrugada com o astral nas alturas, lance de "gente bonita, elegante e sincera", como cantou Lulu Santos.

Novo galã

Em alta, na Netflix mundial, "Paris Errada", comédia romântica despretensiosa, de baixo orçamento e clichê, como a maior parte dos filmes do gênero, mas que caiu nas graças do público. Um dos motivos é o protagonista, o ator Pierson Fodé, que vive o caubói Trey, par romântico de Dawn (Miranda Cosgrove), estudante texana que sonha em cursar uma escola de arte na Cidade Luz. O que nenhum dos dois contava era com a paixão, sempre inesperada... e maravilhosa. No top 1 da plataforma de streaming, produção tem feito muita gente suspirar pelo galã revelação da vez.

Celebrar

Empresário e engenheiro Paulo Miranda, fundador da Construtora Moreira de Sousa, reuniu a lista do coração, no rooftop do edifício Açores, na Aldeota, celebrando seus 65 anos de vida.

Charmoso e leve fim de tarde ganhou decoração de Victor Oliveira, menu da banqueteira Zoraide Braga, música pelo DJ Luciano Freitas. Ponto alto: aniversariante aproveitou a ocasião para oficializar seu noivado com a executiva Myrian Saraiva, diretora superintendente do Grupo Sifra, com direito a flores, anel e tocante discurso.

