Um encontro de "gente fina, elegante e sincera"

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Noite de sábado, 13, muitos nomes de expressão atenderam ao convite de Abelardo e Fernando Targino e foram ao salão de festas do edifício One brindar a chegada do cearense globetrotter David Moura do Carmo à Cidade.
Muito querido em vários meios por onde circula e cultivando amigos pelo mundo, David tem o dom de agregar pessoas e animação é um sinônimo de sua personalidade.
Ao som de DJ Isadora Capelo e The Dillas, com repertório que contemplou de clássicos da MPB a hits das pistas, festa entrou na madrugada com o astral nas alturas, lance de "gente bonita, elegante e sincera", como cantou Lulu Santos.
Seguem cenas... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.
Novo galã
Em alta, na Netflix mundial, "Paris Errada", comédia romântica despretensiosa, de baixo orçamento e clichê, como a maior parte dos filmes do gênero, mas que caiu nas graças do público. Um dos motivos é o protagonista, o ator Pierson Fodé, que vive o caubói Trey, par romântico de Dawn (Miranda Cosgrove), estudante texana que sonha em cursar uma escola de arte na Cidade Luz. O que nenhum dos dois contava era com a paixão, sempre inesperada... e maravilhosa. No top 1 da plataforma de streaming, produção tem feito muita gente suspirar pelo galã revelação da vez.
Celebrar
Empresário e engenheiro Paulo Miranda, fundador da Construtora Moreira de Sousa, reuniu a lista do coração, no rooftop do edifício Açores, na Aldeota, celebrando seus 65 anos de vida.
Charmoso e leve fim de tarde ganhou decoração de Victor Oliveira, menu da banqueteira Zoraide Braga, música pelo DJ Luciano Freitas. Ponto alto: aniversariante aproveitou a ocasião para oficializar seu noivado com a executiva Myrian Saraiva, diretora superintendente do Grupo Sifra, com direito a flores, anel e tocante discurso.
Com o desejo de felicidades, seguem registros...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.