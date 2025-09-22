Foto: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Margot Robbie

Profissionais que atuam no setor de condomínios, como síndicos, gestores, administradores e conselheiros condominiais, já podem se inscrever para a 5ª edição do ExpoMarket Condomínios. O evento ocorrerá nos dias 9 e 10 de outubro, no shopping RioMar Fortaleza. As inscrições são gratuitas e darão direito a certificado de participação.

Promovida pelo Grupo de Comunicação O POVO e pela Rádio O POVO CBN, a feira é uma oportunidade para os profissionais da área se atualizarem sobre as novidades do setor. Haverá palestras com nomes locais e nacionais, além de exposições de produtos e serviços para a área. Os participantes terão acesso a uma feira de negócios com 51 espaços expositivos (sendo oito lounges e 43 estandes) e um local para palestras, onde serão abordados assuntos pertinentes ao setor, com nomes locais e nacionais. Em cada dia de programação, haverá shows de encerramento.

O ExpoMarket Condomínios 2025, o primeiro evento do segmento condominial realizado no Ceará, é conhecido por apresentar os melhores e mais inovadores fornecedores de produtos e serviços do mercado, reunindo conteúdo especializado sobre gestão condominial com muitas oportunidades de negócio.

No primeiro dia, 9 de outubro, haverá discussão sobre os impactos da inteligência artificial na gestão condominial, com Marcus Nobre, CEO da uCondo, startup especializada em plataformas de gestão condominial, e criador da Móra, IA especializada em condomínios. Também haverá a presença do ex-jogador de vôlei Bruno Schmidt, para falar sobre determinação, planejamento e motivação para o sucesso, e do engenheiro Lawton Parente, comentando sobre inspeções prediais.

No dia 10 de outubro, o Expomarket será aberto com uma palestra sobre segurança condominial, com Wlauder Robson, que tem 43 anos de experiência nas áreas de segurança pública e em assessoria de segurança. Promete!

Business

Empresário Gabriel Soárez recebeu amigos e convidados em sua residência para um jantar que celebrou a aproximação entre jovens sucessores e líderes empresariais do conglomerado de negócios dos quais a família Soárez é acionista.

Dentre as presenças, Murilo Pascoal, CEO do Beach Park. À frente da empresa há mais de duas décadas, Murilo consolidou o complexo como um dos destinos mais premiados e admirados do País, reconhecido por sua gestão inovadora e visão estratégica.

A família Soárez, acionista do empreendimento, acompanhou de perto essa trajetória de crescimento, que hoje inspira novas gerações, presentes no encontro.

Gabriel destacou o legado de seu bisavô, Edílson Brasil Soárez, fundador do Colégio 7 de Setembro: "Tenho muito orgulho da história construída pelo meu bisavô, que transformou gerações com sua visão pioneira. É uma grande responsabilidade dar continuidade a esse legado e, ao mesmo tempo, projetá-lo para o futuro com uma visão renovadora e transformadora, tanto para o mercado quanto para a educação".

O jantar foi marcado pela valorização da tradição, pelo compartilhamento de experiências e pelo fortalecimento do espírito empreendedor e educacional no Estado.

Presença

Jovem padeiro cearense, premiado em uma série de concursos internacionais, Brunno Malheiros (Cheiro do Pão, no Ceará) e o colega Amaury Guichon (chef confeiteiro e chocolatier, franco-suíço famoso por suas esculturas de chocolate) tiveram um encontro para lá de especial em Las Vegas. Os dois marcaram presença na International Baking Industry Exposition (Ibie 2025), evento de alimentos à base de grãos mais importante do Hemisfério Ocidental, com intensa programação ao longo da última semana. E a próxima viagem internacional de Brunno já está na agenda: em outubro, ele comandará a equipe brasileira na competição Panettone World Championship 2025, na Itália. Riuscita!!!

Estreia

Quem gosta das belas e açucaradas histórias de amor, sinta-se convidado a ir aos cinemas ver "A grande viagem da sua vida", longa estrelado por Margot Robbie (foto) e Colin Farrell. Na história, os astros interpretam dois desconhecidos que se cruzam no casamento de uma amiga em comum e, apesar de uma forte atração, seguem caminhos distintos. Tempo vai, tempo vem, ambos aceitam o convite inesperado de um sistema de GPS excêntrico de seus carros alugados, de onde começa a aventura romântica.

Selo Amis Et Vins

Noite da quinta-feira, 18, integrantes da Confraria de Enogastronomia Amis Et Vins realizaram jantar especial no Restaurante Estalleiro, com o menu assinado pelos chefs Stefano Bignotti e Martinho Jr e harmonização toda realizada por vinhos de boutiques brasileiras fornecidos pela Grandes Vinhos do Brasil de Franklin Oliveira.

Foto: Divulgação Anfitrião da noite, Gabriel Soárez traçou panorama dos negócios para os convidados

Sob comando do médico Weiber Xavier, fundador do grupo, lançaram o Selo de Excelência Gastronômica Amis Et Vins, distintivo que o colegiado concederá às casas de gastronomia visitadas nos jantares mensais e que mereçam reconhecimento pela excelência no serviço e no menu.

A confraria, vale ressaltar, é composta por apreciadores dos vinhos, homens de vários segmentos que nutrem o prazer do consumo e o interesse pela enocultura como um todo, muitos acumulando viagens a vinícolas pelo mundo, além de cursos formativos na área.

Uma das confrarias mais longevas do segmento no Estado, da qual tenho a alegria de fazer parte, Amis Et Vins celebra, em novembro, dez anos de fundação. Registros...



