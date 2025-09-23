Queria sair por aí dando o grito de Gilda Nomacce

Foto: Beatriz DAMY/DIVULGAÇÃO Alice Carvalho

Quem não viu...

...deve ver. Falo da entrevista que a atriz Gilda Nomacce concedeu, ao vivo, no "JM1", da TV Mirante, filiada da Globo no Maranhão. A artista falava do filme de terror nacional "Enterre Seus Mortos", produção que chega ao catálogo da Globoplay em 30 de outubro.

Estava tudo correndo naturalmente (ou conforme as convenções) até que a entrevistada, em cena na obra com nomes como Selton Melo, Betty Faria e Marjorie Estiano, decidiu incorporar o clima da narrativa. De forma surpreendente, dá um grande grito de horror, encarando a audiência do telejornal, parece estar possuída por uma força do mal. A âncora da atração, assustada, começa a se despedir do público, tudo em meio à performance.

O momento virou meme na web e Gilda popstar por alguns dias. Mas o que me intrigou é o seguinte: a cada vez que me divirto com a encenação e toda a sua intensidade e verve sanguínea, lembro-me de situações nas quais eu adoraria dar aquele urro, numa mistura de desabafo, descarrego, raiva, revolta, medo.

Sempre que chega a conta na mesa, seja de um bar mais acessível ou de restaurante grãfino; quando recebo, por email da escola, o boletim de uma das minhas filhas; ao abrir a fatura do cartão de crédito; ao entrar nos sites das companhias aéreas em busca de algum bilhete; após determinadas reuniões de trabalho; dentre tantas outras circunstâncias, mais alguém aí?

Também sinto essa ânsia, do clamor "gildiano", nas gôndolas dos supermercados, farmácias e, em especial, frigoríficos. Na parte do café, eu poderia fazer isso me jogando no chão, inclusive.

Tal sensação me veio, por esses dias, ao assistir a influencer Virgínia patinando, agachando e fazendo passinhos de TikTok como nova Rainha de Bateria da Grande Rio, numa sucessão, de negociação mal explicada, da icônica Paolla Oliveira. (Alcione, lamento, mas deixaram o samba morrer).

Enfim... vou conversa com a IA sobre o meu caso, entender a identificação com o brado de horror.

A Inteligência Artificial é a terapeuta dos lisos e dos que têm medo de encarar suas essências numa sessão com psicólogos humanos.

A gente joga lá uma questão íntima e vai driblando as respostas conforme nossa necessidade de autoengano. Estou achando ótimo, inclusive, minha terapeuta, de carne e osso, estar num curso no Exterior por três meses, porque daí tenho o álibe do errante feliz, aquele que pisa na jaca conscientemente e mentaliza: "sorry, Superego, hoje não rolou, a culpa é da minha infantilidade, aliás, da terapeuta, que viajou".

Diante dos dias animadinhos na (ainda, mas por pouco) República, pergunto a vocês....

Como responder à altura políticos que aprovam, na surdina, a PEC da Bandidagem e, depois do destroço social, vêm propor uma "desblindagem", na cara dura, forjando palestrinha de moralidade e ética? Nessas horas, apenas o Grito de Gilda dá conta.

Vendo o movimento das ruas no último domingo e a surpresa que os atos de protesto promoveram em todas as esferas políticas, inclusive nos improdutivos, paralisantes e cansativos extremos da polarização, fico pensando na imensa capacidade de deslocamento da realidade que as redes sociais e seus algoritmos promovem em todos os campos da realidade humana, sobretudo na política como aglutinadora e executora de causas coletivas, pelo menos em tese.

Pena que...

...ser parlamentar, há alguns anos, tornou-se uma espécie de influenciador digital que fala para suas claques virtuais, sendo pago por nossos impostos. Estou mentindo?

Daí que, alimentados por seus nasrcisismos e a idolatria daqueles que lhes glorificam, perdem completamente a convivência com a realidade das ruas, das demandas sociais, um cenário complexo, trabalhoso e que, a cada ano, sofre as consequências do total desprezo por parte dos representantes públicos, muito "ocupados" em suas lives vazias de propósitos além-voto.

Vamos indo porque só faltam três meses para acabar um ano no qual, talvez, a sociedade brasileira, desarticulada por anos como povo, parece ter entendido que não existe cidadania e luta por direitos coletivos sem um permanente olhar crítico e questionador sobre os ocupantes de cargos de poder, sejam eles quais forem.

Flores... pra Gilda Nomacce.

Cariri: Futura Trends



Um dos maiores seminários de formação executiva do Nordeste, há 15 anos sendo realizado em Fortaleza, o Futura Trends expande suas fronteiras e realiza, pela primeira vez, uma edição especial no Cariri. Evento acontece dia 2 de outubro, no Centro de Convenções do Cariri, Crato, com o tema “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”.

Voltado a empresários, executivos, gestores públicos, líderes empresariais, pesquisadores e demais interessados nos temas expostos, o Futura Frends Cariri é uma realização da Rádio O POVO CBN Cariri, sob coordenação-geral do jornalista Nazareno Albuquerque.

Presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto fará a abertura do evento. Inscrições e mais informações: seminariofuturatrends.com.br/cariri

Cult

Hoje, na Cidade, a atriz Alice Carvalho, um dos nomes de expressão na dramaturgia brasileira atualmente. Vem participar da sessão especial do longa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, dentro da programação das Exibições Especiais do 35° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Sessão antecede a estreia nacional do filme, prevista para 6 de novembro.

Sobre Alice, é um dos destaques na série de sucesso "Guerreiros do Sol" (Globoplay), também integra elenco de "Cangaço Novo" (PrimeVideo) e atua no filme "Angela" (2023), sobre Ângela Diniz, dentre outros trabalhos. Brilha!

Celebrar

Empresário Adriano Fiúza celebrou nova década com festão, último sábado, no Buffet La Maison, empreendimento da família do anfitrião. No espaço Terrasse, momento iniciou com bênção proferida pelo frei Ricardo Régis. Na se quência, festa foi embalada pelas bandas Mesura e Locomotiva. Noite adentro, os resistentes da pista se divertiram ainda ao som dos DJs Pedro Garcia e Paula Lopes. Com cerimonial da Celebre Eventos, festa teve decoração de Victor Oliveira. Predenças... Mais fotos na coluna especial do domingo em @pauseopovo.



