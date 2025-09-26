Aprender Editora celebra 20 anos homenageando educadores

Foto: JoaoFilho Tavares Imersão Aprender 2025 - Josmário Cordeiro e Ana Cristina Miranda com a equipe da editora

Líderes de gestão e da educação pública, pesquisadores, professores e demais profissionais que integram o mundo da educação de crianças e jovens, se reuniram, durante dois dias no La Maison Buffet, para a Imersão Aprender 2025.

O evento é uma realização da Aprender Editora, tendo à frente seu CEO, Josmário Cordeiro, e a diretora de Operações, Ana Cristina Miranda da Costa.

Encontro também celebrou os 20 anos de fundação da Aprender Editora, tendo seu ápice com a solenidade de entrega da Comenda Professor Edgar Linhares, reconhecendo profissionais e instituições comprometidas com a educação pública de qualidade e parceiros históricos da editora.

Foram contemplados com a primeira edição da homenagem, Carlos Gomes (representando o discipulato do professor Edgar Linhares), Alceu Caldeira (ONG Amigos do Bem), Ivanilda Gonçalves (representando os educadores alfabetizadores), Emanuelle Grace (Seduc), Daniela Macambira (fundadora da Aprender Editora, autora de livros e pesquisadora), Antônio Luan do Nascimento (representando todos os estudantes alfabetizados pela Coleção Lendo Você Fica Sabendo) e Paulo Leite (União Educar).

Tive a honra de atuar como mestre de cerimônias da solenidade de entrega da comenda, seguida de elegante jantar de confraternização e encerramento dos intensos dias dias de programação.

Com o desejo de vida longa à Aprender Editora, seguem registros...

