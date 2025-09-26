Aprender Editora celebra 20 anos homenageando educadores
.
Líderes de gestão e da educação pública, pesquisadores, professores e demais profissionais que integram o mundo da educação de crianças e jovens, se reuniram, durante dois dias no La Maison Buffet, para a Imersão Aprender 2025.
O evento é uma realização da Aprender Editora, tendo à frente seu CEO, Josmário Cordeiro, e a diretora de Operações, Ana Cristina Miranda da Costa.
Encontro também celebrou os 20 anos de fundação da Aprender Editora, tendo seu ápice com a solenidade de entrega da Comenda Professor Edgar Linhares, reconhecendo profissionais e instituições comprometidas com a educação pública de qualidade e parceiros históricos da editora.
Foram contemplados com a primeira edição da homenagem, Carlos Gomes (representando o discipulato do professor Edgar Linhares), Alceu Caldeira (ONG Amigos do Bem), Ivanilda Gonçalves (representando os educadores alfabetizadores), Emanuelle Grace (Seduc), Daniela Macambira (fundadora da Aprender Editora, autora de livros e pesquisadora), Antônio Luan do Nascimento (representando todos os estudantes alfabetizados pela Coleção Lendo Você Fica Sabendo) e Paulo Leite (União Educar).
Tive a honra de atuar como mestre de cerimônias da solenidade de entrega da comenda, seguida de elegante jantar de confraternização e encerramento dos intensos dias dias de programação.
Com o desejo de vida longa à Aprender Editora, seguem registros...
(Foto: GABRIEL RISSI/DIVULGAÇÃO
)Josmário Cordeiro, Carlos Gomes (representando o discipulato de Edgar Linhares), Alceu Caldeira (ONG Amigos do Bem), Ivanilda Gonçalves (representando os educadores da Alfabetização), Emanuelle Grace (Seduc), Daniela Macambira (fundadora da Aprender Editora, autora de livros e pesquisadora), Antônio Luan do Nascimento (representando todos os estudantes), Paulo Leite (União Educar), Ana Cristina Miranda.
(Foto: RISSI/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: RISSI/ Divulgação )Josmário Cordeiro
(Foto: RISSI/ Divulgação )Orquestra Popular do Nordeste
(Foto: RISSI/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Josmário Cordeiro
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Josmário Cordeiro
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Josmário Cordeiro e Ana Cristina Miranda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda
(Foto: RISSI/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: RISSI/ Divulgação )Josmário Cordeiro
(Foto: RISSI/ Divulgação )Orquestra Popular do Nordeste
(Foto: RISSI/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Josmário Cordeiro
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Josmário Cordeiro
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda e Clovis Holanda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Josmário Cordeiro e Ana Cristina Miranda
(Foto: FABIANOJR/ Divulgação )Ana Cristina Miranda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Mirella Accioly e Gerson Cecchini
(Foto: JoaoFilho Tavares)Miure Weyne e Analine Parente
(Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia Ferreira e David Paiva
(Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia Studart e Josmário Cordeiro
(Foto: JoaoFilho Tavares)Roberto Alves e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Rosane Caldas e Claudia Vogas
(Foto: JoaoFilho Tavares)Rubia Celeste, Simone Lima e Jéssica Alves
(Foto: JoaoFilho Tavares)Sabrina Cordeiro e David Leitão
(Foto: JoaoFilho Tavares)Salete Machado e Gicelia Gomez
(Foto: JoaoFilho Tavares)Selma Bertoline, Graciele Magon, Carmen de George, Eduardo da Silva e Leticia Escacco
(Foto: JoaoFilho Tavares)Márcia Nascimento e Eva Palmeira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Suelane Santos e Livia Lagares
(Foto: JoaoFilho Tavares)Miguel e Adriane Leite
(Foto: JoaoFilho Tavares)Wagner, Franciele e Debora Drum
(Foto: JoaoFilho Tavares)Luana Cordova, Jucilene Fernandes e Giselle Martins
(Foto: JoaoFilho Tavares)Luana Cordova, Jucilene Fernandes, Giselle Martins e Juan
(Foto: JoaoFilho Tavares)Josmário Cordeiro, Denise Barbosa e Herbet Lima
(Foto: JoaoFilho Tavares)Josmario Cordeiro, Paulo e Clarita Leite, Daniela Macambira e Ana Cristina Miranda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Junia Leticia e Valdecir Alves
(Foto: JoaoFilho Tavares)Lilia Braun e Tania Pessoa
(Foto: JoaoFilho Tavares)Josmário Cordeiro
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.