Futuro energético: cúpula no Ceará

Foto: FOTOS João Filho Tavares Luis Carlos Queiroz, Jade Romero, Jurandir Picanco e Ricardo Cavalcante

Realizado, com sucesso de público e prestígio nas presenças, o Proenergia Summit 2025, evento anual realizado pelo Sindienergia-CE. Durante dois dias, quase cinco mil pessoas participaram da programação, que envolve palestras, debates, solenidades e outras ações, tudo voltado ao segmento das energias renováveis e novas fontes energéticas no Brasil e no mundo.

Com 3500m2, doze estandes, doze startups, 88 palestrantes, evento reuniu alguns dos maiores nomes do setor industrial e de energia, local e nacional, numa celebração ao protagonismo do Estado no processo de transição energética global. Autoridades públicas e representantes da iniciativa privada participaram do evento, que se consolida como um dos maiores do segmento no País.

Dentre os presentes, a vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero; o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante; o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho; a Secretária de Relações Internacionais do Governo do Estado, Roseane Medeiros; a Secretária de Meio Ambiente, Vilma Freire; o diretor da Enel Ceará, Charles Capdeville; o Consultor de Energia da FIEC, Jurandir Picanço, além de membros de outras instituições do setor, segmentos correlatos, membros da diretoria do Sindienergia e representantes de algumas das principais multinacionais do setor de energia.

Nesta edição do Proenergia, a personalidade homenageada com o Troféu Jurandir Picanço foi o Governador Elmano de Freitas, por sua gestão proativa e atenciosa em prol das causas do setor de energia, consolidando o Ceará como um dos principais polos de energias renováveis a nível nacional e internacional. Por motivos incontornáveis, no entanto, ele não pode estar presente e foi representado pela vice-governadora do Estado, Jade Romero.

A palestra Magna dessa edição foi realizada pelo presidente da FIEC e vice-presidente da CNI, Ricardo Cavalcante, que abordou "O Brasil na rota da Transição Energética".

À frente, o presidente do Sindienergia-CE, Luiz Carlos Queiroz, e demais lideranças da dinâmica entidades. Registros...

Presença

Eterno ídolo da bola, com passagem por grandes clubes e pela Seleção Brasileira ao longo da carreira, Raí vem a Fortaleza integrar a programação da Feira do Empreendedor 2025, evento promovido pelo Sebrae nos dias 8 a 10 de outubro.

Em palestra, ex-jogador vai compartilhar aprendizados que acumulou sobre liderança, superação, trabalho em equipe e gestão de conflitos, enfatizando como os valores cultivados no esporte podem ser aplicados a diversos aspectos da vida. Mais informações e inscrições em sebraeceara.com.br.

Vernissage

Gente das artes, colecionadores, moderninhos & afins compareceram à Galeria Leonardo Leal para o lançamento do livro "Resurgentis", acreca da obra do artista plástico Sérgio Helle. Com textos de Marcus Lontra e Izabel Gurgel, publicação busca promover diálogo intenso com a natureza e os seus ritmos, fazendo uma reflexão sobre o ciclo da vida, premissas fortemente presentes no trabalho de Helle como artista visual. Além da sessão de autógrafos, também foi exposição di criador, com algumas das obras que fazem parte do livro. Mostra ficará em cartaz na Galeria até 10 de outubro. Presenças...



