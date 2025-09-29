Reprodução assistida ganha novo centro médico

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-09-2025: Gabriela Picanço, arquiteta do espaço O Povo na Casa Cor 2025. Ensaio realizado na obra do espaço O povo na Casa Cor. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Com 27 anos de dedicação à Medicina Reprodutiva, a Clínica Conceptus inaugurou, com prestigiada solenidade, a nova sede do centro médico, agora funcionando na Rua Antônio Augusto, número 1160.

Com ainda mais conforto e sempre investindo em tecnologia de ponta para o atendimento aos pacientes, clínica tem 1000m2 e oferece avaliação completa de fertilidade masculina e feminina, fertilização in vitro, inseminação intra uterina, preservação de fertilidade e congelamento de óvulos, dentre outros protocolos, exames e procedimentos.

À frente, os médicos Marcelo Cavalcante e Marcelo Gondim, diretores do equipamento, que à ocasião anunciaram duas novidades: um fellowship em Reprodução Assistida com início em 2026 e um Programa de Baixo Custo para casais com menor poder aquisitivo, com descontos que variam de 20% a 50% nos procedimentos.

Muitos nomes de expressão, sobretudo do segmento médico, compareceram ao evento, que teve charmosa ambientação e mobiliários de Mirella Bessa e contou com a cobertura especial "Pause Experience", formato multiplataforma conduzido pelo editor de Pause, jornalista Clovis Holanda, insta-reportagem que pode ser conferida nos destaques do @pauseopovo no Instagram.

Seguem presenças...

CasaCor: é hoje!

Muitos nomes de expressão, contemplando autoridades, empresários e profissionais liberaias ligados a vários segmentos do mercado, são aguardados esta noite, a partir das 19h, na tradicional solenidade-coquetel de abertura da CasaCor Ceará.

Em sua 27ª edição, mostra será aberta ao público em geral a partir da quinta-feira, 2 de outubro, na Rua Tibúrcio Cavalcante, 607.

Com o tema "Semear Sonhos", edição de 2025 ocupa 5 mil m² de área, sendo 2 mil m² de área construída, apresentando 34 ambientes assinados por 41 profissionais, incluindo escritórios consolidados no Estado e também os novos talentos do métier.

Dentre os espaços, destaque para a "Casa Vida & Arte", projeto da arquiteta Gabriela Picanço, que na foto posou, ainda durante as obras, para o craque Julio Caesar.

Ao longo da mostra, que segue até 16 de novembro, O POVO realizará uma série de atividades na "Casa", como lançamentos, debates, encontros, em total diálogo e participação dos jornalistas e editores que compõem as redações, em especial do Núcleo de Cultura e Entretenimento. Promete!

CULT

Atriz cearense Fátima Macedo, que há duas semanas concedeu-me entrevista no programa Pause (Youtube O POVO), sendo premiada em Salé, no Marrocos. A artista foi ao noroeste africano participar do Festival Internacional du Film de la Femme, ali representando o longa "Manas" (disponível no Prime Video). No evento, a obra levou o troféu na categoria Prêmio Especial do Júri, honraria entregue a Fátima pelo ator Rabii El Kati, famosíssimo no mundo árabe.

Últimas...

Lide Ceará realiza hoje café da manhã com Marcos Gouvêa, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem. En pauta: "O impacto da pós-globalização e da política econômica brasileira nos setores de varejo e serviços".

Marca cearese UNUM Eqstyle, voltada à prática do hipismo, em evidência. Ator Breno Ferreira, que vive um atleta da modalidade em Vale Tudo, trajou peças da loja em recente campeonato exibido na telinha. À frente, o jornalista Felipe Pontes.

Domingo à noite, na plateia de Giovanna Bezerra, que apresentada o show "Mulheres do Brasil II" no Teatro RioMar Fortaleza, Roberto Cláudio Bezerra e Carol, José Sarto, Islane e André Verçosa, Ciro Gomes e Giselle, Gil Santos (que assinou a cenografia do espetáculo) com Denize Bezerra, José Carlos Pontes e Renata Guimarães,

Livros "O Poder do Inútil", de Aline Lima, e "Mulheres nas Finanças: Edição Poder de uma História", coautoria de Luciane Sallas, ambas executivas e diretoras do Ibef-CE, foram lançados simultaneamente em sessão conjunta de debate e autógrafos no BS Design.

Médico Alexandre de Lima assumiu como "Head de Estratégia em Saúde e Segurança no Trabalho" no escritório André Menescal Advogados.

Nilo Maia Distribuidora celebra 35 anos de fundação realizando a quarta edição do Fórum "Gestão e Negócios", em 24 de outubro. O evento, no La Maison, reúne empresários do setor de material de construção, clientes e parceiros. À frente, o fundador Nilo Maia e o filho Bruno, diretor executivo.



