Exposição, fórum de gestão, espetáculo & afins

Foto: andre ligeiro/divulgação Izabel Goulart na Spaten Nights

Exposição

Engenheiro, arquiteto e artista plástico César Fiuza Júnior convida para a exposição "Musas Tropicais", com abertura nesta quarta-feira, 1º, a partir das 18h30min, no Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata de Iracema.

Com quase 20 obras em óleo sobre tela, a exposição é um tributo a grandes nomes femininos da cultura brasileira e seus adereços de cabeças, como a icônica Carmen Miranda, além de Clara Nunes, Beth Carvalho e Gal Costa.

Além das musas, a mostra apresenta outras temáticas que exploram a riqueza da cultura e da natureza, como pássaros, natureza-morta, flores e animais, todos permeados pela paleta de cores característica do artista.

Visitação até dia 5 de dezembro. Diariamente, das 8h às 21 horas. Gratuito, acessível e para todas as idades.

"Novo Mercado"

Gomes de Matos Consultoria na reta final da organização do seu evento anual, "Fórum Novo Mercado" , nos dias 9 e 10 de outubro, no Teatro Riomar Fortaleza. O sócio fundador, Eduardo Gomes de Matos celebra o sucesso da sua empresa, que completou 30 anos em 2025, e na ocasião, vai anunciar, muitas mudanças, inclusive fusões. Ainda este ano, uma festa está programada. O evento traz palestrantes nacionais.

Mulheres do Brasil: a VOZ

Repetindo o sucesso de público e crítica da primeira edição, em 2024, Giovanna Bezerra retornou ao palco do teatro RioMar Fortaleza com o show Mulheres do Brasil (parte II). Por cerca de duas horas, cantora interpretou e homenageou nomes como Gal Costa, Maria Bethânia, Zizi Possi, Rita Lee, Marília Mendonça, Preta Gil, Paula Toller, divas da Era do Rádio como Dalva de Oliveira, Angela Maria e Emilinha Borba, dentre outros nomes.

Na plateia, profundo encantamento com a performance da multiartista, que mesclou música, dança e presença cênica em cenário montado pela decoradora Gil Santos, com sofás, abajures, mesas e a ideia de que o show era "em casa".

Ponto alto: a interpretação de "Ainda Bem" (Marisa Monte) com arranjos de um potente tango, executada pela banda e a intérprete completamente imersa, entregue à poética do instante.

Muitos nomes de expressão foram aplaudir essa estrela do Ceará. Cenas...

Extra ringue

...E quem viu, no sábado passado, a luta entre Popó e Wanderlei Silva, deve ter ficado, assim como eu, impressionado com a selvageria e o descontrole generalizado que tomou conta do ringue, transformando-se numa batalha - AO VIVO - entre as equipes dos dois lutadores.

Era o chamado "Spaten Fight Night", torneio deluxe com convidados trajando vestidos longos e black tie. Direi algo horrível: a cena lembrou-me um take de "O Albergue", em que endinheirados pagam para ver o puro suco da extrema violência, enquanto bebem champanhe e fumam charutos.

Dentre as presenças na glamourosa noite, transformada em vergonha e processos judicias, zoom na top Izabel Goulart, trajando vestido Hamel e joias Bvlgari.

Celebrar

"Half Century Raquel" foi o tema da festa - animadíssima - de Raquel Jucá, que celebrava sua entrada em nova década. Elegância e leveza marcaram o momento. Presenças...



