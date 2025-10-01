Lideranças do Cariri reunidas para lançamento do Anuário do Ceará

Foto: FOTOS Constance Pinheiro/ESPECIAL PARA O POVO João Dummar Neto, presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO

Muitos nomes de expressão do Cariri compareceram, noite da segunda-feira, 29 de setembro, ao Hotel IU-Á, Juazeiro do Norte, onde o Grupo de Comunicação O POVO realizou a solenidade de lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, em evento exclusivo para autoridades, personalidades e parceiros da região.

Cerimônia demarca a primeira vez que a obra dedica um capítulo exclusivo ao Cariri, reunindo informações sobre os 29 municípios e evidenciando a relevância cultural, econômica e simbólica daquela zona para o País.

"Contar a história do Cariri em uma publicação de 150 anos é muito importante pela relevância que a região tem não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste brasileiro", afirmou o presidente-executivo do O POVO, João Dummar Neto. "É momento de orgulho para o Grupo O POVO estarmos trazendo para esta terra tão rica o Anuário do Ceará. Estamos reforçando o nosso compromisso com essa região. Esse é o nosso muito obrigado a todos vocês", afirmou.

Sobre a publicação, é realizada pela Fundação Demócrito Rocha e promovida pelo O POVO, sendo a publicação impressa mais longeva em circulação no Estado, com mais de 150 anos de história editorial.

A nova edição conta com 680 páginas divididas em 14 capítulos, incluindo levantamentos como o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), assinado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), além da pesquisa Datafolha Top of Mind e do Guia Universitário.

O editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, ressaltou que o caráter longevo da obra não a torna estática. "São 150 anos do Anuário do Ceará, é a publicação viva mais longeva do Estado. Mas a gente não se ancora somente na longevidade. Então, o Anuário é uma publicação que olha para o futuro, para o futuro de uma terra que a gente celebra e respeita pelo potencial que possui".

A noite foi considerada um marco para a imprensa e para a região. "Esta é uma noite histórica para o Ceará", afirmou o coordenador de jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário, que atuou como mestre de cerimônias do evento.

Presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

abrir (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Wagner Mendes, Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, Glêdson Bezerra (prefeito de Juazeiro do Norte), João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Jocélio, Guilherme Saraiva (prefeito de Barbalha) e João Dummar Neto (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Jornalista Luciano Cesáreo atuou como mestre de cerimônias da solenidade (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Humberto Cabral, memorialista e historiador, com time O POVO (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)João Dummar Neto (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: FOTOS Constance Pinheiro/ESPECIAL PARA O POVO)João Dummar Neto, presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Bibiana Belisário e Rosely Nakagawa (Centro Cultural do Cariri) entre Luciano Cesáreo, Adryana Joca e Jocélio Leal (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Autoridades, personalidades e executivos do Grupo O POVO no lançamento do Anuário do Ceará para a região do Cariri (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, Leopoldo Martins, João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Geraldo Ramos Freire, mestre em relojoaria de torre, e os filhos Marcus e Cristiana Freire com executivos O POVO (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Autoridades, personalidades e executivos do Grupo O POVO no lançamento do Anuário do Ceará para a região do Cariri (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, XXX , João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Autoridades, personalidades e executivos do Grupo O POVO no lançamento do Anuário do Ceará para a região do Cariri (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, XXX , João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Eduardo Guimarães (coordenador do Geopark Araripe), Lima Júnior (chefe de Gabinete da Prefeitura do Crato), Jocélio Leal, Carlos Kleber (reitor da Urca) e Allysson Pontes (diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens) (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Autoridades, personalidades e executivos do Grupo O POVO no lançamento do Anuário do Ceará para a região do Cariri (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Jocélio Leal, Arnon Bezerra e João Dummar Neto (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Executivos O POVO com Leonardo Medeiros (diretor do Hospital São Vicente de Paulo) (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Felipe Vasques (presidente da Câmara de Juazeiro do Norte) e Glêdson Bezerra (prefeito de Juazeiro do Norte) com João Dummar Neto (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Luciano Cesáreo, João Dummar Neto e Carlos Macêdo (médico e ex-prefeito de Aurora) (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Jocélio Leal, Max Petterson, Juliane Pereira, João Dummar Neto, Alexandre Medina e Luciano Cesáreo (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)x (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Mikaele Ribeiro, Severino Ramalho Neto e Adryana Joca (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação)Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, Jair Rodriuges, João Dummar Neto e Alexandre Medina (Foto: Constance Pinheiro/ Divulgação )Wagner Mendes, Luciano Cesáreo, Jocélio Leal, Glêdson Bezerra (prefeito de Juazeiro do Norte), João Dummar Neto e Alexandre Medina



