CasaCor: Tempo de contemplar a beleza

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Aberta, em concorrida avant premiére, a CasaCor Ceará 2025. Diretora-geral da mostra, Neuma Figueiredo e família receberam muitos nomes de expressão na solenidade-brinde, que teve como personagem central o mestre da Cultura e artesão Espedito Seleiro, grande homenageado do evento em 2025.
Primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão; vice-governadora, Jade Romero; presidente da Câmara Municipal, Léo Couto; e secretária da Cultura, Luiza Cela, compuseram a representação institucional da noite, perante plateia formada por nomes do business, da arquitetura e decoração, executivos de empresas parceiras, gente da moda e das artes, dentre outras presenças & personas.
CasaCor é uma lance que mexe com os visitantes. Seja pela experiência multissensorial que promove, na visitação aos ambientes, ou mesmo pela possibilidade de contemplar talentos do Estado que desconhecíamos até então.
São muitos os arquitetos, artistas, paisagistas, designers e artesãos revelados numa das 27 edições da mostra e que, a partir daí, iniciaram uma carreira de evidência e visibilidade.
Grupo de Comunicação O POVO está presente por meio da Casa Vida&Arte, projeto assinado pela arquiteta Gabriela Picanço, que propôs um living acoplado a cozinha, em 54m² repletos de obra de arte.
Mostra fica aberta até 16 de novembro na Rua Tibúrcio Cavalcante, 607, Meireles. Vale a visita!
...E dentre as presenças de destaque no coquetel de abertura da CasaCor, zoom em Carolina Figueiredo, diretora de Marketing e Conteúdo do evento. Trajava modelo da estilista Marina Bitu e bolsa em madeira de artesão pernambucano. Está plena e em estado de graça na espera de Paola, segunda filha com o premiado fotógrafo Victor Eleutério, com quem já tem o filho Nicolas. Vovó Neuma Figueiredo em festa pela chegada da netinha.
Empresária e presidente do Lide-CE, Emília Buarque ganhou parabéns das amigas do coração, em charmoso jantar no rooftop do Gran Marquise Hotel. Traje: all black, conferindo ainda mais charme e elegância às presenças. Cenas...
Colunista de espumantes do suplemento Comes&Bebes, aqui no O POVO, a sommelière e professora de enologia Karime Loureiro, conhecida como Embaixadora das Borbulhas, foi mais umas vez à Prowinne, megafeira em São Paulo, conferir as novidades das vinícolas. Na foto, com o francês François Hautekeur, enologo da MOët Hennessy, grupo responsável por preciosidades como Dom Perignon, KRUG, Veuve Clicquot entre outros.
