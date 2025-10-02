CasaCor: Tempo de contemplar a beleza

Foto: Fotos João Filho Tavares Pedro Esdras, mestre Espedito Seleiro, Neuma Figueiredo, Carolina Figueiredo e André Secchin

Aberta, em concorrida avant premiére, a CasaCor Ceará 2025. Diretora-geral da mostra, Neuma Figueiredo e família receberam muitos nomes de expressão na solenidade-brinde, que teve como personagem central o mestre da Cultura e artesão Espedito Seleiro, grande homenageado do evento em 2025.

Primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão; vice-governadora, Jade Romero; presidente da Câmara Municipal, Léo Couto; e secretária da Cultura, Luiza Cela, compuseram a representação institucional da noite, perante plateia formada por nomes do business, da arquitetura e decoração, executivos de empresas parceiras, gente da moda e das artes, dentre outras presenças & personas.

CasaCor é uma lance que mexe com os visitantes. Seja pela experiência multissensorial que promove, na visitação aos ambientes, ou mesmo pela possibilidade de contemplar talentos do Estado que desconhecíamos até então.

São muitos os arquitetos, artistas, paisagistas, designers e artesãos revelados numa das 27 edições da mostra e que, a partir daí, iniciaram uma carreira de evidência e visibilidade.

Grupo de Comunicação O POVO está presente por meio da Casa Vida&Arte, projeto assinado pela arquiteta Gabriela Picanço, que propôs um living acoplado a cozinha, em 54m² repletos de obra de arte.

Mostra fica aberta até 16 de novembro na Rua Tibúrcio Cavalcante, 607, Meireles. Vale a visita!

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Carolina Figueireido (Foto: JoaoFilho Tavares)Gabriela Ventura, Leo Couto e Cristiane Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Vando Figueiredo, José Carlos Pontes e Renata e Ariane Guimarães (Foto: Fotos João Filho Tavares)Pedro Esdras, mestre Espedito Seleiro, Neuma Figueiredo, Carolina Figueiredo e André Secchin (Foto: JoaoFilho Tavares)Norma Selma e João Soares (Foto: JoaoFilho Tavares)Luis Carlos e Regina Gláucia (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo Maia (Foto: JoaoFilho Tavares)Jayme e Antonio Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Joana Figueiredo, Gabriela Picanço e Salatiel Rebouças (Foto: JoaoFilho Tavares)Gustavo e Fatima Serpa (Foto: JoaoFilho Tavares)Humberto e Montiele Arruda com Roberto Pamplona (Foto: JoaoFilho Tavares)Gabriela Picanco e Igor Barden (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Novaes e Ana Virgínia Furlani (Foto: Nicolas Leiva)Neuma Figueiredo e Silvio Frota (Foto: Nicolas Leiva)Patriolino Dias e Raul Amaral (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Aragao e Ticci Sanford (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo Jereissati e Samuel Machado (Foto: Nicolas Leiva)Denise Cavalcante, Luciano Cavalcante e Márcia Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda, Gabriela Picanço e Ana Naddaf (Foto: JoaoFilho Tavares)Victor Frota e Daniele (Foto: JoaoFilho Tavares)Andre Secchin, Romário Rodrigues e Victor Perlingeiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Andreia e Marcus Novais (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana Lúcia e Mariana Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)André e Ivo Gomes

Zoom

Foto: JoaoFilho Tavares Carolina Figueireido

...E dentre as presenças de destaque no coquetel de abertura da CasaCor, zoom em Carolina Figueiredo, diretora de Marketing e Conteúdo do evento. Trajava modelo da estilista Marina Bitu e bolsa em madeira de artesão pernambucano. Está plena e em estado de graça na espera de Paola, segunda filha com o premiado fotógrafo Victor Eleutério, com quem já tem o filho Nicolas. Vovó Neuma Figueiredo em festa pela chegada da netinha.

Celebrar

Empresária e presidente do Lide-CE, Emília Buarque ganhou parabéns das amigas do coração, em charmoso jantar no rooftop do Gran Marquise Hotel. Traje: all black, conferindo ainda mais charme e elegância às presenças. Cenas...

abrir (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Com Gisela Franck (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Janete Vaz e a aniversariante (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Emília Buarque e Aline Barroso (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Emília Buarque (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Emília Buarque e Cláudia Majela (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Micheline Pinheiro e Emília Buarque (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Cláudia Majela, a aniversariante e Aline Barroso (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Aline Barroso, Emília Buarque e Roberta Pontes Maia (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Eloiza Dantas e Emília Buarque (Foto: André Lima e Jean Sidney/ Arquivo familiar)Mariana Thomaz, Emília e Cláudia Majela

Mundo dos vinhos

Foto: ACERVO PESSOAL François Hautekeur, enologo da MOët Hennessy, com Karime Loureiro

Colunista de espumantes do suplemento Comes&Bebes, aqui no O POVO, a sommelière e professora de enologia Karime Loureiro, conhecida como Embaixadora das Borbulhas, foi mais umas vez à Prowinne, megafeira em São Paulo, conferir as novidades das vinícolas. Na foto, com o francês François Hautekeur, enologo da MOët Hennessy, grupo responsável por preciosidades como Dom Perignon, KRUG, Veuve Clicquot entre outros.



