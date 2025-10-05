Avant Première CasaCor Ceará: pode entrar

Foto: JoaoFilho Tavares Clovis Holanda, Gabriela Picanço e Ana Naddaf

Terça-feira, 30 de setembro, autoridades, empresários, profissionais liberais de expressão, moderninhos & afins se reuniram, na Tibúrcio Cavalcante, 607, Meireles, para a sempre concorrida noite de abertura da CasaCor Ceará.

No palco da solenidade, que teve como cerimonialista a comunicadora Mariana Marques, a diretora-geral da mostra, Neuma Figueiredo, ladeada por Jade Romero, vice-governadora do Estado; André Secchin, CEO da CasaCor nacional; Luísa Cela, secretária da Cultura do Estado; Cristiane Leitão, primeira-dama de Fortaleza; vereador Leonardo Couto, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza; e deputado estadual Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Tradicional evento de arquitetura, decoração e paisagismo presta justa homenagem, em 2025, ao mestre Espedito Seleiro, ícone da cultura popular cearense. Presente, artesão foi bastante celebrado por sua trajetória, cujos trabalhos podem ser conferidos em todos os ambientes.

Grupo de Comunicação O POVO apresenta, na exposição, que segue até 16 de novembro, espaço Casa Vida&Arte, assinado pela arquiteta Gabriela Picanço, espaço multiuso onde acontecerão uma série de eventos e ações ao longo dos próximos dias.

