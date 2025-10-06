Encontro de escritores best-sellers em livraria da Cidade

Foto: Reprodução Instagram Michel Alcoforado apresenta "Coisa de Rico" em Fortaleza

Fenômenos literários...

...nacionais estarão juntos nesta quarta-feira, às 19 horas, na Livraria Leitura do Iguatemi. Vem a Fortaleza o antropólogo Michel Alcoforado (foto), autor de "Coisa de Rico", um dos livros mais comentados e vendidos de 2025.

Na obra, ele disseca a forma como a elite brasileira vive, pensa e se comporta, numa abordagem inédita e ousada. A análise é fruto dos anos de pesquisa acadêmica e de campo.

Sim, ele conseguiu se infiltrar nas rodas do que antigamente se chamava de "society", a fim de observar e colher informações desses personagens.

Michel tem o mérito de expor, em tom coloquial, raízes profundas da identidade cultural das classes mais altas, ao mesmo tempo em que relaciona tais perspectivas com momentos históricos e outras experiências que justificam determinados pensamentos e modelos cultivados no mundo dos endinheirados.

A sessão de autógrafos será precedida de debate com outra best-seller, a cearense Socorro Acioli, que pode decretar este como sendo seu ano de maior visibilidade e sucesso.

A autora de "A Cabeça do Santo" e "Oração Para Desaparecer", dentre outros títulos, rodou o mundo levando seu trabalho e sendo aplaudida por legião de fãs, incluindo famosos, que publicam fotos em redes sociais com as capas de seus livros.

As senhas para acesso à sessão literária serão distribuídas uma hora antes do início do evento.

Propósito

Passado o primeiro "boom" do mundo das corridas de rua, o que vemos agora são provas tentando agregar mais entretenimento à experiência para além do exercício em si, assim como buscando conexões com públicos mais específicos. Foi o que aconteceu domingo no Aterrinho da Praia de Iracema.

Cantora Zélia Duncan realizou a Corra Por Uma Causa, circuito com 2km, 5km e 10km, seguido de show, mas tudo embalado com campanha de arrecadação de alimentos para o projeto Pacto Contra a Fome, iniciativa presidida por Geyze Diniz com o apoio de lideranças por todo o Brasil.

Um detalhe: evento foi organizado pela Ímã - Conexões com Propósito, empresa da artista em sociedade com as irmãs, cujo foco é ajudar outras empresas a realizar ações com propósito social e fomentar negócios de impacto positivo. Ou seja, unem causas e marcas, uma tendência que veremos cada vez mais daqui para frente. Registros...

abrir (Foto: NICOLAS LEIVA/ DIVULGAÇÃO)Marcos Lessa, Juliana Plaster, Geyze Diniz, Lia de Freitas, Zélia Duncan, Ana Vitória Surreux e Helena Duncan (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Juliana Plaster, Ticiana Rolim, Geyze Diniz e Lia de Freitas (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Lia de Freitas, Helena Duncan, Ana Vitória Surreaux, Juliana Plaster e Geyze Diniz (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Ticiana Rolim Queiroz e Geyze Diniz (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Geyze Diniz e Lia Freitas (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Geyze Diniz, Ana Vitória e Helena Duncan (Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação )Geyze Diniz

"Monstro"

Foto: JENNY ANDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Charlie Hunnam: sucesso como Ed Gein na Netflix

É esse o nome do seriado que vem dominando a audiência da Netflix em vários países do mundo. Trata-se da cinebiografia do serial killer Ed Gein, uma lenda macabra na história dos crimes nos EUA e cuja perversidade inspirou algumas das cenas de clássicos do cinema de horror como "Psicose", de Alfred Hitchcock; "O Massacre da Serra Elétrica", de Tobe Hooper, e "O Silêncio dos Inocentes", de Jonathan Demme. No papel principal, o ator Charlie Hunnam, numa das performances mais contundentes do gênero na sétima arte.

Rumo ao altar

Noite da última sexta-feira, ex-senador e empresário Júlio Ventura abriu seu endereço para noite especial. Era a oficialização do noivado da sobrinha do anfitrião, Gabriela Ventura, com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leonardo Couto. Pelas presenças, percebe-se que momento foi íntimo, mas sem perder o peso político do noivo.

De Cid Gomes ao prefeito de Recife, o midiático João Campos, Gabriela e Léo receberam o abraço dos nomes fortes que compõem o grupo mais diretamente ligado ao edil.

Chic & fashion, Gabi trajou modelo moderninho da Cult Gaia, marca californiana que une referências da natureza, arquitetura e arte moderna em criações que transcendem tendências e demarcam o estilo de quem usa, é hype das it-girls.

Com o desejo de felicidades ao casal, seguem registros...