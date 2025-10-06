Novidade no mercado imobiliário de Fortaleza e sunset no Iate Clube

Foto: Arquivo pessoal Alice Dote

Nunca mais...

...conversamos aqui, na nossa sala de estar imaginária, não é mesmo?

Nos últimos dias, foram tantos eventos importantes e relacionados com o Grupo de Comunicação O POVO, que dediquei a coluna a apresentá-los "coloridamente" a vocês. De todo modo, a cabecinha a mil não para...

...A começar pela tristeza profunda que me causou a notítica da demência no icônico e eterno Milton Nascimento. Fã histórico do artista, fui impactado sobremaneira com a revelação do estado de saúde do astro da MPB, mas com um agravante: filho de uma mãe que morreu após 16 anos lutando contra um Alzheimer, esse tema me é caríssimo quando olho para a vida, sua finitude e todas as complexidades da jornada.

Impossível a gente não ficar elaborando, talvez como forma de consolo, as razões pelas quais um ente amado passa a não compreender mais seu entorno e nem a própria existência. Mesmo que a Medicina explique todo o processo físico e clínico, vamos "linkando" esse apagamento mental àquilo que imaginamos, na nossa intimidade, serem as razões pelas quais a pessoa aceitou fechar os olhos da alma para o mundo.

...Mas seguimos no universo dos acordados, vivinhos da Silva e, portanto, completamente impressionados com o "Metanol Case" nas bebidas. O descontrole, "my friend", é geral. Valei-me Menina Benigna, o caldo entornou e nem aquele porre, download de tudo, estamos mais podendo executar com tranquilidade...

Tranquilo mesmo, leve, de corpo e alma, se apresentou diante de mim o escritor Lira Neto em entrevista no programa Pause, episódio já disponível no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Um dos maiores nomes da Literatura Biográfica no Brasil, ele voltou a morar em Fortaleza após alguns anos residindo na Europa. Cheio de projetos, como o lançamento do livro "UFC: Biografia de uma Universidade", próximo dia 7 de outubro, às 17h, no auditório da Reitoria da Universidade, o escritor é dessas pessoas que inspira, assim como as personagens de seus livros.

Tem algo no trabalho de Lira que ele deixou bem claro na conversa comigo, que é a opção por narrar a vida de personalidades ambíguas, intrigantes, pessoas com um lado positivo, bonito, vibrante, mas também viezes obscuros, questionáveis, complicados, bem como a vida é.

Tal opção soa como um alento perante um cenário real e digital no qual modelos de perfeição são vendidos diuturnamente, criando a falsa ideia de que a propaganda da família comendo margarina no café da manhã pode ser atingido. Ledo engano....

...quem já viveu o suficiente, sabe bem.

Vou indo, tentando segurar os dias de outubro ao máximo. Ainda não estou preparado para ouvir "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, na fila do supermercado. E vocês?

Flores...para Milton e Lira.

Arquitetura & design



Foto: Julia rodrigues/ divulgação Greg Bousquet

Reconhecido arquiteto francês Greg Bousq, à frente do escritório internacional Architects Office, é quem assina o Artse Meireles, empreendimento que promete ser mais um marco no mercado imobiliário da Capital.

Concebido pela A & B Incorporações e idealizado pelo engenheiro Aristarco Sobreira, o Artse propõe entregar design e experiência aos futuros moradores. Com 56 unidades residenciais, projeto alia exclusividade, sofisticação e soluções inteligentes, conectando arte, urbanismo e qualidade de vida.

As plantas variam entre 79 m² e 95 m², com dois quartos e possibilidade de integração que alcança até 174 m². Há ainda a possibilidade de apartamentos duplex, de 165,31 m² e 191,15 m². Lançamento acontece neste mês de outubro.

Turismo: pacto

Foto: Divulgação Lucas Fiúza

Lançado, em São Paulo, o Grupo Turismo Brasileiro (GTB), iniciativa apresentada durante o Fórum de Turismo e Investimentos Brasil 360°, evento da RTSC Holding e Qore Investimentos, que teve apoio da ONU Turismo e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Encontro reuniu lideranças públicas e privadas com o objetivo de destravar o potencial de crescimento do setor no País. Entre os temas debatidos estiveram as oportunidades de investimento, a formulação de políticas públicas eficazes e a definição de estratégias para fortalecer toda a cadeia produtiva do turismo. CEO da rede WAM Experience, que engloba hotéis e resorts pelo Brasil, cearense Lucas Fiuza foi uma das participações de destaque no evento.

CULT

Foto: Arquivo pessoal Alice Dote

Uma das jovens artistas visuais cearenses em evidência no cenário cultural, Alice Dote encanta seus seguidores, nas redes sociais, não apenas com os trabalhos, mas também com suas imagens em ateliê, compartilhando cenas de seu processo criativo. Telas da pintora podem ser conferidas na exposição coletiva Nas Paredes da Caverna, em cartaz desde a última sexta-feira no Kraft Espaço Cultural. Mostra reúne 17 criadores com obras inspiradas no romance "A Mulher das Cavernas", de Lia Sanders. A Kraft fica na Rua Valman Castro de Miranda, 108 - Meireles, Fortaleza.

Sunset

Point dos mais badalados da orla na Capital, Iate Clube realizou mais um de seus animados sunsets, dessa vez com o cantor San (ex-grupo Sambô), Paulo Benevides e DJ Camila Carlos. Muitos bacanas foram se despedir do sol com muito champs & clicks. À frente, comodoro Pompeu Vasconcelos, presente com a sempre querida Mariana Da Fonte. Cenas...

abrir (Foto: iate clube/ divulgação )Naiana e Fábio Albuquerque (Foto: iate clube/ divulgação )Roberto e Silvânia Machado (Foto: ERIVANDO NUNES)Renata Vilanova e Mozart Gomes (Foto: ERIVANDO NUNES)Mariana Mota, Ana Silva Benevides, Francisco Marinho, Juliana e Custódio Azevedo (Foto: ERIVANDO NUNES)Jhonatas e Juliana Magalhães (Foto: ERIVANDO NUNES)Severino Neto e Mikaele Ramalho (Foto: ERIVANDO NUNES)Shamara Garcia e Ronaldo Otoch (Foto: ERIVANDO NUNES)Paulo Henando e Ceila Benevides (Foto: ERIVANDO NUNES/ IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Helder Moreno e Thais (Foto: ERIVANDO NUNES/ IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Cristiano e Danielle Peixoto (Foto: ERIVANDO NUNES/ IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Danielle Valente e Ricardo Lopes (Foto: ERIVANDO NUNES/ IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Francisco e Naiana Philomeno (Foto: ERIVANDO NUNES)Carol e Germano Belchior (Foto: ERIVANDO NUNES)César Garcia, Mariane Alves, Jhonatas e Emanuela Costa (Foto: ERIVANDO NUNES)Ciro e Bas Memória (Foto: ERIVANDO NUNES)Afrânio e Pauliani Plutarco (Foto: ERIVANDO NUNES)Ana Lúcia e Nelson Mota (Foto: ERIVANDO NUNES)Ana Maria e Ênio Santos (Foto: ERIVANDO NUNES)Ana Paula e Philipp Brookes (Foto: ERIVANDO NUNES)Bárbara e Luiz Facó (Foto: ERIVANDO NUNES)Carla e Honório Pinheiro



